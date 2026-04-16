Antonio Rizola lamentó que Katherine Regalado rechace el llamado a la selección peruana por maternidad: “La opuesta que más me encanta”

Antonio Rizola manifestó que Katherine Regalado aún no está en condiciones de unirse a la selección peruana. Crédito: Difusión.

El entrenador Antonio Rizola confirmó que Katherine Regalado no integrará la selección peruana de voleibol en el presente año, debido a que la jugadora prioriza sus responsabilidades familiares. La opuesta, que militó en Alianza Lima y Deportivo Géminis, no ha formado parte del equipo nacional en los últimos años, pero su perfil deportivo sigue captando el interés del responsable técnico.

En diálogo con ‘La cátedra Deportes’, Rizola manifestó la valoración que tiene por la jugadora y lamentó no poder contar con ella. “Infelizmente, la jugadora que me encanta, la opuesta que más me encanta, no va a poder estar con nosotros: Katherine Regalado. Y usted sabe cuánto, desde cuando llegué, la quiero aquí. Para mí sería una que aporte mucho a nosotros, pero ella tuvo un hijo hace dos años”, expresó el entrenador.

Rizola detalló que Regalado le explicó que lleva un año alejada de la práctica activa y que, por ahora, no puede reorganizar su vida personal para regresar a la selección. “Es mamá y está cuidando. Me dice: ‘Profesor, hace un año que no toco un balón’. Y yo la propuse: ‘No me importa, ven en julio, que te meto en condiciones para septiembre’. Ella me dice: ‘Infelizmente, no tengo cómo organizarme en ese sentido’. Es la única que está descartada para este año”, precisó el técnico.

Katherine Regalado, la excapitana de Perú que hoy está alejada del vóley y Antonio Rizola busca su regreso. Crédito: elpoli.pe

Aunque la ausencia de Regalado no implica una baja respecto a la base actual del equipo, Rizola considera que su retorno podría enriquecer la nueva etapa del seleccionado. El técnico mantiene abierta la posibilidad de sumarla en futuras convocatorias, destacando su potencial para aportar experiencia y variantes ofensivas al grupo en construcción.

Conviene mencionar que la opuesta de 28 años se mantiene fuera de competencia desde la temporada 2023, cuando defendió los colores del LP Kangasala de la Liga de Finlandia. Previamente, firmó su primera experiencia en Europa al fichar por el Sporting de Lisboa de Portugal. De momento, su prioridad está en la maternidad, pero sin dudas Rizola no despegará la mira de su convocatoria.

Las jugadoras del extranjero que citará Rizola

Maguilaura Frías (Fundación Cajasol Andalucía de España)

Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

Ángela Leyva (Beşiktaş de Turquía)

Jade Cuya (Jackson Dolphins de Estados Unidos)

Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

Alondra Alarcón (Nevada University de Estados Unidos)

Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

La lista preliminar de jugadoras extranjeras que citará Antonio Rizola en la selección peruana.

Ensayo-error en la Copa América

La selección peruana de voleibol afrontará un nuevo desafío en la Copa América de Vóley 2026, torneo que tendrá como sede principal la ciudad de Lima. El certamen, en su segunda edición, se disputará del 21 al 16 de julio y reunirá a los mejores equipos del continente. Perú buscará aprovechar su condición de local para repetir o mejorar el histórico desempeño alcanzado en la edición anterior.

En la primera Copa América, el equipo dirigido por Antonio Rizola logró una destacada actuación al obtener la medalla de plata, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos de Sudamérica. La campaña estuvo marcada por victorias clave en la fase de grupos ante Brasil, Chile y Venezuela; y un juego colectivo sólido, que permitió al equipo llegar a la final.

Jugadoras como Yadhira Anchante, Ángela Leyva, Diana de la Peña, Kiara Montes y Flavia Montes se convirtieron en referentes dentro de la cancha. Su aporte fue esencial para que Perú superara a rivales históricos y alcanzara la instancia decisiva del torneo. El público local acompañó en cada partido, generando un ambiente de apoyo que potenció el rendimiento del plantel.

Match point de Perú que le permite sumar su segunda victoria en la Copa América. Latina