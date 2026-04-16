Delia Espinoza exige prudencia a candidatos y autoridades electorales: “Actúen como tales”

La representante del Colegio de Abogados de Lima solicitó a ciudadanos y candidatos respetar la tranquilidad y ser pacientes hasta que se publiquen las cifras oficiales del conteo. // Video: Colegio de Abogados de Lima / X

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, emitió un pronunciamiento público en medio de la tensión generada por las Elecciones Generales 2026, en el que pidió a la ciudadanía actuar con calma y esperar los resultados oficiales del proceso antes de sacar conclusiones. Su mensaje se centró en la necesidad de preservar la tranquilidad pública, evitar cualquier reacción violenta y mantener una conducta responsable mientras avanzan los conteos por parte de las autoridades electorales.

A través de un comunicado difundido por la institución, Espinoza sostuvo que el momento exige mesura y serenidad, no enfrentamientos. En su mensaje, remarcó que las dudas o preocupaciones legítimas que puedan surgir tras una jornada electoral deben canalizarse dentro del marco democrático, sin poner en riesgo la estabilidad del país. La representante del gremio jurídico también dirigió su llamado a los candidatos políticos, a quienes pidió dar el ejemplo y convertirse en los primeros promotores de la paz y la tolerancia en esta etapa de definición electoral.

Delia Espinoza pide prudencia a ciudadanos, candidatos y autoridades electorales

Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL

En su pronunciamiento, la decana del CAL hizo un llamado directo a la población para que mantenga la calma, la serenidad y la prudencia mientras se esperan los resultados oficiales. Según expresó, la violencia no puede ser una respuesta frente a cualquier inquietud razonable relacionada con el proceso electoral, por lo que insistió en que los peruanos deben apostar por acciones que fortalezcan la convivencia democrática.

“Solicitamos a cada uno de nuestros compatriotas mantener la calma, la tranquilidad, la serenidad, hasta esperar los resultados oficiales de los conteos por parte de las autoridades electorales”, se lee en el pronunciamiento difundido por el Colegio de Abogados de Lima. La institución agregó que, en momentos de incertidumbre, la ciudadanía tiene la responsabilidad de contribuir a la paz social y evitar conductas que puedan escalar en episodios de mayor tensión.

El mensaje también estuvo dirigido a los aspirantes a cargos públicos, a quienes se les recordó que su comportamiento tiene impacto directo en sus seguidores y en la opinión pública. Espinoza pidió que los postulantes actúen con tolerancia democrática y eviten discursos o llamados que puedan alterar el orden. “Pido a los señores candidatos que sean ellos los primeros portadores de esa necesaria paz que el Perú hace tiempo viene reclamando”, manifestó, en una frase que formó parte central del comunicado.

El duro mensaje a las autoridades electorales: “actúen como tales”

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

Espinoza también se refirió al papel de las autoridades electorales, a quienes pidió actuar con coordinación y apego estricto a la normativa vigente. En ese sentido, solicitó que las decisiones que se adopten respondan a la constitucionalidad y a lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones. La decana remarcó que el sistema electoral debe funcionar de manera articulada, con procedimientos claros y decisiones compatibles con el marco legal.

“Deseamos pedir a las autoridades electorales que actúen como tales, como un sistema en el que se articule, se coordine y se tomen decisiones acordes a la constitucionalidad”, expresó la representante del gremio profesional. La posición del CAL pone el foco en la necesidad de que el proceso avance con transparencia, orden y respeto a las reglas, especialmente en una coyuntura marcada por la expectativa ciudadana sobre los resultados.

En su mensaje, la institución jurídica insistió en que la estabilidad democrática depende también de la conducta de todos los actores involucrados. Tanto votantes como candidatos y funcionarios deben evitar acciones que puedan alimentar la tensión social. El pronunciamiento de Delia Espinoza se suma así a otras voces que han pedido esperar los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 con responsabilidad y sin caer en escenarios de confrontación.