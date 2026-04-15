Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La jornada futbolística de hoy, miércoles 15 de abril, reúne encuentros clave en Liga 1, Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los equipos llegan con realidades distintas y la expectativa crece en cada competencia.

En la Liga 1, el duelo entre UTC y Sport Huancayo marca la agenda local. El ‘gavilán del norte’ busca afirmarse como local, mientras que el ‘rojo matador’ no atraviesa una buen presente, ya que no gana desde febrero.

Por la UEFA Champions League, el cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid en el Allianz Arena concentra la atención europea. Los alemanes afrontan el encuentro con ventaja global, tras imponerse en el partido de ida por 2-0. Los ‘blancos’, por su parte, viajan a Alemania con la obligación de revertir el marcador y apelar a su experiencia en instancias decisivas. El contexto de la serie mantiene en vilo a los aficionados, ya que solo uno avanzará a la siguiente ronda.

En paralelo, Arsenal recibe en Londres a Sporting de Lisboa en otro duelo de cuartos de final. El conjunto inglés llega con ventaja mínima tras el primer choque, pero enfrenta a un cuadro portugués que ha mostrado solidez defensiva y capacidad de reacción en el torneo. La eliminatoria sigue abierta y ambos equipos llegan con la plantilla principal disponible.

La Copa Libertadores presenta el enfrentamiento entre Corinthians e Independiente de Santa Fe. El club brasileño tendría la presencia del peruano André Carrillo, quien apunta a ser titular. Independiente de Santa Fe, tradicional del fútbol colombiano, buscará sorprender como visitante y sumar puntos fundamentales en el grupo.

El panorama continental se completa con la Copa Sudamericana, donde River Plate de Argentina se mide ante Carabobo FC de Venezuela. El ‘millonario’ llega con la confianza en alto tras una racha positiva en el certamen local, en tanto que el elenco ‘llanero’ aspira a dar el golpe en Buenos Aires. Más tarde, América de Cali enfrenta a Alianza Atlético en Colombia. Los ‘diablos rojos’ atraviesan una temporada de altibajos, pero esperan hacerse fuerte en casa. El equipo ‘churre’, representante peruano, viajará a buscar un resultado que le permita mantenerse en carrera.

Partido de Liga 1

- UTC vs Sport Huancayo (15:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Champions League

- Bayern Múnich vs Real Madrid (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Arsenal vs Sporting de Lisboa (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- Cruzeiro vs Universidad Católica (17:00 horas / ESPN 2, Disney)

- Libertad vs Rosario Central (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Corinthians vs Independiente de Santa Fe (19:30 horas / ESPN, Disney+)

- Fluminense vs Independiente de Rivadavia (19:30 horas / ESPN 7, Disney+)

- Independiente del Valle vs UCV FC (21:00 horas / ESPN 6, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Racing Club vs Botafogo (17:00 horas / DSports)

- Caracas FC vs Independiente Petrolero (17:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Olimpia vs Barracas Central (19:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- River Plate vs Carabobo FC (19:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Millonarios vs Boston River (21:00 horas / DSports)

- América de Cali vs Alianza Atlético (21:00 horas / DSports)

Partidos de Concachampions

- Los Angeles Galaxy vs Toluca (20:00 horas / Disney+)

- Seattle Sounders vs Tigres (22:30 horas / Disney+)

Partidos de Copa Argentina

- Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta (12:10 horas / TyC Sports)

Partido de Liga Profesional Saudí

- Al Nassr vs Al Ettifaq (13:00 horas)