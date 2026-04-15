Perú

Extorsionadores atentan a balazos contra la oficina del excongresista Daniel Salaverry: se salvó de milagro

La balacera, ocurrida en el sector Las Palmeras del Centro Poblado California, incluyó la aparición de una nota manuscrita destinada al también expresidente del Parlamento, cuya empresa ejecuta un proyecto en la zona

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Poder Judicial dicta restricciones contra Daniel Salaverry.
El ataque armado a la oficina inmobiliaria de Daniel Salaverry en Virú expone la creciente inseguridad en La Libertad. (Andina)

Un ataque armado dirigido contra la oficina de obra inmobiliaria del excongresista Daniel Salaverry sacudió la provincia de Virú, en el departamento de La Libertad, al norte del Perú, donde sujetos encapuchados abrieron fuego y dejaron un mensaje extorsivo.

El propio Salaverry relató a RPP Noticias que logró salir ileso porque había abandonado el lugar pocos minutos antes del atentado.

De acuerdo con la información difundida, el incidente ocurrió en el sector Las Palmeras dentro del Centro Poblado California, zona donde la empresa inmobiliaria de Daniel Salaverry ejecuta una obra desde hace tres meses.

Los atacantes, con el rostro cubierto, llegaron a bordo de una mototaxi y dispararon tres veces contra la oficina modular utilizada diariamente por el exparlamentario para sus labores administrativas.

Daniel Salaverry
Sujetos encapuchados abrieron fuego y dejaron una carta extorsiva tras atentar contra la oficina modular de la obra en construcción. (Andina)

“Estoy vivo de milagro, mi oficina en la cual yo atiendo todos los días y uso todos los días en obra, hoy fue baleada por unos delincuentes, llegaron a una mototaxi y arremetieron contra la oficina, disparando tres balazos“, declaró Salaverry a RPP Noticias.

El exfuncionario agregó: “Gracias a Dios, cinco minutos antes había salido a recorrer la obra y no me encontraba en la oficina, sino imagínate, ya no estuviera aquí“.

Mensaje extorsivo

Tras el atentado, los agresores dejaron una carta manuscrita con un mensaje de intimidación dirigido explícitamente al exlegislador. “Comunícate, ingeniero de obra“, rezaba el escrito hallado en el lugar.

El área legal de la empresa inmobiliaria a cargo de la construcción comenzó una evaluación de los daños materiales para formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso comparecencia con restricciones a Daniel Salaverry Villa.
Daniel Salaverry logró salir ileso del atentado ocurrido minutos después de abandonar la oficina en el Centro Poblado California. (Andina)

El ataque se produjo a escasos 300 metros de la carretera Panamericana Norte, una de las principales vías de alto tránsito de la provincia de Virú, lo que resalta la audacia de los perpetradores, quienes no dudaron en ejecutar el atentado en un área expuesta y transitada.

Inseguridad en aumento

Daniel Salaverry lamentó el clima de inseguridad que afecta a La Libertad, calificando la situación como “tierra de nadie”. El excongresista explicó que en los tres meses que lleva en ejecución la obra, nunca se habían registrado incidentes ni amenazas previas, por lo que el ataque resultó inesperado tanto para él como para sus colaboradores.

“Lo peor es que nadie hace nada, que esta obra la venimos construyendo hace tres meses y nunca hemos tenido ningún problema“, expresó Salaverry en diálogo con RPP Noticias. El caso se suma a la ola de criminalidad que golpea al sector construcción en el norte del país.

La empresa inmobiliaria inició acciones legales y evalúa daños materiales tras el violento ataque en la provincia de Virú. (Andina)
La empresa inmobiliaria inició acciones legales y evalúa daños materiales tras el violento ataque en la provincia de Virú. (Andina)

Investigación y acciones

Ante la gravedad del atentado, el equipo legal de la empresa inmobiliaria inició los trámites para denunciar el hecho y cuantificar los daños ocasionados por los disparos.

RPP Noticias informó que las autoridades investigan el caso y que el ataque pone en evidencia el avance de las bandas criminales en la región, especialmente en sectores económicos vinculados a la infraestructura y la construcción.

La presencia de impactos de bala y la carta extorsiva hallada en la oficina modular de la obra refuerzan la hipótesis de un intento de extorsión. El suceso ha generado preocupación entre los empresarios y trabajadores del rubro, quienes advierten sobre el aumento de la violencia y la impunidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en La Libertad.

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