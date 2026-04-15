‘Peluchín’ explota contra Ale Baigorria tras reconciliación con Said Palao: “Algún defecto tenías que tener y eso es tu esposo”

La reciente reaparición pública de Alejandra Baigorria junto a su esposo Said Palao no solo confirmó lo que muchos ya sospechaban, sino que además desató una ola de reacciones tanto en televisión como en redes sociales. Uno de los comentarios más contundentes vino de Rodrigo González, conocido popularmente como ‘Peluchín’, quien fiel a su estilo directo no dudó en pronunciarse durante la última emisión de Amor y Fuego.

El conductor inició su intervención dejando clara su postura actual sobre la relación, reconociendo que su percepción había cambiado respecto a semanas anteriores. “Ya la perdimos eso ya es un hecho”, expresó, marcando un tono que mezclaba resignación con crítica. Su comentario no fue aislado, sino parte de un análisis más amplio en el que abordó la situación sentimental de la empresaria tras su reciente reconciliación.

Rodrigo González arremete contra Said Palao y sorprende con fuerte mensaje a Ale Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

Durante el programa, Rodrigo González hizo referencia a las evidencias públicas que confirmarían que la relación sigue en pie. “Así no lo viésemos en las imágenes del papá está claro que están juntos, nadie viaja para estar haciéndose la ley del hielo... todo sigue adelante y ya la dedicatoria que ha hecho sobre el escenario qué duda cabe, ya cambiemos la narrativa porque ya no tenemos ninguna duda, ellos siguen en su matrimonio”, señaló con énfasis, dando por cerrado cualquier debate sobre una posible separación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el giro de su discurso hacia una crítica directa, aunque envuelta en elogios hacia la figura de Alejandra Baigorria. En un comentario que rápidamente se viralizó, el conductor expresó: “Ale eres una gran mujer, una gran trabajadora, una mujer que ha sabido salir adelante, eres una resiliente, una luchadora, una visionaria, eres un mujerón... algún defecto tenías que tener, algo malo tenías que tener y eso es tu esposo”. La frase generó reacciones inmediatas por su carga irónica y crítica hacia Said Palao.

Rodrigo González arremete contra Said Palao y sorprende con fuerte mensaje a Ale Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

El contexto de estas declaraciones se vincula directamente con el reciente viaje de la empresaria a España, donde participó en una premiación internacional. Durante dicho evento, Baigorria no solo destacó por su presencia, sino también por un discurso en el que incluyó un agradecimiento público a su pareja, gesto que fue interpretado por muchos como una confirmación emocional de la reconciliación.

Este momento en particular se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa mediática. Para algunos, se trató de una muestra de madurez y reconstrucción de la relación; para otros, fue visto como una señal de concesión o incluso de justificación frente a polémicas pasadas. Las redes sociales, como suele ocurrir en estos casos, amplificaron ambas posturas.

En plataformas digitales, los comentarios no tardaron en multiplicarse, evidenciando una división clara entre quienes apoyan a la empresaria y quienes cuestionan su decisión. Frases como “¿Quiso justificarlo diciendo que ella se ausentó después de su boda?”, “En conclusión: ‘perdóname por trabajar mucho y descuidarte’” y “Con esto se confirma que Ale le pidió perdón” reflejan una lectura crítica de sus palabras durante el evento.

Rodrigo González arremete contra Said Palao y sorprende con fuerte mensaje a Ale Baigorria. Captura: Amor y Fuego.

Otros usuarios fueron incluso más duros en sus opiniones, apelando a conceptos como dignidad y amor propio. Comentarios como “Seré pobre, pero con dignidad”, “Qué vergüenza ajena siento”, “Todo para no quedarse sola” o “La apoyó desde el yate” evidencian un juicio social que trasciende lo mediático y se instala en el terreno personal.

A pesar de la controversia, Alejandra Baigorria ha mantenido una postura firme, sin responder directamente a las críticas más duras. Su enfoque parece centrado en su carrera empresarial y en consolidar su imagen pública, incluso en medio del escrutinio constante. La empresaria, conocida por su carácter resiliente, ha enfrentado anteriormente situaciones mediáticas complejas, lo que refuerza la percepción de una figura acostumbrada a la exposición.

Por su parte, Said Palao ha optado por un perfil más bajo en esta etapa, evitando declaraciones que puedan avivar la polémica. Sin embargo, su presencia junto a Baigorria en eventos y viajes ha sido suficiente para confirmar que la relación sigue adelante, más allá de las críticas externas.

Rodrigo González arremete contra Said Palao y sorprende con fuerte mensaje a Ale Baigorria. Captura: Amor y Fuego.