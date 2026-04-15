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Día Mundial del Arte: origen, proclamación y significado de la fecha que celebra la creatividad y la diversidad cultural

La fecha internacional que reconoce el valor del arte como motor de creatividad y desarrollo social fue oficializada por la UNESCO en 2019, pero surgió en 2012 como iniciativa global. Cada 15 de abril, la efeméride pone en relieve la contribución de artistas y expresiones culturales a la sociedad

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Día Mundial del Arte – Leonardo da Vinci - Perú – noticias – 13 abril
La conmemoración anual subraya el papel del arte en fortalecer la integración social y promover la diversidad cultural, así como su contribución al bienestar y la resiliencia en contextos cambiantes (Freepik)

La celebración del Día Mundial del Arte cada 15 de abril tiene como propósito principal resaltar la importancia del arte en el desarrollo humano y social, así como su papel central en la promoción de la diversidad cultural y la creatividad.

Respaldada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2019, la efeméride invita a reconocer la función del arte en la construcción de sociedades inclusivas y en el fortalecimiento del diálogo intercultural.

El Día Mundial del Arte se instituyó formalmente en 2019 durante la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, aunque diversas organizaciones ya impulsaban su celebración desde 2012. La elección del 15 de abril responde al natalicio de Leonardo da Vinci, figura emblemática del Renacimiento y símbolo universal de creatividad multidisciplinaria. La fecha busca homenajear, a través de su legado, el impacto que el arte ejerce en la historia y la vida contemporánea.

El surgimiento de la conmemoración y el respaldo de la UNESCO

Día Mundial del Arte – Leonardo da Vinci - Perú – noticias – 13 abril
El UNESCO dio forma oficial a una celebración que nació del impulso global por reconocer el arte como puente entre culturas. (Leonardo Da Vinci)

La proclamación oficial de esta efeméride se produjo en noviembre de 2019, luego de que la Asociación Internacional de Artes Plásticas presentara la iniciativa ante la UNESCO. El organismo internacional destacó que el arte fomenta la creatividad, la innovación y enriquece la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo. Según la revista médica The Lancet, la participación en actividades artísticas contribuye al bienestar individual y colectivo, promoviendo la resiliencia y la integración social.

El nacimiento de Leonardo da Vinci, el 15 de abril de 1452, fue elegido como referencia por su contribución excepcional a las artes y las ciencias. Da Vinci es reconocido como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y poeta, y su figura representa el ideal del hombre universal capaz de unir distintas disciplinas a través del arte. Este símbolo refuerza el mensaje de la UNESCO respecto a la necesidad de proteger la libertad artística y apoyar a los creadores en todos los contextos.

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, afirmó: “El arte tiene la capacidad de unirnos y establecer vínculos entre nosotros incluso en las circunstancias más difíciles.” Durante la pandemia de COVID-19, el organismo remarcó que el arte desempeñó un papel fundamental para fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de expresión y encuentro.

Objetivos y actividades del Día Mundial del Arte

Día Mundial del Arte – Leonardo da Vinci - Perú – noticias – 13 abril
Exposiciones, talleres y encuentros culturales marcan una jornada donde el arte se convierte en protagonista, promoviendo inclusión y diversidad en distintos espacios del mundo. (Andina)

Cada año, el 15 de abril se desarrollan actividades para fortalecer los lazos entre la creación artística y la sociedad. Entre las acciones impulsadas figuran exposiciones, talleres, debates, conferencias y presentaciones culturales en todo el mundo. El propósito es aumentar la conciencia sobre la diversidad de expresiones artísticas y subrayar la contribución de los artistas al desarrollo sostenible.

La UNESCO anima a instituciones educativas, museos y centros culturales a promover la educación artística como camino hacia una formación inclusiva y equitativa. En palabras de la organización: “Fomentar el desarrollo del arte implica promover los medios para lograr un mundo más libre y pacífico.” Este mensaje se refleja en las campañas anuales que buscan involucrar tanto a artistas como a públicos de todas las edades.

En ediciones recientes, el lema del Día Mundial del Arte ha resaltado temas como la resiliencia, la salud y el valor de la comunidad. La edición de 2026, bajo el lema “Un jardín de expresión: cultivando comunidad a través del arte”, pone el foco en el poder del arte para crear vínculos y fortalecer el sentido de pertenencia en contextos diversos.

Importancia y repercusión global de la efeméride

Día Mundial del Arte – Leonardo da Vinci - Perú – noticias – 13 abril
A nivel global, la celebración reúne a distintas disciplinas y comunidades, resaltando el arte como lenguaje universal capaz de transmitir ideas y emociones sin fronteras. (Museo José Luis Cuevas)

El arte, en todas sus manifestaciones, constituye una de las formas más avanzadas de expresión humana. La UNESCO subraya que, más allá de su función estética, el arte es una vía para expresar ideas, emociones y perspectivas, y contribuye a la transmisión del conocimiento y la promoción de valores como la tolerancia y el respeto.

La celebración global del Día Mundial del Arte visibiliza el trabajo de artistas de distintas disciplinas, desde la pintura y la escultura hasta la música, la danza y la literatura. Numerosos países organizan eventos que incluyen exhibiciones, conciertos y foros de discusión, invitando a la ciudadanía a participar activamente y a compartir sus propias experiencias artísticas.

En la actualidad, el arte no solo es valorado por su impacto en la economía creativa, sino también por su capacidad de transformar entornos y generar bienestar. Como señaló la UNESCO en su declaración inaugural: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo.” Esta visión respalda la necesidad de garantizar el acceso universal a la cultura y de reconocer el aporte de los artistas en la construcción de sociedades más justas y cohesionadas.

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