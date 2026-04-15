Mininter conecta videovigilancia del transporte público con la PNP: nueva red busca frenar delitos y mejorar la respuesta policial

PNP despliega hasta 500 agentes para resguardar transporte público en Lima Norte. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

El Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha la consolidación de un sistema de videovigilancia en el transporte público de Lima, en un proceso de integración directa con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La iniciativa, liderada por el ministro José Zapata Morante, busca fortalecer la prevención del delito y optimizar la capacidad de respuesta ante hechos de inseguridad, sumando tecnología y colaboración entre empresas de transporte y autoridades.

El proyecto conecta progresivamente las cámaras instaladas en buses, corredores y terminales con la Central de Emergencia 105 y el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP.

Por medio de esta integración, los centros de monitoreo de las empresas podrán interactuar de forma inmediata con la red policial, permitiendo la identificación de personas con requisitorias, la detección de armas de fuego y la activación remota de botones de pánico para solicitar apoyo policial en tiempo real.

Durante una visita al patio de maniobras de la empresa Nueva América en Carabayllo, el ministro Zapata y el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, supervisaron el funcionamiento del centro de monitoreo y los avances técnicos para la interconexión total con la infraestructura de seguridad nacional.

En el encuentro participaron, además, el jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Castillo, y dirigentes transportistas, quienes revisaron en conjunto los beneficios del sistema.

Continúan los ataques de organizaciones criminales contra buses del transporte público.

Tecnología y coordinación

La consolidación de la videovigilancia en el transporte público responde a la necesidad de reducir la incidencia de delitos en buses, combis y corredores, brindando protección tanto a conductores como a pasajeros.

El sistema permite que, ante cualquier emergencia, la alerta llegue de inmediato a la Central 105 y al C4, facilitando la articulación de patrulleros y la intervención de efectivos en cuestión de minutos.

El ministro Zapata sostuvo una reunión con los representantes del sector transporte de Lima norte, a quienes reconoció por su decisión de implementar tecnología para mejorar la seguridad.

Esta alianza público-privada permite sumar esfuerzos y recursos para enfrentar delitos como robos, asaltos y extorsiones, fenómenos que afectan la rutina diaria de miles de usuarios.

La integración de cámaras y botones de pánico representa una herramienta que no solo disuade a los delincuentes, sino que también facilita la recolección de evidencia en caso de incidentes, fortaleciendo la capacidad investigativa de la PNP y agilizando los procesos de denuncia.

Nuevo paro de transportistas

En paralelo a la consolidación del sistema de videovigilancia, el sector transporte enfrenta otros desafíos, como el alza del precio del combustible y la presión de los costos operativos, situación que motivó la convocatoria de un nuevo paro de transportistas y demandas de subsidio por parte de los gremios. A estos factores se suma la preocupación por la seguridad, un aspecto que, según los transportistas, incide en la rentabilidad y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

El Mininter reitera su compromiso de trabajar con los transportistas y la PNP en la construcción de soluciones integrales, donde la tecnología y la coordinación institucional sean pilares para devolver la tranquilidad a las calles y mejorar la experiencia de viaje de la población en Lima y Callao.