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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: así quedó Perú tras el empate con Paraguay por sexta jornada

El seleccionado nacional a cargo de Antonio Spinelli rescató un empate ante las ‘guaraníes’, que contaron con inmejorables chances para llevarse los tres puntos de Cusco. Así marcha ‘la bicolor’ en la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027

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¿Cómo marcha Perú en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?
¿Cómo marcha Perú en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

La selección peruana femenina se hizo con un punto que puede ser valioso en sus aspiraciones en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El conjunto nacional igualó a uno con Paraguay, un rival que estuvo cerca de llevarse las tres unidades de Cusco, de no ser por el larguero y la portera Mia Shalit. El empate deja a Perú en una situación expectante en la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Con esta igualdad, el equipo que dirige Antonio Spinelli se mantiene invicto en condición de local luego de sus victorias ante Chile y Uruguay. La altura de Cusco se presenta como una fortaleza para ‘la bicolor’, que aún muestra falencias en ambos frentes. A falta de tres partidos, el combinado peruano mantiene sus posibilidades intactas de clasificar. Los dos primeros han sacado una ventaja importante y parecen inamovibles, mientras que la pugna por el tercer y cuarto lugar está al rojo vivo.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Perú ocupa la sexta posición con siete puntos, igualando a Chile y Paraguay. El equipo nacional presenta una diferencia de goles de -6, producto de siete goles a favor y trece en contra en cinco partidos jugados. Por delante se encuentran Argentina (13 puntos), Colombia (10) y Venezuela (8), que lideran la clasificación.

La jornada aún no está completa, ya que falta disputarse el partido entre Colombia y Chile en territorio colombiano. Este encuentro será determinante para las aspiraciones peruanas, pues una victoria de las chilenas podría modificar el orden actual y desplazar a Perú de su posición en la zona media.

En la parte baja de la tabla aparecen Ecuador, Uruguay y Bolivia, con cinco, cinco y un punto respectivamente. La diferencia entre la tercera y la séptima plaza es de solo tres puntos, lo que evidencia la paridad en el torneo.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.
Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Fixture y resultados de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Jornada 1 (24 de octubre de 2025)

  • Colombia 4-1 Perú
  • Bolivia 0-4 Ecuador
  • Venezuela 0-0 Chile
  • Argentina 3-1 Paraguay

Jornada 2 (28 de octubre de 2025)

  • Paraguay 1-2 Venezuela
  • Chile 5-0 Bolivia
  • Uruguay 2-2 Argentina
  • Ecuador 1-2 Colombia

Jornada 3 (28 de noviembre de 2025)

  • Perú 3-1 Chile
  • Paraguay 1-0 Uruguay
  • Bolivia 1-1 Colombia
  • Ecuador 0-0 Venezuela

Jornada 4 (2 de diciembre de 2025)

  • Venezuela 6-0 Perú
  • Argentina 8-0 Bolivia
  • Chile 1-0 Paraguay
  • Uruguay 0-0 Ecuador

Jornada 5 (10 de abril de 2026)

  • Peru 2-1 Uruguay
  • Paraguay 2-0 Ecuador
  • Colombia 2-1 Venezuela
  • Chile 0-1 Argentina

Jornada 6 (14 de abril de 2026)

  • Perú 1-1. Paraguay
  • Bolivia 1-2 Uruguay
  • Venezuela 1-2 Argentina
  • Colombia 1-0 Chile (en juego)

Jornada 7 (18 de abril de 2026)

  • Venezuela vs. Bolivia
  • Argentina vs. Colombia
  • Uruguay vs. Chile
  • Ecuador vs. Perú

Jornada 8 (5 de junio de 2026)

  • Bolivia vs. Paraguay
  • Argentina vs. Perú
  • Colombia vs. Uruguay
  • Chile vs. Ecuador

Jornada 9 (9 de junio de 2026)

  • Perú vs. Bolivia
  • Paraguay vs. Colombia
  • Uruguay vs. Venezuela
  • Ecuador vs. Argentina
Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.
Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo funciona el repechaje internacional?

Los últimos tres boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se definirán mediante un repechaje internacional dividido en dos etapas estratégicas. La fase inicial se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada, donde seis selecciones —dos de Asia (AFC), dos de África (CAF), una de Sudamérica (CONMEBOL) y una de Oceanía (OFC)— buscarán su permanencia en el torneo. Los cupos se asignarán según el Ranking FIFA vigente al momento del sorteo.

Por el continente asiático, China Taipéi y Uzbekistán ya tienen su lugar asegurado, mientras que la selección peruana mantiene viva la esperanza de clasificar si logra ubicarse en la tercera o cuarta casilla de la tabla regional. De esta instancia preliminar, solo dos escuadras lograrán el boleto a la etapa definitiva.

El desenlace ocurrirá en febrero de 2027. En esta fase final, los dos clasificados previos se unirán a dos representantes de Concacaf, uno de CONMEBOL y uno de la UEFA. Bajo un formato de eliminación directa en tres grupos —y evitando enfrentamientos entre países de la misma confederación—, los tres ganadores finales obtendrán las últimas plazas para la cita mundialista en territorio brasileño.

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