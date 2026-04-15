Perú

Deslizamiento en Cusco deja al descubierto muro con posibles rasgos prehispánicos cerca del sitio arqueológico de Sillkinchani

Autoridades confirmaron que el muro no sufrió daños y restringieron el acceso mientras se analiza su origen y posible relación con estructuras cercanas

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El hallazgo ocurrió durante trabajos autorizados de nivelación tras el movimiento de tierra.
El hallazgo ocurrió durante trabajos autorizados de nivelación tras el movimiento de tierra.

La remoción de tierra tras un deslizamiento en una zona periurbana de Cusco dejó al descubierto un elemento que concentra la atención de especialistas en patrimonio. El hallazgo se registró en el sector Angostura, dentro de la jurisdicción del distrito de San Jerónimo, en un área donde se ejecutan trabajos de nivelación luego del movimiento de masas.

El descubrimiento ocurre en un contexto de intervención autorizada y supervisada por instancias locales, lo que activó protocolos de verificación técnica por parte de las autoridades culturales. La presencia de estructuras antiguas en espacios cercanos a sitios arqueológicos obliga a una revisión detallada de cualquier evidencia material que surja durante labores de remoción.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmó la ubicación del muro a corta distancia de una zona afectada por el deslizamiento. Según la entidad, el segmento presenta características que remiten a técnicas constructivas prehispánicas, lo que motivó acciones inmediatas de protección y evaluación.

Verificación técnica y delimitación del área intervenida

Un deslizamiento en el sector Angostura, distrito de San Jerónimo (Cusco), dejó al descubierto un muro antiguo.
Un deslizamiento en el sector Angostura, distrito de San Jerónimo (Cusco), dejó al descubierto un muro antiguo.

La Dirección de Cultura informó que el muro se localiza a unos 100 metros del punto donde se registró el deslizamiento y a aproximadamente 200 metros del polígono del sitio arqueológico de Sillkinchani. Esta distancia resultó clave para establecer el marco de intervención en el área.

La entidad precisó que las labores en curso cuentan con autorización del área de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Además, indicó que existe monitoreo permanente en la zona para asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección patrimonial.

En su pronunciamiento oficial, Cultura señaló: “De acuerdo con la verificación técnica, estas intervenciones se ubican fuera del polígono de delimitación del sitio arqueológico de Sillkinchani”. La institución agregó que no se registra impacto sobre bienes culturales reconocidos dentro de esa delimitación.

Evaluación del muro y medidas de resguardo

La estructura presenta características de posible origen prehispánico, como bloques con labrado fino.
La estructura presenta características de posible origen prehispánico, como bloques con labrado fino.

El elemento hallado presenta bloques con labrado fino, lo que motivó una evaluación preliminar por parte de especialistas. La Dirección de Cultura indicó que el muro no sufrió daños durante las labores de remoción, lo que permitió activar medidas de protección sin necesidad de intervenciones de emergencia mayores.

La entidad sostuvo: “este elemento no ha sido afectado y se han adoptado medidas inmediatas para evitar cualquier aproximación o alteración”. Estas acciones incluyen restricción de acceso y señalización del área para prevenir riesgos.

El seguimiento del caso se mantiene a cargo de personal especializado, con coordinación directa con el equipo técnico del Qhapaq Ñan. El objetivo consiste en determinar con precisión la naturaleza del muro, su cronología y su posible relación con estructuras cercanas.

Monitoreo institucional y coordinación técnica

La Dirección de Cultura también informó que la revisión de sus bases de datos permitió descartar la presencia de caminos prehispánicos registrados en el área intervenida. En ese sentido, la entidad aclaró: “la revisión de las bases de datos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirma que el área intervenida no intersecta con caminos prehispánicos registrados”.

Este proceso de verificación forma parte de los protocolos aplicados en zonas con potencial arqueológico. La coordinación entre equipos técnicos permite responder con rapidez ante hallazgos imprevistos durante obras civiles o intervenciones por emergencia.

La institución indicó que continuará con la vigilancia en el sector y reforzará la articulación con autoridades locales. Estas acciones buscan garantizar que cualquier actividad en áreas colindantes a bienes arqueológicos respete las disposiciones legales.

Contexto arqueológico de Sillkinchani

Se ubica fuera del polígono del sitio arqueológico de Sillkinchani, pero relativamente cerca.
Se ubica fuera del polígono del sitio arqueológico de Sillkinchani, pero relativamente cerca.

El sitio arqueológico de Sillkinchani se ubica en los distritos de San Jerónimo y Saylla. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010. Este complejo prehispánico incluye estructuras vinculadas al almacenamiento agrícola, conocidas como qolqas, que alcanzan hasta seis metros de altura.

Las construcciones se distribuyen en la ladera del cerro Aqoyoq, en una posición cercana a la ruta Cusco-Puno. Su ubicación sugiere funciones logísticas y de control dentro de la red vial andina. El sitio presenta tres subsectores definidos: uno con kallancas, otro con una cancha inca y un tercero con terrazas y recintos rectangulares.

Las qolqas se disponen en forma escalonada, lo que evidencia planificación en el uso del espacio y control de condiciones ambientales para la conservación de alimentos. Las edificaciones se levantaron con andesita proveniente de canteras como Huaccoto y Rumiqolqa, lo que refleja organización en el abastecimiento de materiales.

Fuentes históricas atribuyen al lugar una dimensión ceremonial. Según registros atribuidos a Bernabé Cobo, Sillkinchani formó parte de las huacas vinculadas al camino hacia el Qollasuyo. En las cercanías, el conjunto conocido como Tambillo pudo cumplir funciones administrativas dentro del sistema regional.

La Dirección de Cultura reafirmó que mantendrá la protección del patrimonio cultural mediante acciones de vigilancia y coordinación interinstitucional en zonas próximas a bienes arqueológicos.

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