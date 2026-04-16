Beca 18-2026: última oportunidad para postular a más de 3.600 becas gratis antes del 27 de abril

Pronabec - Beca 18

El segundo momento de postulación de la Beca 18-2026 ya está en marcha y representa una nueva oportunidad para miles de jóvenes peruanos que buscan acceder a la educación superior gratuita. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que este proceso estará habilitado hasta el 27 de abril, fecha límite para que los preseleccionados completen su inscripción de manera virtual.

Esta etapa cobra especial relevancia porque concentra la mayor cantidad de vacantes del concurso. Tras un primer momento en el que se adjudicaron más de 1.500 becas, ahora se ponen a disposición más de 3.600 becas integrales, lo que amplía significativamente las posibilidades de acceder a estudios universitarios o técnicos financiados por el Estado.

Beca 18-2026: quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos clave

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

El segundo momento de Beca 18-2026 está dirigido exclusivamente a los preseleccionados que no lograron obtener una vacante en la primera etapa o que no llegaron a postular. Este grupo fue definido previamente tras obtener altos puntajes en el Examen Nacional de Preselección y cumplir con condiciones priorizables establecidas por el programa.

Uno de los requisitos fundamentales para continuar en carrera es haber ingresado previamente a una institución de educación superior elegible, ya sea universidad, instituto o escuela. Además, la carrera y la sede deben formar parte del listado oficial autorizado por el concurso, que incluye a más de 250 instituciones en todo el país.

El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito, y se realiza únicamente a través de la plataforma oficial del Pronabec. Los postulantes deberán completar su expediente dentro del plazo establecido, que vence el 27 de abril a las 23:59 horas.

En esta fase, el sistema de evaluación también considera criterios adicionales que pueden incrementar el puntaje final. Por ejemplo, se otorga mayor valoración a quienes opten por estudiar en universidades públicas, así como a aquellos que elijan carreras con alta demanda laboral, especialmente en institutos tecnológicos. También se prioriza a los postulantes que decidan estudiar en regiones con menor acceso a educación superior.

Qué cubre la beca y cuándo se conocerán los resultados

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

Uno de los principales atractivos de la Beca 18 es que ofrece una cobertura integral, lo que significa que no solo financia los costos académicos, sino también los gastos necesarios para garantizar la permanencia del estudiante durante toda su formación.

Entre los beneficios destacan el pago de matrícula y pensiones, materiales de estudio, alimentación, alojamiento, movilidad local, transporte interprovincial, e incluso la entrega de una computadora portátil. Asimismo, incluye el aprendizaje del idioma inglés en la mayoría de sus modalidades.

Los resultados del segundo momento de postulación serán publicados el 25 de mayo en la página oficial del programa. A partir de esa fecha, los postulantes seleccionados deberán aceptar formalmente la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio, paso indispensable para acceder a todos los beneficios.

Este proceso forma parte de la primera convocatoria del concurso 2026, que contempla un total de 5.184 becas. En paralelo, el Ministerio de Educación ha confirmado que habrá una segunda convocatoria de Beca 18-2026, la cual se desarrollará en el marco de una reingeniería del programa, actualmente en evaluación.

Otro dato que destacó el programa fue la edad de los beneficiarios. El 56 % de los ganadores es menor de edad, mientras que el 43 % tiene 18 años o más. Además, el 82 % optó por quedarse a estudiar en su región de origen, una decisión que, según el Pronabec, favorece su adaptación al entorno universitario o técnico y les permite continuar cerca de sus familias y comunidades.

Desde su creación en 2012, Beca 18 ha beneficiado a más de 85.000 peruanos con acceso a estudios superiores. Para resolver dudas sobre el proceso, el Pronabec mantiene habilitados sus canales oficiales: la página web del concurso, su página de Facebook, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.