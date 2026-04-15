Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: así quedó Perú tras el empate con Paraguay por sexta jornada

¿Cómo marcha Perú en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

La selección peruana femenina se hizo con un punto que puede ser valioso en sus aspiraciones en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El conjunto nacional igualó a uno con Paraguay, un rival que estuvo cerca de llevarse las tres unidades de Cusco, de no ser por el larguero y la portera Mia Shalit. El empate deja a Perú en una situación expectante en la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Con esta igualdad, el equipo que dirige Antonio Spinelli se mantiene invicto en condición de local luego de sus victorias ante Chile y Uruguay. La altura de Cusco se presenta como una fortaleza para ‘la bicolor’, que aún muestra falencias en ambos frentes. A falta de tres partidos, el combinado peruano mantiene sus posibilidades intactas de clasificar. Los dos primeros han sacado una ventaja importante y parecen inamovibles, mientras que la pugna por el tercer y cuarto lugar está al rojo vivo.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Perú ocupa la sexta posición con siete puntos, igualando a Chile y Paraguay. El equipo nacional presenta una diferencia de goles de -6, producto de siete goles a favor y trece en contra en cinco partidos jugados. Por delante se encuentran Argentina (13 puntos), Colombia (10) y Venezuela (8), que lideran la clasificación.

La jornada aún no está completa, ya que falta disputarse el partido entre Colombia y Chile en territorio colombiano. Este encuentro será determinante para las aspiraciones peruanas, pues una victoria de las chilenas podría modificar el orden actual y desplazar a Perú de su posición en la zona media.

En la parte baja de la tabla aparecen Ecuador, Uruguay y Bolivia, con cinco, cinco y un punto respectivamente. La diferencia entre la tercera y la séptima plaza es de solo tres puntos, lo que evidencia la paridad en el torneo.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

Fixture y resultados de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Jornada 1 (24 de octubre de 2025)

Colombia 4-1 Perú

Bolivia 0-4 Ecuador

Venezuela 0-0 Chile

Argentina 3-1 Paraguay

Jornada 2 (28 de octubre de 2025)

Paraguay 1-2 Venezuela

Chile 5-0 Bolivia

Uruguay 2-2 Argentina

Ecuador 1-2 Colombia

Jornada 3 (28 de noviembre de 2025)

Perú 3-1 Chile

Paraguay 1-0 Uruguay

Bolivia 1-1 Colombia

Ecuador 0-0 Venezuela

Jornada 4 (2 de diciembre de 2025)

Venezuela 6-0 Perú

Argentina 8-0 Bolivia

Chile 1-0 Paraguay

Uruguay 0-0 Ecuador

Jornada 5 (10 de abril de 2026)

Peru 2-1 Uruguay

Paraguay 2-0 Ecuador

Colombia 2-1 Venezuela

Chile 0-1 Argentina

Jornada 6 (14 de abril de 2026)

Perú 1-1. Paraguay

Bolivia 1-2 Uruguay

Venezuela 1-2 Argentina

Colombia 1-0 Chile (en juego)

Jornada 7 (18 de abril de 2026)

Venezuela vs. Bolivia

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Jornada 8 (5 de junio de 2026)

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Jornada 9 (9 de junio de 2026)

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

Perú igualó a uno con Paraguay en Cusco. Crédito: La Bicolor.

¿Cómo funciona el repechaje internacional?

Los últimos tres boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se definirán mediante un repechaje internacional dividido en dos etapas estratégicas. La fase inicial se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada, donde seis selecciones —dos de Asia (AFC), dos de África (CAF), una de Sudamérica (CONMEBOL) y una de Oceanía (OFC)— buscarán su permanencia en el torneo. Los cupos se asignarán según el Ranking FIFA vigente al momento del sorteo.

Por el continente asiático, China Taipéi y Uzbekistán ya tienen su lugar asegurado, mientras que la selección peruana mantiene viva la esperanza de clasificar si logra ubicarse en la tercera o cuarta casilla de la tabla regional. De esta instancia preliminar, solo dos escuadras lograrán el boleto a la etapa definitiva.

El desenlace ocurrirá en febrero de 2027. En esta fase final, los dos clasificados previos se unirán a dos representantes de Concacaf, uno de CONMEBOL y uno de la UEFA. Bajo un formato de eliminación directa en tres grupos —y evitando enfrentamientos entre países de la misma confederación—, los tres ganadores finales obtendrán las últimas plazas para la cita mundialista en territorio brasileño.