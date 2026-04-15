Perú

FORMATEC Lima 2026 reúne a más de 30 instituciones de carreras técnicas este miércoles: ¿dónde será la feria del Minedu?

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que el evento brindará a los jóvenes que culminan la secundaria información clara y confiable sobre sus opciones de formación. En ese sentido, señaló que la feria permitirá conocer los beneficios de la educación técnica y tecnológica

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Primer plano de dos hombres jóvenes en camisas azules sentados en un taller, escribiendo y examinando diagramas técnicos en papeles sobre escritorios claros
Dos jóvenes, futuros técnicos, concentrados en sus estudios y diagramas, preparándose para las oportunidades que ofrecerá FORMATEC Lima 2026, feria del Minedu. (Foto: Minedu)

La feria FORMATEC Lima 2026 reunirá este miércoles a más de 30 instituciones educativas para ofrecer información actualizada sobre carreras técnicas y tecnológicas, promoviendo decisiones informadas entre los jóvenes en un contexto de creciente demanda laboral y necesidad de inserción temprana al mercado de trabajo. Este evento, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), responde a la transformación de las preferencias educativas y apunta a consolidar la formación técnica como vía efectiva de empleabilidad, inversión recuperable y desarrollo profesional en el Perú.

En el marco de FORMATEC Lima 2026, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, subrayó que el esfuerzo central del Minedu es abrir espacios como esta feria para orientar a quienes concluyen la secundaria y carecen de información confiable sobre sus siguientes pasos formativos.

“Esta feria les permitirá conocer los beneficios de la educación técnica y tecnológica, explorar sus programas de estudios y tomar decisiones informadas sobre su futuro”, afirmó la ministra Cuadros.

Cinco jóvenes vestidos con overoles azules miran el motor abierto de un coche en un taller, mientras uno de ellos señala un componente del motor
Jóvenes aprendices reciben instrucción práctica en un taller de mecánica automotriz, una muestra de las oportunidades de formación técnico-productiva que fomenta el Minedu con FORMATEC Lima 2026. (Foto: Minedu)

¿A qué hora inicia y dónde será la feria FORMATEC Lima 2026?

La feria FORMATEC Lima 2026 tendrá lugar el miércoles 15 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la Av. 28 de Julio N.° 800, Parque de la Exposición, Lima. Más de 30 instituciones educativas entre institutos superiores tecnológicos, centros técnicos productivos (CETPRO) y entidades de formación profesional presentarán sus programas en una jornada única de orientación gratuita.

La organización, a cargo del Minedu, proyecta la asistencia de 1.000 jóvenes y emprendedores de Lima Metropolitana y el Callao, quienes recorrerán diversos espacios informativos y podrán interactuar directamente con representantes institucionales. La feria está diseñada para cubrir la elevada demanda de información precisa sobre programas de corto y mediano plazo, áreas formativas y trayectorias laborales emergentes en sectores productivos, de servicios y tecnológicos.

Oferta académica, orientación vocacional y servicios en FORMATEC Lima 2026

Quienes asistan a FORMATEC Lima 2026 podrán acceder a orientación vocacional, información sobre alternativas de formación y detalles sobre las oportunidades reales de inserción laboral en sectores como industria, servicios, tecnología y construcción. Habrá presencia de programas en salud, gestión de negocios, operaciones, mecánica, metalurgia, electricidad y gestión logística, así como especialidades en tecnología vinculadas a ciberseguridad, informática, ciencia de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software.

Un joven de cabello oscuro y camiseta negra Adidas, concentrado, usa un destornillador para trabajar en el hardware trasero de una torre de computadora en un aula con otros estudiantes
Un joven peruano participa activamente en una sesión de formación técnica, ensamblando un ordenador. (Foto: Minedu)

Una de las novedades de la feria será la presentación de herramientas digitales, entre las que destaca el aplicativo “Mi Carrera”, diseñado para explorar opciones formativas adaptadas a intereses, habilidades y proyección de empleo futuro. Los asistentes podrán interactuar con este recurso y recibir asesoría directa al recorrer los espacios informativos.

Además de la oferta académica, la feria brinda a cada visitante el acceso a consultas personalizadas con expertos de las instituciones participantes, para evaluar la pertinencia de cada carrera y su proyección laboral concreta.

¿Qué tan rentable es estudiar una carrera técnica en el Perú?

Las carreras técnicas han ganado terreno en el Perú como alternativa eficiente para ingresar al mercado de trabajo y lograr un retorno económico rápido. Los ingresos para egresados técnicos pueden iniciar en S/2.000 mensuales, con posibilidad de recuperar la inversión formativa en aproximadamente 3 años, según la especialidad, el centro académico y el sector de inserción.

carreras tecnicas
carreras tecnicas

El segmento salud, por ejemplo, ofrece sueldos iniciales de entre S/1.200 y S/2.500 tras 2 años de experiencia, llegando a S/3.700 al cabo de 5 años. En tecnología, un técnico en ciberseguridad puede empezar ganando 3.000 soles mensuales y escalar hasta 7.000 soles en el sector privado, de acuerdo con los datos proporcionados por Juan Manuel Paredes Rivera. Áreas comerciales superan estos márgenes hasta en 40 % gracias a bonificaciones y comisiones por metas. En administración y contabilidad, los sueldos fluctúan entre S/2.000 y S/3.500, según la especialidad, la región y el tipo de empleador.

Respecto a su impacto en la trayectoria profesional, las carreras técnicas son en promedio 2 años más cortas y económicamente más accesibles que las universitarias, lo que permite al estudiante ingresar antes al mercado y definir su vocación con mayor claridad. Según Paredes Rivera, “la experiencia técnica facilita la madurez profesional y la definición vocacional, ya que es menos frecuente que un técnico cambie de especialidad en comparación con lo que ocurre en la universidad”.

Minedu lanza convocatoria para los CETPRO: escolares pueden acceder a carreras técnicas gratuitas
Minedu lanza convocatoria para los CETPRO: escolares pueden acceder a carreras técnicas gratuitas - Minedu

Las tendencias sociales influyen en la preferencia estudiantil por la educación técnica virtual, modalidad que ha cobrado vigor debido a la geografía nacional y fenómenos que dificultan la presencialidad. Al mismo tiempo, surge el desafío de incorporar inteligentemente la inteligencia artificial en la formación, sin que ello derive en plagio académico.

“Tenemos que explorar los educadores nuevas maneras de hacer que los jóvenes trabajen con la inteligencia artificial, pero que no se copien, que no plagien, sino que sea una herramienta complementaria”, advirtió Paredes Rivera.

La composición de género varía según la rama: en enfermería, fisioterapia y administración, la participación femenina supera el 90 % en ciertos cargos, mientras que en metalurgia, minería e ingeniería industrial la presencia de mujeres es menor por la exigencia física de las funciones, aunque no existen restricciones formales. Esta diversidad amplía el espectro de oportunidades y confirma la rentabilidad e inclusión del modelo técnico-profesional en el escenario educativo peruano.

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