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Tomás Gálvez exige a la JNJ suspender a Piero Corvetto como jefe de ONPE

Fiscal de la Nación se entromete en el desarrollo de las elecciones y pide a la Junta tomar una decisión sobre el jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta

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Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.
Tomás Gálvez espera que la JNJ tome una decisión sobre el caso del jefe de la ONPE antes de la segunda vuelta.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exigió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspender al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas durante las elecciones el domingo 12 de abril.

En entrevista con Canal N, Gálvez aseguró que, a raíz del informe de Contraloría que confirma fallas logísticas en el despliegue del material electoral, los funcionarios involucrados “ya no están en condiciones de llevar adelante, por lo menos, la segunda vuelta”.

“Para la segunda vuelta, estando al informe de la Contraloría y a la propia racionalidad en la evaluación de los hechos, ya no están calificados para llevar adelante el proceso porque esto ya ha sido demasiado. Inclusive advirtiendo todas esas cosas, parecería, por eso que se está investigando también delito electoral, que habría intencionalidad. Entonces, eso es grave y tiene la Junta tiene, por lo menos, separar al jefe de la ONPE en un proceso administrativo a través de una medida cautelar”, declaró.

Para el titular del Ministerio Público, sí hubo una “negligencia grave”, que considera también califica como una falta disciplinaria muy grave “que se sanciona con la destitución”. “¿Quién es competente para ello? La Junta Nacional de Justicia. Y eso es prácticamente una percepción objetiva. No tienes que acreditar intenciones, nada de ello", agregó.

Incluso, Tomás Gálvez requirió que la JNJ emita una decisión final sobre un eventual proceso disciplinario contra Piero Corvetto en el más breve plazo.

"Ojalá lo hagan rápido, porque si no, ya se está dudando de esta primera vuelta electoral, la segunda va a ser peor. Entonces, la Junta Nacional de Justicia tiene la gran responsabilidad de resolver este caso antes de la segunda vuelta, porque si hace una investigación preliminar, inmediata, célere, puede suspender de las funciones al funcionario, en este caso a Corvetto, porque él es el único que es de competencia de la Junta Nacional de Justicia. A los demás, no. A los demás lo investiga su propio órgano administrativo", apuntó.

Piero Corvetto, hombre de cabello gris y gafas marrones, habla en un micrófono en una mesa de conferencias con botellas de agua
El general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor, entregó en la sede de la ONPE la citación a Piero Corvetto como parte de la investigación por fallas técnicas en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Congreso)

Este será el fiscal que investigará a Piero Corvetto

En la entrevista con Canal N, Tomás Gálvez también precisó que será el fiscal supremo Juan Carlos Villena quien investigará a Piero Corvetto por las fallas de la ONPE el día de las elecciones generales.

Gálvez indicó que recibió la denuncia de Rafael López Aliaga, pero la derivó al despacho de Villena porque en la Fiscalía de la Nación solo se investigan a altos funcionarios con antejuicio político.

“Hay que recordar que la Fiscalía de la Nación solo investiga a los aforados, es decir, a los altos funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio constitucional. No a otros. Él no es aforado. ¿Es un alto funcionario? Sí. Está determinado ya con la competencia, conforme a las resoluciones de Fiscalía de la Nación. Es competente un fiscal supremo, en este caso, el fiscal Villena es el competente para conocer la investigación contra el jefe de la ONPE", dijo.

Gálvez también indicó que la investigación por las fallas en las elecciones también involucrará a otros funcionarios “como por ejemplo la persona que está detenida, que creo que era gerente de gestión electoral”.

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