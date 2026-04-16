Terror en Comas: Falso pasajero dispara a joven conductor de combi en la Av. Túpac Amaru y lo deja en estado grave

Transporte público sufre nuevo ataque a balazos en Comas.

La tarde del miércoles 15 de abril, un nuevo episodio de violencia en el transporte público sacudió el distrito de Comas, en Lima Norte.

Un joven conductor de combi, identificado como Christian David Llagas Maque, de 19 años, resultó gravemente herido luego de que un supuesto pasajero le disparara en el cruce de la avenida Belaunde con Túpac Amaru. La agresión ocurrió mientras el vehículo, de placa A97-716, realizaba su ruta habitual entre Túpac y Pro.

Según testigos, el atacante abordó la combi y esperó el momento oportuno para sacar un arma de fuego y disparar directamente al conductor. Tras la agresión, huyó rápidamente, apoyado por un cómplice que lo esperaba en una motocicleta lineal.

En la escena, la madre del joven, Teodocia Kler Zúñiga, quien trabajaba como cobradora en la unidad, presenció el ataque que dejó a su hijo con heridas de gravedad.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital Sergio E. Bernales de Collique, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo por proyectil de arma de fuego. Presentaba una herida penetrante en la frente y una lesión perforante en la oreja izquierda. El pronóstico médico es reservado.

El pronóstico del joven es reservado.

Extorsión y ataques al transporte público en Lima Norte

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a un posible caso de extorsión contra trabajadores del sector transporte.

La zona de Santa Luzmila y alrededores ha sido escenario de diversos atentados similares en los últimos meses, en los que conductores y empresas han sido víctimas de amenazas, ataques armados y exigencias de pago por parte de organizaciones criminales.

Imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos por las autoridades revelaron que un jalador de la zona habría colaborado con el atacante, alertándolo sobre los movimientos del conductor antes del disparo.

La Policía intervino al presunto cómplice y derivó las diligencias a la comisaría de La Pascana, donde se recopilan pruebas y se analizan los casquillos de bala encontrados en el lugar.

El ataque contra el joven de 19 años se suma a otros episodios recientes, como el atentado armado contra la empresa de transportes “La Uvita”, también en Comas. En ese caso, sujetos en motocicleta dispararon contra la oficina administrativa y dejaron una carta vinculada a una organización criminal.

La seguidilla de hechos violentos ha generado zozobra entre los trabajadores del transporte y sus familias, quienes denuncian la falta de seguridad y la impunidad con la que operan las bandas de extorsionadores.

Investigación policial y clima de inseguridad en Comas

Peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque para recoger muestras y realizar las investigaciones correspondientes. Los casquillos de bala y las imágenes de video serán clave para identificar a los responsables y esclarecer la modalidad de extorsión detrás del atentado.

La inseguridad en el transporte público de Lima Norte preocupa a conductores y cobradores, que aseguran convivir con amenazas constantes. Ante el temor de nuevos atentados, varios trabajadores han optado por paralizar sus servicios en determinadas rutas, exigiendo mayor presencia policial y estrategias de inteligencia para desarticular a las bandas. Las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información relevante que ayude a dar con los responsables.