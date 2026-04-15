¿Por qué no se cerró la página de resultados a tiempo real de las Elecciones 2026?, esto dice el jefe de la ONPE

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se presenta ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para explicar las decisiones tomadas durante la jornada electoral frente a diversas irregularidades.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que, debido a los inconvenientes presentados en el desarrollo de las Elecciones 2026, se evaluó la posibilidad de cerrar la página web de resultados a tiempo real.

Según explicó la cuestionada autoridad electoral, la discusión surgió a raíz de la preocupación sobre los efectos que podría generar la publicación de los datos mientras aún había ciudadanos a la espera de votar.

“Otro de los temas que había era: ¿cerramos o no cerramos la página de resultados de ONPE? Porque eso también estuvo en debate. Y yo, en lo personal, planteé que no se cierre”, señaló Corvetto.

El jefe de la ONPE manifestó que dejar de brindar información de resultados a través de su página web podría haber generado sospechas en la ciudadanía. “El cerrar la página de resultados hubiera podido implicar que la gente diga: ‘Ah, están maquinando algo, están moviendo algo’”, advirtió.

Corvetto también se refirió a los retrasos en la votación registrados en trece mesas, donde el proceso se extendió hasta el día siguiente. “Perjudicamos con la demora. Sí, en algunos casos, en esos trece puntuales se fueron al día siguiente. Sí, pero garantizamos su derecho constitucional de sufragio”, afirmó. Agregó que “es mejor que voten sabiendo los flashes, que se queden sin votar”.

Respecto a las investigaciones y eventuales sanciones, Corvetto enfatizó la disposición de la entidad a colaborar plenamente.

“Nosotros estamos con las puertas abiertas para cualquier investigación, para cualquier pedido de información. Y los responsables van a ser sancionados como corresponda, porque esto es una función pública y nosotros trabajamos para brindar un mejor servicio público”, concluyó.

La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, otorgándole un plazo de 10 días para su descargo por denuncias de retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026. (Foto: Congreso)

Resultados al 90%

Este martes 14 de abril se dará a conocer los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 al 90% de actas contabilizadas, según lo anunciado por Corvetto.

Como se recuerda, el organismo habilitó una plataforma digital donde los ciudadanos pueden consultar el avance del conteo de votos a tiempo real y acceder a actas digitalizadas. Además, se implementó un módulo de descarga masiva para que las organizaciones políticas auditen el escrutinio.

La problemas en el proceso electoral están relacionados a la demora en la instalación de mesas, especialmente en los distritos ubicado en el sur de Lima, como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác, lo que obligó a extender la votación en algunos locales hasta el día siguiente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciaron investigaciones sobre el desarrollo de la jornada y las eventuales responsabilidades de funcionarios de la ONPE. La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas durante todo el proceso.

Presentación de descargos

En tanto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de una investigación preliminar de oficio contra Piero Corvetto tras los recientes acontecimientos vinculados a las Elecciones 2026.

Según el comunicado oficial, el organismo notificó a Corvetto sobre la apertura del proceso y le concedió un plazo máximo de diez días hábiles para que presente su defensa.

De acuerdo con la JNJ, la decisión surge a raíz de “numerosas denuncias ciudadanas sobre los mismos hechos”, las cuales se suman a las acciones ya iniciadas por la entidad. En el texto se lee que “las denuncias serán calificadas de acuerdo al reglamento de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios”, en cumplimiento de las normativas vigentes.