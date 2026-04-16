¿Por qué Marisol golpeó a trabajador de valet parking?: testigos y videos revelan detalles del enfrentamiento

Marisol fue captada enfrentando a un trabajador de chifa en la avenida El Polo, Monterrico, tras recibir insultos y amenazas.

El nombre de Marisol volvió a acaparar titulares tras un incidente ocurrido en la avenida El Polo, en Monterrico, donde la reconocida cantante de cumbia fue captada en un enfrentamiento con Jozip Molleda, trabajador de un valet parking.

El episodio, que derivó en una agresión física, fue presenciado por testigos y registrado en video, generando una ola de comentarios y reacciones en el espectáculo peruano.

La polémica estalló cuando una reportera del programa 'Amor y Fuego’, identificada como Mafer, relató en vivo los detalles del conflicto.

Según su versión, la situación se originó cuando Marisol, al salir de grabar un videoclip, fue insultada por el trabajador.

“Marisol estaba en el chifa y me dice: ‘El chico que está ahí me acaba de insultar, ese que está ahí’”, explicó la comunicadora, quien presenció cómo el sujeto grababa con su celular y mantenía una actitud errática.

¿Por qué Marisol golpeó a trabajador de valet parking?: Captura: Amor y Fuego.

Tensión y provocaciones: ¿cómo comenzó el enfrentamiento?

De acuerdo con el testimonio de la reportera, el trabajador del valet lanzó agravios contra la prensa y realizó amenazas que elevaron el nivel de tensión.

“Nos empieza a gritar ‘prensa basura’ y dijo ‘mi esposa es policía, los va a encerrar a todos’. Escaló de una manera innecesaria”, detalló Mafer, quien advirtió comportamientos sospechosos en el individuo, incluso sugiriendo que no se encontraba en sus cabales.

El cruce verbal subió de tono cuando ambos se acercaron y, tras intentar separar a las partes, la periodista observó que el enfrentamiento ya había pasado a la agresión física.

“Él la insulta, la increpa y es por eso que ella reacciona de esa manera”, afirmó. Finalmente, la reportera fue clara al señalar que, aunque hubo provocaciones previas, Marisol fue quien inició la violencia física.

Testigos relataron que el trabajador, identificado como Jozip Molleda, mantuvo una actitud agresiva y acumula denuncias por violencia.. Captura: Amor y Fuego.

El historial del trabajador: denuncias por agresión y antecedentes preocupantes

El programa 'Amor y Fuego’ reveló que Jozip Molleda acumula al menos 28 denuncias por agresión física y psicológica, algunas de ellas contra mujeres, menores de edad y su propio entorno familiar.

Entre las acusaciones figura una denuncia por violencia contra su hijo de diez años, lo que generó alarma entre los televidentes y sumó gravedad al contexto del altercado con Marisol.

El informe también destacó que el trabajador tenía antecedentes de episodios violentos y amenazas, lo que refuerza las sospechas sobre su comportamiento durante el incidente. Según el documento policial, el hecho se produjo cuando la cantante dejó su vehículo estacionado frente al chifa, lo que habría motivado la intervención de Molleda para pedirle que retire la unidad por obstaculizar el tránsito.

Testigos relataron que el trabajador, identificado como Jozip Molleda, mantuvo una actitud agresiva y acumula denuncias por violencia.

Marisol da su versión: “Solo me defendí”

Tras la difusión del caso y la viralización de los videos, Marisol se enlazó en vivo con 'Amor y Fuego’ para defender su postura.

“Yo sé que la agresión no se justifica, pero mi actitud es porque nosotros salíamos tranquilamente de grabar y el señor me insulta. Fuimos a encararlo, discutimos, entré al restaurante a quejarme porque me estaba faltando el respeto y luego a la hora de salir, me estaba yendo a mi carro y nuevamente me vuelve a insultar”, explicó la artista.

La cantante denunció haber recibido insultos racistas y agravios de tipo personal. “Me comenzó a decir que era una conchuda, me mentó la madre, me choleó, me dijo que era una serrana de miércoles. Yo me tuve que defender, lo único que he hecho es defenderme de la agresión. Éramos tres mujeres, nos vio solas e indefensas, nadie se metió a defendernos. Me tuve que armar de valor y encararlo”, sostuvo.

Marisol también señaló que fue ella quien llamó a la Policía y que el hombre no solo la insultó, sino que también pateó su carro y rompió los espejos del vehículo. “Lo único que hice como mujer, porque ningún varón se metió, fue actuar a mi manera, buena o mala. Creo yo que fue lo correcto porque nadie tiene derecho a discriminarte de una manera racista”, afirmó.

Marisol contó la vez que la extorsionaron.

El caso ya está en manos de abogados

La artista anunció que la situación está siendo revisada por su equipo legal. “Yo tengo mis argumentos y tengo mi buffet de abogados que están viendo el caso, pero como les digo, yo solo me defendí de las agresiones verbales y físicas de él”, señaló Marisol, insistiendo en que no es una persona violenta ni habría reaccionado sin provocación previa.

El incidente, que rápidamente ocupó titulares y generó debate en redes sociales, pone nuevamente en discusión el tema de la violencia, el respeto y la reacción ante situaciones de discriminación y acoso en el espacio público.

En una llamada exclusiva con 'Amor y Fuego', la cantante Marisol, conocida como 'La Faraona', cuenta su versión de los hechos tras protagonizar una fuerte pelea callejera. La artista asegura que reaccionó ante una serie de insultos racistas y misóginos. Video: Willax TV / Amor y Fuego