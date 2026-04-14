Golazo de Eryc Castillo con definición mano a mano en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

El extremo ecuatoriano marcó el pase y definió a un costado del portero rival para el 1-0 de su equipo - Crédito: L1MAX.

Ese es el Eryc Castillo que Alianza Lima requiere en la altura. Aquel extremo punzante, veloz y desequilibrante ha vuelto a aparecer en un momento capital frente a Asociación Deportiva Tarma, en condición de visitante. El extremo ecuatoriano ha enseñado el camino del triunfo parcial en el lance central de la jornada 10° del Apertura 2026.

Por más que la disciplina ‘íntima’ tenía el control de las acciones del lance, necesitaba dar un paso adecuado que confirmase su dominio. Así, cerca a la media hora de juego, llegó una excelente habilitación rasante de Esteban Pavez desde el medio del campo para la ‘Culebra’, quien empleó su rapidez para ganar ventaja.

Dejando relegados a los centrales que conformaban la dupla de protección de la última línea de ADT, Eryc Castillo quedó a mano con el portero portero Juan David Valencia, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su valla. Por más que redujo espacios, le fue imposible bloquear el tiro de gol del ecuatoriano.

La acción triunfal, además, pudo considerarse una jugada con la que la ‘Culebra’ se redimió en el lance, dado que minutos antes desaprovechó una chance clara de desatascar el trámite por una posición adelantada confirmada luego de que Jesús Castillo errase un disparo franco con el arco a libertad.

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