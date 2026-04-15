ATU pone en marcha la mayor renovación del Metropolitano: Una inversión de 200 millones de dólares para cambiar la movilidad en Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el inicio de una renovación total del Metropolitano, con una inversión estimada de 200 millones de dólares.

El titular de la entidad, David Hernández, detalló que la iniciativa buscará transformar la operación y ampliar la capacidad de atención del sistema, que moviliza diariamente a miles de personas en la capital.

El plan contempla mejoras en la infraestructura, con un presupuesto de 120 millones de dólares, y la adquisición de 60 nuevos buses eléctricos, para lo que se destinarán 80 millones.

Hernández explicó que el proceso arranca con la firma de un contrato con la consultora Transconsult, encargada de elaborar el expediente técnico en un plazo de 150 días. Este documento se someterá a la evaluación de la ATU y luego será presentado al Banco Mundial para su validación y financiamiento, como informó Infobae.

De acuerdo con cifras oficiales, el 99,8% de la flota actual del Metropolitano ya superó su vida útil contractual y el 80,5% de las unidades ha recorrido más de un millón de kilómetros. Por esta razón, la renovación de buses representa una de las prioridades del proyecto. La flota nueva estará a cargo de los operadores y se espera que cumpla con estándares técnicos y ambientales actualizados para la ciudad.

ATU retira cientos de tarjetas preferenciales usadas de forma indebida en el Metropolitano | Andina (Composición Infobae Perú)

Coordinación institucional y apuesta tecnológica

El anuncio de la ATU se produjo tras una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los concesionarios del Metropolitano, donde se revisaron los términos de una adenda estructural.

El objetivo principal es optimizar el mantenimiento y la eficiencia del transporte público, permitiendo que los usuarios puedan desplazarse con mayor rapidez y seguridad, sobre todo en horas de alta demanda.

El proyecto también incluye la modernización de estaciones, terminales y patios taller, así como la implementación de tecnología para una gestión más eficiente. En paralelo, se suman medidas de seguridad, como la instalación de centros de monitoreo de videovigilancia y botones de pánico en los vehículos de la empresa Santa Catalina, que ya operan en San Juan de Lurigancho, según detalló el Ministerio del Interior.

La coordinación entre las instituciones públicas y los operadores privados busca garantizar que cada etapa del plan se desarrolle sin contratiempos, mientras la ATU mantiene comunicación constante con la ciudadanía a través de sus canales oficiales.

Paro de transportistas

Transportistas de Lima y Callao anunciaron un paro para el 15 de abril en protesta por el alza del precio del combustible y exigen al Gobierno la implementación de un subsidio para mitigar el impacto económico.

De acuerdo con información dada por este sector, el precio del diésel ha pasado de un promedio de entre S/15.50 y S/16 por galón en 2025 a ubicarse actualmente entre S/22.80 y S/26, dependiendo del punto de venta.

El gremio advierte que la medida afectará el servicio de buses y combis, lo que podría generar complicaciones para miles de usuarios. Voceros del sector señalaron que el incremento en los costos operativos hace inviable continuar trabajando sin apoyo estatal.