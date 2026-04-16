Marisol defiende su actuar tras pelea con parqueador: “Solo me defendí. No soy loca para irme encima por las puras”

En una llamada exclusiva con 'Amor y Fuego', la cantante Marisol, conocida como 'La Faraona', cuenta su versión de los hechos tras protagonizar una fuerte pelea callejera. La artista asegura que reaccionó ante una serie de insultos racistas y misóginos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Marisol, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, rompió su silencio tras protagonizar una pelea callejera con un parqueador en Monterrico. El incidente, que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a la cantante enfrentándose a un hombre en plena vía pública.

La artista ha asegurado que su reacción fue en defensa propia tras recibir insultos racistas y agresiones físicas, y ha pedido comprensión ante la exposición mediática del caso. El hecho ocurrió el martes 14 de abril, luego de que Marisol grabara un videoclip en un karaoke de la avenida El Polo.

Al salir del establecimiento, la cantante se dirigió a su vehículo, momento en el que, según su versión, fue insultada por Manuel Molleda, un parqueador de la zona, quien la habría llamado “conchuda” por estacionar en un espacio que, argumentó, dificultaba el tránsito. La situación escaló cuando Marisol fue nuevamente increpada al intentar retirarse, recibiendo insultos racistas como “chola de miércoles” y “serrana”.

“Yo sé que la agresión no se justifica, pero mi actitud es porque nosotros salíamos tranquilamente de grabar el video y el señor me insulta. Fuimos a encararlo, discutimos, entré al restaurante a quejarme porque me estaba faltando el respeto y luego a la hora de salir, me estaba yendo a mi carro y nuevamente me vuelve a insultar”, relató Marisol en comunicación con ‘Amor y Fuego’.

El video viral de la pelea entre Marisol y el parqueador en Monterrico desató un intenso debate sobre defensa propia y discriminación racial en Lima. (Instagram Marisol / Captura de video)

Racismo, agresiones y defensa propia

Marisol aseguró que su reacción fue producto de una acumulación de insultos y provocaciones. “Me comenzó a decir que era una conchuda, me mentó la madre, me choleó, me dijo que era una serrana de miércoles. Yo me tuve que defender, lo único que he hecho es defenderme de la agresión. éramos tres mujeres, nos vio solas, indefensas, nadie se metió a defendernos, me tuve que armar de valor y encararlo”, declaró con indignación.

La cantante enfatizó que fue ella quien llamó a la Policía para denunciar la situación y que todo está en manos de sus abogados. El parte policial presentado por ‘Amor y Fuego’ recoge la versión de Marisol, quien afirmó haber recibido palabras ofensivas y discriminatorias por parte de Molleda.

En las imágenes difundidas, se pueden observar rasguños en el brazo de la artista, quien también denunció que su vehículo fue pateado y los espejos rotos por el hombre.

“Cada quien actúa en su forma y mi forma de actuar a la agresión de él, porque me estaba discriminando y mentándome la madre, eso no se lo permito a nadie, ni a él ni a una mujer, conmigo se equivocó, él y todas las personas que vengan a faltarme el respeto, yo solo me he defendido”, reiteró la cantante.

¿Por qué Marisol golpeó a trabajador de valet parking?: testigos y videos revelan detalles del enfrentamiento.

Marisol recalcó que su reacción fue una respuesta a la agresión física y verbal, y que no permitiría que nadie la ataque impunemente.

El testimonio del parqueador y antecedentes

Por su parte, Manuel Molleda, el parqueador involucrado, ofreció su propia versión de los hechos ante la Policía. Según su testimonio, él solo pidió a Marisol que moviera su vehículo porque obstaculizaba el paso, lo que habría generado el altercado. Molleda aseguró que la cantante comenzó con la agresión física, propinándole arañones en el rostro y golpes con un celular en la cabeza.

Según el parte, el hombre reaccionó pateando el vehículo de Marisol y golpeando los espejos retrovisores para evitar que se retirara antes de la llegada de la Policía.

Sin embargo, la polémica se intensificó al conocerse que Molleda registra 28 denuncias previas por agresión física y psicológica, incluso una contra su propio hijo menor de edad. Tras la difusión del caso y la investigación periodística, la empresa donde laboraba anunció que el parqueador fue despedido por su conducta.

Testigos relataron que el trabajador, identificado como Jozip Molleda, mantuvo una actitud agresiva y acumula denuncias por violencia.

En redes sociales, muchos usuarios han respaldado a Marisol, señalando que su reacción fue comprensible frente a los insultos racistas y la agresión física. Otros han cuestionado el uso de la fuerza, aunque la mayoría coincide en que nadie debe tolerar discriminación ni violencia.

Marisol, por su parte, se mostró firme en su postura: “Yo no soy loca para irme encima de una persona por las puras. También me dio un manazo, pateó mi carro, en una actitud delincuencial. Lo único que hice como mujer, porque ningún varón se metió, fue actuar a mi manera, buena o mala, pero actué, creo yo que fue lo correcto porque nadie tiene derecho a discriminarte de una manera racista”.

La cantante lamentó la exposición mediática y pidió respeto mientras el caso sigue su curso legal. “Yo tengo mis argumentos y tengo mi buffet de abogados que están viendo el caso, pero como les digo, yo solo me defendí de las agresiones verbales y físicas de él”, concluyó.