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Alejandro Duarte zanja el asunto de la competencia por el arco de Alianza Lima con Guillermo Viscarra: “No me siento titular”

Aunque ‘Billy’ ha dado muestra de su categoría siempre que ha jugado, deberá luchar por recuperar la titularidad, que ahora ha recaído con derecho a ‘Ale’, una auténtica revelación en La Victoria

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Alejandro Duarte se ha hecho del puesto de portero en detrimento de Guillermo Viscarra. - Crédito: Alianza Lima
Alejandro Duarte se ha hecho del puesto de portero en detrimento de Guillermo Viscarra. - Crédito: Alianza Lima

Con Alejandro Duarte hay una suerte de tranquilidad en el marco de Alianza Lima. Durante el tiempo que se le ha concedido de la titularidad, a partir de la lesión de Guillermo Viscarra, ha ofrecido un buen nivel reflejado en actuaciones puntuales que sostuvieron el rendimiento del equipo.

Aunque todos confían en la categoría de ‘Ale’, él prefiere ir con pies de plomo y no sentirse dueño de la portería ‘íntima’. Tal vez sea un gesto de respeto para su amigo y rival ‘Billy’, quien desde que superó la dolencia muscular que lo aquejaba ha tenido que resignarse a la suplencia.

Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez
Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez
En cualquier caso, Duarte se toma muy en serio la frase un día a la vez para explicar su habitual frecuencia como el arquero de Alianza Lima: “No me siento titular, voy partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Acá nadie tiene un puesto asegurado y cuando me toca, trato de ayudar al equipo”.

El cancerbero peruano, quien tuvo que aprender a convivir con las jugadas crueles del destino en los últimos años, vive una segunda juventud tras la confianza ratificada por el técnico Pablo Guede. Frente a ADT, en Tarma fue clave para sacar adelante el lance y se lució con una parada espléndida que confirma su grato momento.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Duarte, de menos a más

Alianza Lima había encontrado en Alejandro Duarte a un aplicado portero suplente, pero por cosas del destino tuvo que asumir la responsabilidad de custodiar los tres maderos. Y lo ha hecho de una forma concreta y notable, instalando un debate con Guillermo Viscarra.

Desde que ‘Ale’ ha estado activo en los últimos dos meses, ha transmitido serenidad a la defensa y solvencia en los ataques resolviendo correctamente. Además, posee un buen manejo de balón con los pies, permitiendo una elaboración limpia desde la salida.

Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Con esa muestra de categoría, incluso, Duarte se ha hecho merecedor de un par de reconocimientos a Mejor Portero del Mes en el Apertura 2026. Con todo ello, el DT Guede tiene a un portero fiable que ha sabido plantarle cara a Viscarra.

Que ‘Billy’ es un guardameta de pergaminos nadie lo duda, solo que perdió el puesto por la propia dinámica de un equipo que avanza y sorprende sobre la base del pragmatismo. Así las cosas, tendrá que seguir luchando por una oportunidad mientras el peruano sigue respondiendo a la exigencia.

Con mucha plasticidad y solvencia, 'Ale' se diferencias en las prácticas en EGB. | VIDEO: Alianza Lima

Alianza se crece

La campaña de Alianza Lima en la Liga 1 2026 ha llamado la atención por su solidez al jugar lejos de casa. El club no solo ha logrado la mayor cantidad de puntos como visitante, sino que también ostenta la defensa menos vencida en esa condición.

El equipo dirigido por Pablo Guede ha cimentado su liderazgo en el torneo gracias a un equilibrio entre solidez defensiva y efectividad en el ataque. Las victorias obtenidas en campos complicados, como el de ADT, y los resultados positivos ante rivales directos han sido clave.

Luis Ramos abrazando a Eryc Castillo tras su conquista ante ADT. - Crédito: Liga 1
Luis Ramos abrazando a Eryc Castillo tras su conquista ante ADT. - Crédito: Liga 1
Entre los triunfos de los ‘blanquiazules’ destacan los conseguidos frente a Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, Sport Boys, UTC y FBC Melgar. Además, el plantel ha logrado empates ante Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso, sufriendo únicamente una derrota frente a Universitario de Deportes.

Las cifras respaldan el desempeño de Alianza Lima: es el equipo con más triunfos y menos goles recibidos fuera de casa. Estos registros consolidan a la escuadra como la más regular del certamen en sus partidos como visitante.

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