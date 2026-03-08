Perú

Alerta naranja por huaicos en Piura, Cusco y siete regiones más: estas son las localidades con más riesgo en las próximas horas

El Senamhi advirtió una probabilidad fuerte de deslizamientos y flujos de lodo debido a las lluvias persistentes. El aviso se mantiene vigente entre el 8 y 9 de marzo, según el reporte del COEN – Indeci

Las intensas lluvias registradas en diversas regiones del país han puesto en alerta a las autoridades de gestión de riesgos. Este domingo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posible activación de quebradas en múltiples provincias del territorio nacional, un fenómeno que suele generar huaicos, deslizamientos y flujos de lodo que pueden afectar viviendas, carreteras y zonas agrícolas.

De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, el aviso de corto plazo estará vigente desde las 13:00 horas del 8 de marzo hasta las 13:00 horas del 9 de marzo de 2026. Durante ese periodo se prevé una activación de quebradas con nivel de peligro naranja, lo que significa una probabilidad fuerte de ocurrencia en varias provincias de la sierra y la costa norte del país. Las autoridades han recomendado a la población identificar rutas de evacuación y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Senamhi alerta por posible activación de quebradas en más de 10 regiones del Perú

Según el aviso meteorológico difundido por Senamhi, el escenario de riesgo se concentra en varias provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno y Tumbes, donde se ha establecido nivel naranja, lo que indica una posibilidad fuerte de activación de quebradas debido a la acumulación de lluvias.

En Amazonas, las provincias en alerta son Chachapoyas y Luya. En Áncash, el aviso alcanza a Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas, mientras que en Cajamarca el riesgo se extiende a varias jurisdicciones como Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

El departamento de Cusco también figura dentro del nivel de alerta con las provincias de Calca, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi, mientras que en Huánuco el aviso comprende Ambo, Huánuco, Lauricocha y Yarowilca.

En la región Junín, el pronóstico advierte posibles activaciones en Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli, mientras que en Pasco el nivel naranja incluye las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco.

La alerta también se extiende hacia el norte del país. En Piura, el riesgo alcanza a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana y Talara, mientras que en Tumbes se consideran expuestas las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En el sur andino, Puno presenta nivel naranja en Azángaro, Lampa y Melgar, zonas donde las lluvias intensas podrían generar flujos repentinos de agua y lodo en quebradas activas.

Lluvias intensas en Perú dejan decenas de fallecidos, miles de damnificados y graves daños en infraestructura

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

Las lluvias intensas registradas en las últimas semanas ya han dejado un fuerte impacto en varias regiones del país. De acuerdo con reportes oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio del Interior (Mininter), al menos 46 personas han fallecido como consecuencia de inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a las precipitaciones. El balance también indica que más de 50 mil ciudadanos han resultado afectados, entre damnificados directos y pobladores que han sufrido pérdidas materiales o interrupciones en sus actividades diarias.

Los daños en viviendas muestran un panorama crítico. Las autoridades han contabilizado 681 casas completamente destruidas, mientras que 3.951 viviendas quedaron inhabitables debido a colapsos estructurales o deterioro severo provocado por la acumulación de agua y el reblandecimiento del suelo. Esta situación ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, perdiendo parte o la totalidad de sus pertenencias y requiriendo asistencia humanitaria en diversas localidades.

El impacto también se extiende a la infraestructura vial y de conectividad, fundamental para el transporte de personas y el envío de ayuda. Los reportes señalan que casi mil kilómetros de vías vecinales han sufrido daños, lo que dificulta el acceso a comunidades alejadas. Además, se han registrado afectaciones en 51 puentes peatonales y 100 puentes vehiculares, mientras que 33 puentes peatonales y 29 puentes vehiculares fueron destruidos por el incremento del caudal de ríos y quebradas activadas por las lluvias. Estos daños han complicado la movilidad y el abastecimiento en varias zonas del país.

