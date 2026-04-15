Perú Deportes

Sorpresivo gol de Coquimbo Unido ante Universitario en el Monumental por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Cristian Zavala aprovechó un descuido de la defensa merengue para poner en ventaja a la visita en el Monumental de Ate

Guardar
Anotó Cristián Zavala de cabeza tras desconcentración de la defensa 'merengue' - Crédito: ESPN.

Sorpresa sureña. En los primeros minutos del duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026, la visita se puso en ventaja por intermedio de Cristian Zavala que, totalmente solo y sin marca, no tuvo problemas para dejar sin opción al portero merengue y colocar el 1-0 a los 14 minutos del primer tiempo.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCoquimbo UnidoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

A su juicio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus miembros se encuentran centrados en otros asuntos ajenos al porvenir del fútbol nacional. “Pareciera que piensan más en los viajes de la CONMEBOL”, cuestionó

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

El conjunto de Odriozola alista cambios en su formación inicial en busca de su primer triunfo en el torneo internacional frente al vigente campeón chileno. Conoce las probables alineaciones de ambos conjuntos

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

El equipo del ‘Tano’ Spinelli se ubica en la sexta casilla e iguala en puntos con las ‘guaraníes’ y Chile. Triple empate con siete unidades. En la próxima fecha, visitarán a Ecuador en un partido clave

Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026

La directiva victoriana tomó la decisión sobre el próximo destino del mediocampista, quien no será renovado debido a la reducción de minutos en el equipo principal

Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

Dirección contra la Corrupción cita a Piero Corvetto en medio de investigaciones a la ONPE por irregularidades en elecciones

Jorge Nieto a candidatos que denuncian fraude electoral: “Que lo prueben y si no, que se callen la boca”

OEA advierte que falla logística de ONPE “alimentó narrativas de fraude” y exige calma ante la segunda vuelta

Resultados ONPE al 82.375 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria recibe críticas tras reconciliación con Said Palao: “Tan exitosa y con poco amor propio”

Alejandra Baigorria recibe críticas tras reconciliación con Said Palao: “Tan exitosa y con poco amor propio”

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Diana Sánchez asegura sobre ampay de Said Palao: “Eso no es un error, es una decisión”, luego del perdón de Alejandra Baigorria

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

DEPORTES

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026