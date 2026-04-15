Perú

Capturan a cuatro policías de la Divincri en Pataz: investigan secuestro, cobro de S/40 mil y vínculos con redes ilícitas

Los detenidos fueron trasladados a Trujillo, donde el Ministerio Público evalúa responsabilidades penales y posibles faltas dentro de la institución

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La intervención se realizó durante un operativo de inteligencia y se recuperó evidencia importante. Exitosa

La detención de cuatro suboficiales de la Policía Nacional en la provincia de Pataz, región La Libertad, abre una nueva línea de investigación sobre presuntas actividades ilícitas dentro de unidades especializadas. El caso se produjo en un contexto marcado por denuncias de extorsión vinculadas a zonas con presencia de minería ilegal, lo que sitúa el operativo dentro de un escenario de alta complejidad para las autoridades.

El procedimiento se desarrolló tras labores de contrainteligencia que permitieron identificar a los agentes como presuntos responsables de delitos graves. La intervención ocurrió cuando los implicados se desplazaban en un vehículo sin placa, lo que generó sospechas adicionales en el seguimiento previo realizado por unidades especiales.

La información difundida por medios locales y confirmada por fuentes policiales indica que los efectivos pertenecerían a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Su detención no solo involucra un caso puntual, sino que también pone bajo revisión el funcionamiento interno de áreas sensibles dentro de la institución.

Operativo en Chagual y captura de los suboficiales

Cuatro suboficiales de la PNP fueron capturados en Pataz durante un operativo de contrainteligencia. PNP
Cuatro suboficiales de la PNP fueron capturados en Pataz durante un operativo de contrainteligencia. PNP

La intervención se realizó en el anexo de Chagual, en la provincia de Pataz, durante un operativo conjunto que incluyó unidades especializadas. Según reportes difundidos por Exitosa, los agentes fueron capturados cuando intentaban huir a bordo de una camioneta Toyota Hilux sin placa de rodaje.

Los detenidos fueron identificados como Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruiz Mendoza y Ciro Vega Reyes. De acuerdo con la información emitida en el informe radial, “cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en la provincia de Pataz, región La Libertad, en el marco de un operativo de contrainteligencia, tras ser acusados de presuntos delitos de secuestro y extorsión”.

Durante la intervención, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron incautados como parte de las diligencias en curso.

Presunta retención ilegal y exigencia de dinero

Se les acusa de presunto secuestro y extorsión contra una mujer. PNP
Se les acusa de presunto secuestro y extorsión contra una mujer. PNP

Las primeras investigaciones señalan que los suboficiales habrían retenido contra su voluntad a una mujer con el objetivo de exigir dinero a sus familiares. Según la versión recogida en el reporte radial, los agentes “habrían retenido ilegalmente a una mujer con el objetivo de exigir dinero a sus familiares”.

La denuncia también precisa que los efectivos lograron obtener una suma considerable como parte de la presunta extorsión. En ese sentido, se indicó que “los efectivos lograron obtener la suma de cuarenta mil soles a cambio de la liberación de la víctima”.

Este punto se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades, que buscan reconstruir la secuencia de hechos y determinar la participación individual de cada uno de los detenidos.

Evidencias incautadas y análisis en curso

Como parte del operativo, las autoridades incautaron dispositivos móviles que contendrían audios y mensajes vinculados a las actividades investigadas. Este material será sometido a peritaje especializado en Lima, con participación del Ministerio Público.

El informe difundido detalla que “se incautaron audios y mensajes que serán sometidos al peritaje como parte de las diligencias en curso”. Estos elementos resultan clave para sustentar las acusaciones y ampliar la investigación hacia posibles redes vinculadas.

Además del material digital, la presencia de armas de corto y largo alcance, junto con municiones y equipos policiales, refuerza las sospechas sobre la participación de los agentes en otras actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de armamento y explosivos en zonas de minería ilegal.

Investigación fiscal y traslado a Trujillo

Tras la captura, los suboficiales fueron trasladados bajo custodia a la ciudad de Trujillo, donde continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público. Las autoridades evalúan tanto las responsabilidades penales como posibles faltas administrativas dentro de la institución policial.

En paralelo, la Policía Nacional emitió un pronunciamiento en el que señaló que los implicados afrontarán procesos conforme a ley y que estos hechos no representan a la institución.

El caso permanece en etapa de investigación, con la revisión de pruebas materiales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos ocurridos en Pataz y establecer las responsabilidades correspondientes.

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