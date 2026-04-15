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Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

A su juicio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus miembros se encuentran centrados en otros asuntos ajenos al porvenir del fútbol nacional. “Pareciera que piensan más en los viajes de la CONMEBOL”, cuestionó

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A su juicio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus miembros se encuentran centrados en otros asuntos ajenos al porvenir del fútbol nacional. | VIDEO: Rodrigo Rea

Sin tapujos, Nolberto Solano cuestiona con dureza la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. En una entrevista con el periodista Rodrigo Rea, considera que el máximo directivo es el responsable de la crisis de la selección nacional y lo exhorta a enmendar el camino con reglas firmes, aunque cree que él y el resto de sus colegas “piensan más en los viajes de la CONMEBOL”.

La crítica central de ‘Nobby’ pasa por la manera en cómo el presidente de la FPF ha permitido el aumento exagerado de instituciones de altura a la élite, complicando la uniformidad en el rendimiento de los futbolistas con potencial convocable a la ‘bicolor’. Además, ha mostrado preocupación por la falta de promoción de jóvenes debido a las facilidades que existen para que los extranjeros se afiancen en la Liga 1.

Tenemos muchos equipos de altura. Entonces, el jugador peruano cambia toda una manera. No hay un rendimiento al mismo ritmo. Encima de todo esto, no aportan jugadores”, dijo con énfasis Solano.

“Si en este caso el presidente de la FPF, que es Agustín Lozano, no pone orden y no se sienta a analizar estas cosas que vienen pasando [...] Pareciera que a ellos no les afecta nada, viven su mundo, no se preocupan por los clubes y piensan más en los viajes de la CONMEBOL. No les interesa mucho lo que estamos hablando”, sumó.

'Nobby' aprecia la presencia del goleador de Universitario, pero lo considera insuficiente por cuestiones formativas a comparación de Paolo Guerrero. | VIDEO: Rodrigo Rea

A su juicio, entretanto, “hoy en día estamos pasando un momento muy duro, no tenemos futbolistas. Mira la liga inglesa, alemana y española, no tenemos futbolistas. Ese es un tema en que la FPF no ha tomado conciencia. Nos hemos llenado de muchos clubes, pero no están aportando. Se hace más duro todo”.

Por último, el ‘Maestrito’ expuso un hecho que bien impide el desarrollo del certamen peruano y en consecuencia repercute en el futuro de la selección nacional: “Somos un país que nos encanta el fútbol, nos hemos quedado mucho en que los clubes no han crecido. En Argentina no son Boca y River los únicos que sacan jugadores. Acá los únicos son los que siempre han sacado futbolistas. En eso nos ha sacado ventaja Ecuador. Ahí está el gran problema.

Debate instalado

Alex Valera ha sido confirmado como el delantero titular de la selección peruana por decisión de Mano Menezes, a pesar de que su rendimiento ha generado más interrogantes que certezas en el entorno futbolístico nacional. Su permanencia en la convocatoria responde a una determinación explícita del entrenador, quien ha optado por darle continuidad en el once principal.

La elección de Valera no cuenta con el respaldo de Nolberto Solano, ex asistente técnico de Ricardo Gareca entre 2015 y 2022. Solano observa con suma atención esta medida y manifiesta abiertamente su desacuerdo, considerando que el ‘Cholo’ Valera no reúne las condiciones necesarias para asumir el rol de atacante principal en el equipo nacional.

El relator de 'Xsports' quedó sorprendido por la falla del 'Cholo' y nombró al 'Depredador'. (Video: Xsports)

"Apareció del fútbol playa. Se las arregló y es el ‘9’ de Universitario. No es el jugador que se necesita. No es por su culpa, es por la calidad“, expresó Nolberto Solano, aludiendo a las limitaciones técnicas de Valera.

Una de las principales inquietudes de Solano es la falta de un delantero que equipare en características y jerarquía a Paolo Guerrero, quien atraviesa la etapa final de su carrera a los 42 años. La ausencia de un sucesor de la talla del ‘Depredador’ representa, para Solano, un desafío inmediato para las aspiraciones de la selección.

La consolidación de Alex Valera como titular obedece a la necesidad de encontrar una opción estable en el ataque, aunque el jugador está obligado a elevar su nivel para convertirse en una pieza indiscutible. A la distancia, Gianluca Lapadula intenta recuperar su mejor versión y regresar al radar de la selección.

En la nómina de alternativas, aunque con diferencias notables respecto a Valera, figuran Santiago Ormeño y Juan Pablo Goicochea, quienes actualmente permanecen en un estado de ostracismo dentro del grupo. Ambos delanteros se mantienen en la órbita de la selección, pero sin protagonismo ni continuidad en las convocatorias recientes.

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