Metropolitano modifica horarios de taquillas desde el 17 de abril: lista de nuevos turnos para recargas en estaciones

La ATU anunció cambios en los horarios de las taquillas del Metropolitano en Lima y la disponibilidad de recarga digital, facilitando el acceso al transporte público. (Composición: Infobae Perú)

Las taquillas del Metropolitano modificarán sus horarios en varias estaciones clave a lo largo de todo el recorrido desde abril, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de su página oficial de Facebook. El ajuste en los horarios se implementa en paralelo a la disponibilidad de recarga digital mediante aplicaciones como Yape, la billetera digital líder en el Perú, y Plin, plataforma de recargas digitales, lo que facilita el acceso a los servicios de transporte sin filas ni uso de efectivo.

La medida introduce ventanas de atención matutina —de 6:00 a 10:00— en la mayoría de los puntos afectados, mientras que ciertas estaciones tendrán atención extendida hasta las 14:00 y otras sumarán franjas vespertinas de 16:00 a 20:00, de lunes a viernes. A modo de ejemplo, la estación Universidad dejará de operar su taquilla desde el 4 de mayo, como parte de las mejoras implementadas por la ATU.

Esta actualización responde al aumento en el uso de recargas electrónicas, alternativa que ya ha superado el medio millón de operaciones solo con Plin, según cifras proporcionadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Estaciones del Metropolitano con nuevos horarios de atención en taquillas

El anuncio oficial de la ATU detalla que el cambio de horarios se implementará en distintas fechas, con la intención de informar oportunamente a los usuarios y garantizar una transición ordenada. A continuación, se presentan las estaciones y los horarios aplicables según la fecha de cambio.

Desde el 17 de abril

A partir de esta fecha, ocho estaciones adoptan el nuevo horario de atención presencial:

Plaza de Flores

28 de Julio

España

UNI

Independencia

Izaguirre

22 de Agosto

Las Vegas

El horario de las taquillas en estas estaciones será de 6:00 a 10:00, de lunes a viernes, excluyendo feriados.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anuncia la modificación de horarios en las taquillas de varias estaciones clave del Metropolitano de Lima, efectivos desde el 17 de abril. (Fuente: ATU)

Desde el 20 de abril

Las siguientes estaciones modificarán también su horario en esta etapa:

Matellini (taquilla 2)

Naranjal Sur (taquilla 2)

Naranjal Norte A (taquilla 2)

Naranjal Norte B (taquilla 2)

Universidad

Balta

En Matellini y las zonas de Naranjal, el horario será de 6:00 a 10:00, de lunes a viernes, menos feriados. Universidad y Balta ampliarán el margen de atención: se podrá acceder al servicio de 6:00 a 14:00, de lunes a sábado, con un receso de 10:00 a 11:00 para refrigerio.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la modificación de los horarios de las taquillas del Metropolitano en varias estaciones clave desde el 20 de abril. (Fuente: ATU)

Desde el 24 de abril

Una nueva tanda de estaciones sumará controles en su cronograma presencial. Estas taquillas funcionarán de 6:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00, de lunes a viernes, salvo feriados.

Benavides

Ricardo Palma

Aramburú

Canaval y Moreyra

Javier Prado

Canadá

Tomás Valle

Andrés Belaúnde

Los Incas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la modificación de horarios de taquillas en varias estaciones del Metropolitano en Lima, efectiva desde el 24 de abril de lunes a viernes. (Fuente: ATU)

Desde el 27 de abril

Universidad

Balta

A partir de este día, el horario se ajusta nuevamente: la atención será de 6:00 a 10:00, de lunes a viernes, excluyendo feriados. La taquilla de la estación Universidad dejará de operar.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anuncia la modificación de horarios en las taquillas de varias estaciones del Metropolitano en Lima a partir del 27 de abril. (Fuente: ATU)

Cómo funciona la recarga con Yape

La recarga digital con Yape se ha consolidado como una de las novedades para los usuarios del Metropolitano y los Corredores complementarios. Desde su lanzamiento, presentada en conferencia de prensa el 15 de enero en la Estación Central, encabezada por Raimundo Morales, CEO de Yape, David Hernández, presidente de la ATU, y Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, los usuarios pueden recargar la tarjeta Lima Pass sin asistir a las boleterías ni portar efectivo, como informó la ATU.

La operación se realiza mediante la función “Yapear Servicios” en la app móvil, ingresando los diez dígitos de la tarjeta, seleccionando un monto a partir de S/10 (diez soles) y confirmando el pago. Según la orientación oficial, el saldo debe activarse luego de quince minutos en los módulos ubicados en las estaciones del Metropolitano.

Composición: Infobae Perú

El servicio está disponible diariamente entre las 0:00 y las 21:15, y admite tanto cuentas Yape asociadas a BCP como a DNI. Permite, además, recargar tarjetas propias o de terceros, facilitando la organización de viajes colectivos.

El sistema de recarga digital de la tarjeta Lima Pass con Yape da a los usuarios del Metropolitano y corredores complementarios la posibilidad de cargar saldo desde su teléfono móvil cualquier día de la semana, entre medianoche y las 21:15. La operación solo requiere ingresar el número de tarjeta y, tras quince minutos, activar el saldo en cualquier estación habilitada.

Plin y la recarga digital en todo el Metropolitano

La posibilidad de recarga virtual con Plin abarca ahora la totalidad de las 43 estaciones operativas del Metropolitano, convirtiendo a esta billetera digital en la primera en ofrecer cobertura integral para el servicio, según destacó la ATU. Inicialmente habilitada solo en estaciones específicas, la extensión permite que los usuarios realicen la recarga y activación del saldo en cualquier punto del sistema.

Recargas de las tarjetas del Metropolitano en Plin deberán activarse antes de usarse. (Foto: Agencia Andina)

El procedimiento es ágil: el usuario ingresa a Plin desde un teléfono entre las 5:00 y las 23:00, selecciona la función “Recargar Transporte”, digita el número de la tarjeta y elige el monto deseado —que puede variar entre S/1 y S/200—, y confirma la operación. Una vez procesada, en un plazo de aproximadamente diez minutos, se debe acudir a un módulo de activación en la estación elegida para validar el saldo.