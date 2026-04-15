Perú

Dirección contra la Corrupción cita a Piero Corvetto en medio de investigaciones a la ONPE por irregularidades en elecciones

El general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor de la Policía Nacional, llegó a las instalaciones del ente electoral para notificar la citación programada para este viernes

Guardar
La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional citó a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, para declarar sobre las fallas técnicas detectadas durante las elecciones del 12 de abril. El operativo estuvo encabezado por el general Walter Ramos Gómez. Fuente: Canal N

La Dirección Contra la Corrupción (Discocor) de la Policía Nacional del Perú habría citado a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para declarar este viernes a las 15:00, en el marco de una investigación sobre las demoras y fallas logísticas ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril.

Según informó Canal N, el operativo estuvo encabezado por el general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor. La citación a Corvetto responde a la necesidad de esclarecer las circunstancias que rodearon las graves fallas reportadas durante la jornada electoral. Las investigaciones también abarcan la detención de Carlos Zamame, funcionario de la ONPE, quien permanece bajo custodia desde el martes como parte del mismo expediente.

Piero Corvetto, hombre de cabello gris y gafas marrones, habla en un micrófono en una mesa de conferencias con botellas de agua
El general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor, entregó en la sede de la ONPE la citación a Piero Corvetto como parte de la investigación por fallas técnicas en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Congreso)

El Ministerio Público y agentes policiales también allanaron la sede central de la ONPE en el Centro de Lima, recabando información clave sobre los problemas registrados durante la jornada. Durante varias horas posteriores al inicio de los comicios, un porcentaje de locales permanecía cerrado y muchas mesas no llegaron a operar, según imágenes difundidas por la radioemisora RPP.

Investigaciones por irregularidades en la jornada electoral

La apertura de investigaciones involucra no solo la pesquisa de la Policía Nacional del Perú, sino también procesos de la JNJ, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, así como denuncias penales presentadas por actores políticos.

El Ministerio Público, a través del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, intervino la ONPE, mientras que la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones formuló una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro funcionarios, acusando presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de deberes funcionales.

El procurador Ronald Angulo, citado por RPP, afirmó: “La denuncia abarca la presunta comisión de tres delitos vinculados a la falta de entrega de material electoral en 13 locales de votación”. El documento oficial señala que Corvetto y el resto de funcionarios serán investigados para establecer si “pudieron determinar antes de las elecciones que la empresa encargada no iba a poder cumplir con sus obligaciones”. El abogado penalista Luis Vargas Valdivia explicó en RPP que, si se comprueba negligencia, la conducta podría no ser delictiva, pero que si se verifica dolo o inobservancia grave, sí correspondería sanción.

Piero Corvetto - Congreso - ONPE - JNE - Perú - 14 abril
Fotografía: Congreso de la República / Flickr

El incidente involucró la no instalación de 211 mesas de sufragio —el 0,2 % del total nacional— y dejó sin votar en Lima a más de 63.300 electores, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La ONPE atribuyó la causa inicial a la empresa Servicios Generales Galaga, responsable del traslado electoral, y anunció su intención de denunciar penalmente a la compañía. El procurador Angulo explicó que los representantes legales de Galaga también están incluidos como posibles coautores por la aparente negligencia en el cumplimiento de los plazos de distribución.

El episodio provocó reacciones políticas inmediatas. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, acusó públicamente a Corvetto de orquestar un “intento de fraude” y solicitó su detención, declaraciones que se suman a otras realizadas en campañas previas contra el titular de la ONPE.

Piero Corvetto: “Pedimos las disculpas del caso”

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Piero Corvetto relató que la noche previa a la elección recibió comunicaciones sobre retrasos con el proveedor, pero no supo de una situación crítica hasta la mañana del 12 de abril. Citado por el canal de noticias peruano Canal N, el jefe de la ONPE explicó: “Me fui a dormir sin una información respecto de que podíamos llegar a lo que llegamos”. Insistió en que, de haber conocido el alcance del problema, habría buscado “más camiones” y comunicado la situación para activar medidas preventivas.

Piero Corvetto, un hombre con barba y gafas, habla por un micrófono mientras gesticula con su mano izquierda. Viste una camisa blanca y un chaleco azul marino con el logo de ONPE
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explica los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026, enfrentando cuestionamientos sobre la responsabilidad del organismo electoral. (Composición: Infobae Perú)

Corvetto aseguró que “no ha habido mala fe de ninguna manera” y defendió el trabajo a cargo de la ONPE, señalando que la crisis se debió a un fallo puntual de distribución. Señaló que los errores afectaron especialmente a 13 locales de votación en Lima, situación por la que ofreció disculpas personales e institucionales tanto a electores como a autoridades.

“Pedimos las disculpas del caso”, reiteró el funcionario, remarcando que la ONPE sí logró la instalación de casi el 100 % de las mesas a nivel nacional. “En la jornada de ayer se han instalado el 99,8 % del total de mesas de sufragio. Es decir, no ha habido una irregularidad que afecte la validez del proceso electoral”, subrayó el especialista Jorge Jáuregui en Canal N, quien distinguió entre la magnitud del problema logístico y la validez general de la jornada.

Durante su intervención parlamentaria, Corvetto puntualizó: “Acá no ha habido graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario”. Afirmó que el problema fue subsanado al día siguiente y que los resultados publicados reflejan correctamente la voluntad popular.

Temas Relacionados

ONPEDircocorPNPPiero CorvettoElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 14 de abril

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 14 de abril

Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales puede afectar la calidad de vida laboral, académica y social

La atención oportuna y los controles periódicos son clave para detectar a tiempo posibles patologías y evitar su progresión

Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales puede afectar la calidad de vida laboral, académica y social

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

A su juicio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus miembros se encuentran centrados en otros asuntos ajenos al porvenir del fútbol nacional. “Pareciera que piensan más en los viajes de la CONMEBOL”, cuestionó

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

Maratón del Empleo del Ministerio de Trabajo pondrá a disposición más de 800 vacantes en 18 empresas

La jornada, que se realizará en Ate, permitirá a los postulantes acceder directamente a procesos de selección en el mismo lugar, agilizando su inserción en el mercado laboral formal

Maratón del Empleo del Ministerio de Trabajo pondrá a disposición más de 800 vacantes en 18 empresas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

Jorge Nieto a candidatos que denuncian fraude electoral: “Que lo prueben y si no, que se callen la boca”

OEA advierte que falla logística de ONPE “alimentó narrativas de fraude” y exige calma ante la segunda vuelta

Resultados ONPE al 82.375 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

¿Por qué no se cerró la página de resultados a tiempo real de las Elecciones 2026?, esto dice el jefe de la ONPE

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Diana Sánchez asegura sobre ampay de Said Palao: “Eso no es un error, es una decisión”, luego del perdón de Alejandra Baigorria

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

Magaly increpa la reacción de Laura Spoya tras polémica foto en Jamaica: “La Laura de ese tiempo, que le caía bien a la gente, no existe”

DEPORTES

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026