Perú

Metropolitano y corredores superan las 4,8 millones de recargas digitales con Yape y Plin

El 21% de las recargas en el sistema Metropolitano y corredores ya se concreta con billeteras digitales, de acuerdo con datos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao

Guardar
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Desde la incorporación de las billeteras digitales Plin y Yape como medios de recarga para el Metropolitano y los corredores complementarios de Lima y Callao, la digitalización del sistema de transporte urbano ha experimentado un salto cuantitativo. Más de 4,8 millones de operaciones se registraron hasta el 31 de enero de 2026, consolidando el avance tecnológico en los servicios concesionados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La medida representa un cambio sustancial en la experiencia diaria de los pasajeros, al permitir pagos desde el teléfono móvil y la activación del saldo sin depender de las recargas tradicionales en efectivo. Esta transformación fue impulsada por la ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha apostado por soluciones digitales accesibles y seguras para los usuarios del transporte público.

La implementación de Plin y Yape responde a la necesidad de optimizar el flujo de pasajeros y reducir las aglomeraciones en puntos de recarga física. El sistema ya es utilizado por más de 90 mil personas solo en el Metropolitano, quienes valoran la rapidez y practicidad del proceso. Los módulos de activación distribuidos en las estaciones facilitan la transición hacia un servicio más eficiente y menos dependiente del efectivo.

Usuarios del Corredor Morado podrán
Usuarios del Corredor Morado podrán realizar transbordos con una sola tarifa al usar su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Foto: Composición Infobae Perú

Plin y Yape alcanzan más de 4 millones de recargas en el Metropolitano

El crecimiento de las recargas digitales es notable desde su puesta en marcha. Plin fue la primera billetera en integrarse al sistema, habilitada en el Metropolitano desde marzo de 2025. Hasta el cierre de enero de 2026, Plin acumuló 4 187 042 recargas en este servicio. Posteriormente, a fines de diciembre, se sumó Yape, que ya registra 235 889 operaciones en el mismo periodo.

En los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, Plin comenzó a operar en septiembre de 2025 y alcanzó 386 561 recargas. Por su parte, Yape —incorporada a fines de diciembre— sumó 68 462 operaciones hasta el 31 de enero de 2026.

El impacto de esta modernización también se refleja en la adopción progresiva por parte de los usuarios. Actualmente, el 21% de las recargas en el Metropolitano y corredores se realiza de manera digital a través de Yape y Plin. Esta proporción evidencia un cambio de hábito relevante en la movilidad urbana de Lima y Callao y marca una tendencia creciente hacia la digitalización total del sistema de pagos en el transporte público.

Yape es la billetera digital
Yape es la billetera digital más utilizada en Perú. Plin, la segunda. Foto: UPC - María Vallejos

Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape o Plin

El procedimiento para recargar saldo con billeteras digitales es accesible y rápido. El usuario debe ingresar a la aplicación que prefiera —Plin o Yape— y seleccionar la opción correspondiente: “Recarga Transporte” en Plin o “Yapear servicios” en Yape. Luego, introduce el número que figura en el reverso de la tarjeta del Metropolitano Lima Pass y elige un monto entre S/1 y S/200 como máximo diario.

Una vez realizado el pago, el siguiente paso es la activación del saldo. En el caso del Metropolitano, este procedimiento se efectúa en alguno de los 65 módulos de activación ubicados en las taquillas de las 43 estaciones y terminales. El horario para validar la recarga es de 5 a. m. a 11 p. m. y el usuario dispone de hasta siete días para completar el proceso tras la recarga virtual.

Usuarios podrán recargar tarjeta del
Usuarios podrán recargar tarjeta del Metropolitano y Lima Pass con Plin. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

En los corredores complementarios, la activación del saldo se realiza directamente dentro del bus. Tras efectuar la recarga en la aplicación, el pasajero coloca su tarjeta en el validador del vehículo y confirma la operación al escuchar tres beeps consecutivos. La ATU recomienda efectuar la recarga con al menos diez minutos de anticipación antes de la activación para evitar inconvenientes.

Entre los principales beneficios de este sistema destaca el ahorro de tiempo, la reducción de filas en puntos de recarga tradicionales y la ausencia de costos adicionales. Además, la digitalización no altera la tarifa vigente del servicio, manteniendo la accesibilidad económica para todos los usuarios.

Temas Relacionados

LimaMetropolitanoperu-noticiasYapePlin

Más Noticias

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ enfrentarán al invicto equipo brasileño Saude de Brasil en una semifinal decisiva del Sudamericano de Clubes de vóley, donde ambos equipos buscarán el pase a la final y uno de los cupos al próximo Mundial de Clubes

San Martín vs Osasco EN

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Una genialidad de ‘Licha’, luego de una habilitación de Caín Fara, devino en la gran anotación saldada por el lateral-volante ecuatoriano. Hubo una intervención más que inteligente de Jairo Concha

Golazo de José Carabalí, con

Ayacucho y Huancavelica: Pobladores de Lucanas y Huaytará continúan aislados tras cinco días de emergencia por lluvias intensas

El acceso a varias comunidades permanece interrumpido luego de la destrucción de carreteras, mientras autoridades locales piden apoyo para restablecer la comunicación y prevenir nuevos riesgos

Ayacucho y Huancavelica: Pobladores de

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a la congresista

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

DEPORTES

San Martín vs Osasco EN

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY 0-1: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Universitario 2-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con particular celebración para 2-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura