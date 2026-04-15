Perú

Jorge Nieto a candidatos que denuncian fraude electoral: “Que lo prueben y si no, que se callen la boca”

El candidato del Partido Del Buen Gobierno sostuvo que las irregularidades electorales deben ser canalizadas por las instituciones y no mediante presiones o movilizaciones en las calles

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El candidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, hizo un llamado a la calma y al respeto por el debido proceso. Ante las acusaciones de fraude de otros candidatos, Nieto exige que se presenten pruebas o se detengan las denuncias que generan inestabilidad en el país. | Canal N

En el marco del conteo de votos que lleva a cabo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las Elecciones 2026, Jorge Nieto, candidato presidencial por el Partido Del Buen Gobierno, hizo un llamado a la defensa del debido proceso y a la preservación de las instituciones democráticas, en respuesta a los reclamos y movilizaciones impulsadas por otros aspirantes a la presidencia.

Durante una conferencia, Nieto sostuvo ante las cámaras de los periodistas que las inconsistencias registradas durante la jornada electoral del 12 de abril deben ser sancionadas conforme a los procedimientos correspondientes, y no mediante presiones mediáticas ni movilizaciones que pongan en riesgo la estabilidad democrática.

“Estamos en contra de resolver todo a empujones. Para eso tenemos la ley, para eso tenemos instituciones. No podemos seguir destruyendo instituciones. Lo hemos hecho en estos últimos diez años; ha habido un proceso paulatino de destrucción institucional. Tenemos que cortar eso“, manifestó esta noche.

Manda a callar a candidatos que alegan fraude electoral sin pruebas

Jorge Nieto, hombre mayor de traje, habla a un micrófono; superpuestas están las imágenes de Rafael López Aliaga en azul y Roberto Sánchez con camisa blanca
Jorge Nieto aparece en una entrevista, mientras que imágenes de Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez se superponen en la composición, sugiriendo un debate o análisis político. (Infobae)

Al ser consultado sobre las denuncias de fraude electoral, que han derivado en la convocatoria de plantones por parte de Rafael López Aliaga de Renovación Popular y en el anuncio de posibles manifestaciones por parte de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, Nieto fue enfático y mandó a callar dichas narrativas mientras no existan pruebas que las respalden.

“Yo no voy a ser un demagogo que, por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles. Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra. Eso tenemos que rechazarlo“, manifestó.

Cabe mencionar que este 14 de abril se realiza un plantón en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convocado por Rafael López Aliaga para exigir la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la ONPE. López Aliaga ha declarado que no aceptará los resultados del proceso hacia la segunda vuelta, incluso si él mismo accede a esa instancia, argumentando que no se han garantizado las condiciones adecuadas durante la votación. De manera preliminar, el candidato manifestó su expectativa de que Jorge Nieto se sumara a la denuncia de presunto fraude electoral.Jorge Nieto aún en carrera por el pase a la segunda vuelta

Jorge Nieto aún en carrera por la segunda vuelta

Con el 81 % de actas contabilizadas al cierre de la tarde del 14 de abril, Jorge Nieto, candidato presidencial por el Partido Del Buen Gobierno, continúa en la disputa por el segundo lugar en la carrera hacia la segunda vuelta. Según los datos oficiales de la ONPE, la tendencia nacional muestra a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y un grupo compacto de candidatos en el que destacan Nieto, junto a representantes de otras fuerzas como JP y Obras.

La diferencia entre el segundo y el cuarto puesto se mantiene ajustada, lo que deja abierta la posibilidad de que Nieto logre avanzar posiciones conforme se procesen las actas pendientes, equivalentes aún al 16 % del total. La evolución del escrutinio será clave en las próximas horas para definir quién acompañará a Fujimori en la segunda vuelta, en un escenario marcado por la fragmentación del voto y la alta competencia entre los principales aspirantes.

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