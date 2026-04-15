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Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del partido en Quito por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina

El combinado nacional visita el Estadio Atahualpa de Quito en un duelo crucial para continuar con sus aspiraciones de hacerse con un boleto en el repechaje al Mundial de Brasil 2027

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Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor/Copa América.
Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor/Copa América.

La selección femenina de Perú enfrentará a Ecuador en un partido determinante por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, escenario donde ambas escuadras buscarán acercarse a la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

El choque adquiere relevancia especial, ya que Perú se mantiene en una posición expectante en la tabla. El equipo que dirige Antonio Spinelli registra siete puntos, al igual que las selecciones de Paraguay y Chile. Por otro lado, para Ecuador es crucial sumar de a tres en casa para acercarse a los puestos de clasificación.

En su último encuentro, ‘la bicolor’ igualó en casa a uno con Paraguay. Las ‘guaraníes’ se adelantaron en el marcador gracias a un autogol de Yomira Tacilla. El combinado nacional igualó la cuenta con un tanto de Luz Campoverde. El marcador en el Garcilaso de la Vega no se volvió a mover.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

Por otro lado, Ecuador no tuvo acción por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina debido a que le tocó descansar. En la jornada previa, la tri’ femenina cayó por 2-0 en su visita a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.

Perú vs Ecuador: día, hora y dónde ver

Luego del empate con Paraguay 1-1 en casa, el conjunto nacional apunta a sumar puntos fuera de Cusco frente a Ecuador. Este compromiso está pactado para el sábado 18 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.
Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Actualmente, Perú se ubica en la sexta casilla con siete unidades, puntaje que comparte con Chile y Paraguay. Tras cinco encuentros disputados, la selección nacional registra una diferencia de goles de -6, consecuencia de siete tantos convertidos y trece recibidos. El podio del certamen lo integran Argentina (13), Colombia (10) y Venezuela (8), quienes comandan la tabla de posiciones.

Sin embargo, la clasificación es provisional, pues queda pendiente el duelo entre Colombia y Chile en suelo ‘cafetero’. Este choque es vital para los intereses nacionales: un triunfo de la ‘roja’ provocaría un movimiento en la zona media que alejaría a Perú de los puestos de clasificación.

El sótano de la tabla lo ocupan Ecuador (5), Uruguay (5) y Bolivia (1). La estrecha brecha de solo tres puntos entre el tercer y el séptimo lugar refleja la enorme paridad que define el desarrollo del torneo.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.
Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

¿Cómo funciona el repechaje internacional?

Los últimos tres boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se definirán mediante un repechaje internacional dividido en dos etapas estratégicas. La fase inicial se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada, donde seis selecciones —dos de Asia (AFC), dos de África (CAF), una de Sudamérica (CONMEBOL) y una de Oceanía (OFC)— buscarán su permanencia en el torneo. Los cupos se asignarán según el Ranking FIFA vigente al momento del sorteo.

Por el continente asiático, China Taipéi y Uzbekistán ya tienen su lugar asegurado, mientras que la selección peruana mantiene viva la esperanza de clasificar si logra ubicarse en la tercera o cuarta casilla de la tabla regional. De esta instancia preliminar, solo dos escuadras lograrán el boleto a la etapa definitiva.

El desenlace ocurrirá en febrero de 2027. En esta fase final, los dos clasificados previos se unirán a dos representantes de Concacaf, uno de CONMEBOL y uno de la UEFA. Bajo un formato de eliminación directa en tres grupos —y evitando enfrentamientos entre países de la misma confederación—, los tres ganadores finales obtendrán las últimas plazas para la cita mundialista en territorio brasileño.

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