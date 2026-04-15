Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolística de este día se destaca por la disputa de varios encuentros en la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otros torneos

Guardar
Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada futbolística de hoy, miércoles 15 de abril, reúne encuentros clave en Liga 1, Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los equipos llegan con realidades distintas y la expectativa crece en cada competencia.

En la Liga 1, el duelo entre UTC y Sport Huancayo marca la agenda local. El ‘gavilán del norte’ busca afirmarse como local, mientras que el ‘rojo matador’ no atraviesa una buen presente, ya que no gana desde febrero.

Por la UEFA Champions League, el cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid en el Allianz Arena concentra la atención europea. Los alemanes afrontan el encuentro con ventaja global, tras imponerse en el partido de ida por 2-0. Los ‘blancos’, por su parte, viajan a Alemania con la obligación de revertir el marcador y apelar a su experiencia en instancias decisivas. El contexto de la serie mantiene en vilo a los aficionados, ya que solo uno avanzará a la siguiente ronda.

En paralelo, Arsenal recibe en Londres a Sporting de Lisboa en otro duelo de cuartos de final. El conjunto inglés llega con ventaja mínima tras el primer choque, pero enfrenta a un cuadro portugués que ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción en el torneo. La eliminatoria sigue abierta y ambos equipos llegan con la plantilla principal disponible.

La Copa Libertadores presenta el enfrentamiento entre Corinthians e Independiente de Santa Fe. El club brasileño tendría la presencia del peruano André Carrillo, quien apunta a ser titular. Independiente de Santa Fe, tradicional del fútbol colombiano, buscará sorprender como visitante y sumar puntos fundamentales en el grupo.

El panorama continental se completa con la Copa Sudamericana, donde River Plate de Argentina se mide ante Carabobo FC de Venezuela. El ‘millonario’ llega con la confianza en alto tras una racha positiva en el certamen local, en tanto que el elenco ‘llanero’ aspira a dar el golpe en Buenos Aires. Más tarde, América de Cali enfrenta a Alianza Atlético en Colombia. Los ‘diablos rojos’ atraviesan una temporada de altibajos, pero esperan hacerse fuerte en casa. El equipo ‘churre’, representante peruano, viajará a buscar un resultado que le permita mantenerse en carrera.

Partido de Liga 1

- UTC vs Sport Huancayo (15:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Champions League

- Bayern Múnich vs Real Madrid (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Arsenal vs Sporting de Lisboa (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- Cruzeiro vs Universidad Católica (17:00 horas / ESPN 2, Disney)

- Libertad vs Rosario Central (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Corinthians vs Independiente de Santa Fe (19:30 horas / ESPN, Disney+)

- Fluminense vs Independiente de Rivadavia (19:30 horas / ESPN 7, Disney+)

- Independiente del Valle vs UCV FC (21:00 horas / ESPN 6, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Racing Club vs Botafogo (17:00 horas / DSports)

- Caracas FC vs Independiente Petrolero (17:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Olimpia vs Barracas Central (19:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- River Plate vs Carabobo FC (19:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Millonarios vs Boston River (21:00 horas / DSports)

- América de Cali vs Alianza Atlético (21:00 horas / DSports)

Partidos de Concachampions

- Los Angeles Galaxy vs Toluca (20:00 horas / Disney+)

- Seattle Sounders vs Tigres (22:30 horas / Disney+)

Partidos de Copa Argentina

- Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta (12:10 horas / TyC Sports)

Partido de Liga Profesional Saudí

- Al Nassr vs Al Ettifaq (13:00 horas)

Temas Relacionados

Partidos de hoyReal MadridBayern MúnichChampions LeagueCopa LibertadoresCopa SudamericanaAlianza AtléticoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”

El entrenador español habló sobre si los futbolistas ‘cremas’ comprenden su propuesta táctica tras la derrota frente a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Tras la dura derrota con Coquimbo Unido, el equipo de Javier Rabanal está obligado a recuperarse frente los ‘albos’ en el estadio Monumental. Conoce los detalles del crucial cotejo

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

La punta está a punto de terminar su contrato con las ‘pumas’ y se conoció que recibió importantes ofertas del exterior y de dos clubes peruanos. Entérate qué camiseta defenderá en la próxima temporada

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arrancó la segunda presentación de los clubes peruanos en el torneo internacional: la ‘U’ perdió con Coquimbo en el Monumental, los ‘dorados’ también cayeron en Buenos Aires. Y los ‘cerveceros’ visitarán a Palmeiras en Sao Paulo

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Tras el empate con Tigre, los ‘churres’ buscarán su primer triunfo frente los ‘diablos rojos’ en Colombia en su segunda presentación en el torneo internacional. Conoce los horarios del emocionante duelo

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

País para Todos llama “excandidato” a Carlos Álvarez rechaza sus declaraciones en las que acepta su derrota

Resultados ONPE al 90.162 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú

Resultados parciales de elecciones en Perú: Roberto Sánchez desplaza a López Aliaga del segundo lugar, detrás de Keiko Fujimori

Comisión de Fiscalización del Congreso podría denunciar constitucionalmente al presidente del JNE

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

ENTRETENIMIENTO

Amiga de Reimond Manco se retracta en live con futbolista y le asegura que intentó parar la nota: “Disculpa, hasta chipi te dije ”

Amiga de Reimond Manco se retracta en live con futbolista y le asegura que intentó parar la nota: “Disculpa, hasta chipi te dije ”

Verónika Rojas firmó acuerdo de confidencialidad con Diealis y Magaly Medina arremete contra abogada Karla Vizo: “No me gusta que me usen”

‘Peluchín’ explota contra Ale Baigorria tras reconciliación con Said Palao: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”

Magaly Medina decepcionada de Reimond Manco: “Traicionó la confianza de su esposa, eso ya es infidelidad”

Mujer que filtró chats de Reimond Manco asegura que no fue la única involucrada: “Hay varias chicas más”

DEPORTES

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”

Javier Rabanal y su duro comentario sobre los jugadores de Universitario: “No se les pide que construyan un cohete para ir a la luna”

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026