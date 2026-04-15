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Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Bastó un partido de Zé Ricardo a los mandos del club ‘celeste’ para que el clima de tensión desapareciera. El área directiva, ahora, espera que ese buen momento se mantenga a nivel deportivo

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Julio César Uribe espera que Sporting Cristal "esté a la altura" en su partido contra Palmeiras, en Allianz Parque. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe espera que Sporting Cristal "esté a la altura" en su partido contra Palmeiras, en Allianz Parque. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal dio un paso adecuado hacia la recuperación. Vencer, con cierto dramatismo, a Cerro Porteño con gol de Felipe Vizeu descomprimió el clima de tensión. Toca ratificar ese alza sacando un resultado favorable contra Palmeiras, que tendrá de ventaja el apoyo de su afición en el Allianz Parque.

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de los ‘celestes’ tiene claro que el segundo partido de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 será muy exigente, pero confía que la buena dinámica desarrollada con Zé Ricardo seguirá su curso y en consecuencia se obtendrá una renta positiva en Brasil.

La vida es de momentos y hay que tratar que sean más gratos que ingratos. Esperamos que en este momento el equipo esté a la altura y pueda conseguir un buen resultado. Para ello tenemos que hacer un partido muy puntual, tanto en ataque como en defensa. Al hincha decirle que siempre lo valoramos mucho y queremos darle la mejor respuesta; para eso estamos trabajando”, dijo.

Uribe también invitó al simpatizante de Cristal a creer en positivo sin importar que las circunstancias parezcan adversas: “Siempre tiene que existir el optimismo. Estamos deseándole lo mejor a cada uno de nuestros jugadores y haciendo las cosas que corresponden para que ellos produzcan como corresponde”.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

En unos primeros meses duros, el directivo aseguró que los integrantes del plantel se aferraron a la “motivación, un tema del día a día y no de un momento”. “En esa etapa de construcción, al querer ser, hay muchas cosas por hacer. Algunos lo entienden, otros no, pero vamos con mucha confianza para tratar de conseguir un gran resultado”.

Finalmente, acerca de la posibilidad de reforzar el ataque de Sporting Cristal mencionó que “primero, no es el momento para hablar de este tema por un tema de reglamentación; y segundo, tenemos que esperar la decisión del técnico en base a lo que viene desarrollando en el día a día”.

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