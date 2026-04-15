Sorpresivo gol de Coquimbo Unido ante Universitario en el Monumental por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Sorpresa sureña. En los primeros minutos del duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 , la visita se puso en ventaja por intermedio de Cristian Zavala que, totalmente solo y sin marca, no tuvo problemas para dejar sin opción al portero merengue y colocar el 1-0 a los 14 minutos del primer tiempo.

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