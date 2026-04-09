Perú

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se integrarán con el Metropolitano y corredores: ¿en qué estaciones se conectarán?

Las nuevas rutas forman parte del Sistema Integrado de Transporte, que busca duplicar su cobertura en los próximos años

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Líneas 3 y 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/ATU)
Líneas 3 y 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/ATU)

Las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao forman parte de un plan de ampliación del sistema ferroviario que busca mejorar la movilidad urbana en la capital. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), estos proyectos no solo incrementarán la cobertura del servicio, sino que permitirán articular un sistema integrado junto con el Metropolitano, los corredores complementarios y las actuales Líneas 1 y 2.

La iniciativa fue presentada durante el evento “Desafíos para mejorar la movilidad urbana en Lima y El Callao”, donde autoridades expusieron los trazos previstos y las conexiones estratégicas que facilitarán los desplazamientos de millones de ciudadanos. El objetivo principal es reducir significativamente los tiempos de viaje y optimizar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, la ATU destacó que la integración del sistema permitirá que los usuarios puedan trasladarse de manera más eficiente, combinando distintos medios de transporte público en estaciones clave, lo que contribuirá a descongestionar el tránsito y mejorar la calidad del servicio.

Estas serán las estaciones donde se integrarán las Líneas 3 y 4 con el sistema de transporte de Lima. (Foto: ATU)
Estas serán las estaciones donde se integrarán las Líneas 3 y 4 con el sistema de transporte de Lima. (Foto: ATU)

Características de la Línea 3 y Línea 4

La Línea 3 del Metro de Lima recorrerá un total de 34 kilómetros desde el distrito de Comas hasta San Juan de Miraflores, con 28 estaciones a lo largo de su trayecto. Este eje norte-sur reducirá los tiempos de viaje de más de dos horas y media a aproximadamente 54 minutos, y se estima que atenderá a cerca de 2 millones de pasajeros por día.

Por su parte, la Línea 4 conectará el este y el oeste de la ciudad a lo largo de casi 24 kilómetros, uniendo Santa Anita con Bellavista. Este recorrido permitirá reducir los tiempos de traslado de 2 horas y 40 minutos a cerca de 44 minutos, con una demanda proyectada de alrededor de un millón de usuarios diarios.

Ambas líneas han sido diseñadas considerando la alta demanda de transporte en Lima y Callao, priorizando corredores de mayor flujo de pasajeros, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto.

Metro de Lima ampliará su red: conoce los puntos de conexión de las Líneas 3 y 4. (Foto: ATU)
Metro de Lima ampliará su red: conoce los puntos de conexión de las Líneas 3 y 4. (Foto: ATU)

Estaciones de interconexión del sistema integrado

Como parte del diseño del sistema integrado de transporte, se han definido diversas estaciones de interconexión que permitirán enlazar las nuevas líneas con otros servicios existentes:

  • Línea 3 del Metro:
    • Estación Central: conexión con el Metropolitano y la Línea 2.
    • Estación Conde de San Isidro (Av. Arequipa con Av. Javier Prado): conexión con la Línea 4 y los corredores azul y rojo.
    • Estación Cabitos: conexión con la Línea 1 del Metro.
  • Línea 4 del Metro:
    • Estación Carmen de la Legua: conexión con la Línea 2.
    • Eje de las avenidas La Marina y Javier Prado: conexión con el corredor rojo.
    • Estación Conde de San Isidro: conexión con la Línea 3.
    • Estación La Cultura: conexión con la Línea 1.
    • Estación Mercado de Santa Anita: conexión con la Línea 2.

Estas interconexiones han sido planificadas para facilitar el tránsito entre distintos sistemas, permitiendo a los usuarios realizar viajes más cortos y con menos transbordos.

Líneas 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)
Líneas 4 del Metro conectarán con Metropolitano y corredores en estaciones clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Proyecciones y ejecución de los proyectos

La ATU informó que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) actualmente representa el 12% de los viajes en transporte público, con alrededor de 1.2 millones de pasajeros diarios. Sin embargo, se proyecta que esta cifra se duplique hacia el 2029, cuando la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 estén completamente operativos.

Para el año 2034, se estima que el sistema podrá movilizar a más de 4.1 millones de pasajeros diarios con la implementación de las primeras etapas de las Líneas 3 y 4. En ese escenario, se espera que el transporte público en Lima alcance mayores niveles de cobertura y eficiencia.

Sistema integrado de transporte: Líneas 3 y 4 enlazarán rutas clave para reducir tiempos de viaje. (Foto: ATU)
Sistema integrado de transporte: Líneas 3 y 4 enlazarán rutas clave para reducir tiempos de viaje. (Foto: ATU)

Las autoridades señalaron que es fundamental mantener los trazos definidos de las nuevas líneas del tren, ya que han sido diseñados en función de la demanda, lo que permitirá avanzar en la liberación de interferencias y la adquisición de predios, reduciendo riesgos durante la ejecución de las obras. Asimismo, indicaron que ambos proyectos serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) e incorporados al portafolio de ProInversión, junto con mecanismos de financiamiento complementarios, como los ingresos no tarifarios, para garantizar su sostenibilidad económica.

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