Maju Mantilla recibe misil de María Pía Vallejos, quien defiende relación con Gustavo Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

En exclusiva, 'Amor y Fuego' revela los mensajes de María Pía, la nueva pareja de Gustavo Salcedo, dirigidos a Maju Mantilla. "Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas", se lee en el chat. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La veterinaria María Pía Vallejos, señalada como la actual “saliente” de Gustavo Salcedo, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Maju Mantilla, quien negó que su aún esposo se encuentre en “salidas” con Vallejos y afirmando que aún se aman. Lejos de quedarse en silencio, Vallejos dejó claro que la realidad es otra y sugirió que la ex Miss Mundo estaría en negación frente a la situación, luego de que Gustavo Salcedo confirmara públicamente que están saliendo.

La polémica se reavivó luego de que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo acudieran juntos a votar durante la jornada electoral, generando especulaciones sobre una posible reconciliación. Consultada por los medios, Maju insistió en que entre ella y el empresario “todo va bien”, que se ven casi a diario y que “nos amamos”, negando cualquier vínculo sentimental actual entre Salcedo y la veterinaria.

“Él me había dicho. No voy a decir por qué, es un tema entre nosotros, pero él siempre me cuenta todo. Actualmente no está saliendo con ella, eso es lo que me ha dicho”, afirmó la exreina de belleza, visiblemente afectada por la presión mediática.

“Toca aceptar la realidad”: la respuesta directa de María Pía Vallejos

La reacción de María Pía Vallejos no tardó en llegar. A través de mensajes enviados al programa ‘Amor y Fuego’, la joven veterinaria fue categórica: “Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas. Invalidarme es una de ellas. Gustavo ya fue claro y simplemente toca aceptar la realidad. Las cosas siguen tal cual él las declaró”.

¿Negación total o una relación abierta? Las declaraciones de Maju Mantilla dejan más preguntas que respuestas sobre su situación con Gustavo Salcedo. Revive el polémico análisis de Rodrigo González y Gigi Mitre. Video: Willax TV / Amor y Fuego

De este modo, Vallejos dejó entrever que la negativa de Maju Mantilla es una forma de evitar enfrentar los hechos y minimizó cualquier intento de desestimar su vínculo con Salcedo.

En declaraciones previas para “Q’Bochinche”, Vallejos ya había mostrado una postura prudente, destacando que entiende la dinámica familiar entre Gustavo Salcedo y la madre de sus hijos, y descartando cualquier incomodidad por la cercanía entre ambos: “Yo no pretendo que porque él salga conmigo deje de tener contacto con la mamá de sus hijos. Eso sería ilógico”.

Sin embargo, la veterinaria fue enfática al subrayar que el empresario fue “bien claro” sobre el estado de su relación sentimental y que sus palabras deberían ser suficientes para despejar dudas.

Consultada sobre la posibilidad de estar siendo parte de un triángulo amoroso, Vallejos descartó que Gustavo Salcedo juegue con los sentimientos de ambas: “Si fuese así no tendría sentido que él haya dicho lo que dijo, simplemente no hubiese dicho nada... Entiendo que vayan a querer buscarle tres pies al gato y encontrar el fallo, pero las cosas ya se dijeron, yo tampoco me voy a prestar para una situación como la que me planteas”.

Tras confirmarse la relación entre su aún esposo Gustavo Salcedo y María Pía, Maju Mantilla es abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' y revela cómo es su actual relación con el padre de sus hijos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Además, sostuvo que si existiera una actitud afectiva evidente entre Maju y Gustavo, su percepción sería diferente: “Si los hubieran visto de la mano o cariñosos, sería otra historia, pero no es el caso”.

Una historia de versiones cruzadas y exposición pública

La postura de María Pía Vallejos emerge en un contexto de versiones cruzadas y exposición mediática. Mientras Gustavo Salcedo admitió ante las cámaras que está saliendo con la veterinaria, Maju Mantilla insiste en que la relación actual entre ambos es solo de amistad y coparentalidad, aunque no descarta un futuro reencuentro amoroso.

“Todo va bien entre nosotros. Nos vemos prácticamente todos los días. Tenemos una muy buena relación. Esto es una etapa y todo a su tiempo”, reiteró la ex Miss Mundo.

La veterinaria, por su parte, recalcó que si bien confía en lo que vive actualmente con Salcedo, mantiene una postura realista y cautelosa: “Yo tengo claro sus sentimientos, y como dices, la decisión es mía. Igual no pongo las manos al fuego por nadie, si pasa algo, sea para bien o para mal, pasará y ya en base a eso ya veré, pero por el momento no me hace ruido”.

En otro momento, lanzó un ultimátum: “Si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas a futuro, créeme que seré la primera en terminarlo”.

En medio del escándalo, Maju Mantilla es abordada por la prensa y revela que su esposo le cuenta todo, a pesar de sus salidas con María Pía. ¿Se trata de una reconciliación o el final de su matrimonio? Video: Willax TV / Amor y Fuego

Vallejos también evitó comentar sobre teorías que apuntan a que la aparición pública de Gustavo y Maju podría responder a una estrategia mediática de la exconductora para promocionar nuevos proyectos televisivos: “No tengo idea de cómo se manejan esas cosas y, sobre ella o sus proyectos laborales, no tengo nada que opinar”.

La historia sentimental de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha estado en el centro de la atención mediática desde hace meses. Tras la separación y los rumores de terceros en discordia, ambos han tenido que aclarar su situación repetidamente en entrevistas y apariciones públicas. Salcedo reconoció que intentó recomponer la relación con Maju, pero que ahora atraviesa una nueva etapa junto a Vallejos.

La aparición conjunta de Maju y Gustavo en el centro de votación reavivó las dudas sobre el verdadero estado de su vínculo. Mientras la ex Miss Mundo defiende la narrativa del amor intacto y la posibilidad de reconstruir la relación, María Pía Vallejos opta por la transparencia y la firmeza: “Gustavo ya fue claro y simplemente toca aceptar la realidad”.