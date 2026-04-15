Perú

Los escenarios para la segunda vuelta en Perú: crece la posibilidad de Keiko Fujimori versus Roberto Sánchez

De acuerdo al conteo oficial de la ONPE al 90 %, Keiko Fujimori se afianza con la mayor intención de voto, seguida por Roberto Sánchez, mientras Rafael López Aliaga queda en tercer puesto

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Manifestantes se reúnen frente a la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Manifestantes se reúnen frente a la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Keiko Fujimori se perfila nuevamente como la principal candidata a la presidencia de Perú, asegurando su lugar en la segunda vuelta electoral, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga mantienen una intensa disputa por el segundo puesto, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 90 %.

Este nuevo escenario sitúa a Fujimori en la primera posición, seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), y con López Aliaga, de Renovación Popular, desplazado ligeramente al tercer lugar. Con las cifras hasta este momento, la segunda vuelta se definiría entre Fujimori y Sánchez.

Keiko Fujimori alcanza su cuarta participación en una segunda vuelta presidencial, consolidando su presencia en el escenario político peruano. La lideresa de Fuerza Popular enfrentará nuevamente un balotaje, obligada a buscar el respaldo de otros sectores para ampliar su base de apoyo.

“Es Keiko Fujimori nuevamente en una segunda vuelta electoral, la cuarta de su carrera política”, remarcan los analistas.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Brecha cerrada

La diferencia entre los principales candidatos se mantiene estrecha, tal como lo muestra el conteo oficial de la ONPE. “Las cifras están bien cortas entre cada candidato. Así que lo que hay que hacer es esperar con prudencia, con respeto, desearle suerte a todos los candidatos”, dijeron las autoridades competentes.

Este clima de incertidumbre impulsa a los partidos y sus líderes a evitar declaraciones anticipadas sobre alianzas o resultados definitivos.

Un reporte de ATV destaca que los candidatos que no lograron avanzar a la segunda vuelta concentran un porcentaje significativo del electorado. Los seguidores de Ricardo Belmont y Carlos Álvarez suman cerca de un 20 % de los votos.

Para los aspirantes que siguen en carrera, captar ese respaldo será clave, aunque se advierte sobre la dificultad de transferir votos de manera automática. “Va a ser muy difícil que ellos, por más decisiones que tomen a alto nivel, puedan endosar votos y obligar o inducir a sus electores… a que voten por determinado candidato o candidata”, dijo el analista político Enrique Castillo a ATV.

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, observa durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, observa durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

En ese grupo, Ricardo Belmont ya se despidió de la política tras los resultados, sin pronunciarse sobre la segunda vuelta, lo que deja a sus votantes en libertad de acción. El postulante de Un País Para Todos también retomó sus actividades habituales, alejándose del proceso electoral.

Análisis de escenarios

Según los análisis recogidos por ATV, la elección del rival en segunda vuelta representa desafíos y oportunidades para Keiko Fujimori.

“En el caso de Nieto, sí creo que es el peor escenario para ella. Para un hombre como Nieto, que es de centro, que puede captar los votos incluso de la derecha, del sector de López Aliaga, sí la vería muy difícil. Creo que ese es el peor escenario para Keiko Fujimori. El de López Aliaga es un terreno equilibrado, con él sería una lucha equilibrada. Con Roberto Sánchez creo que podría tener una ventaja mayor”, aseguró Enrique Castillo.

Este análisis refuerza la importancia de la configuración final de los candidatos en la segunda vuelta y las estrategias que cada uno desplegará para sumar apoyos.

El panorama obliga a la lideresa de Fuerza Popular a buscar la adhesión de antiguos aliados y figuras políticas que, en ciclos anteriores, se mostraron reticentes a un respaldo abierto.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

El proceso se desarrolla bajo la vigilancia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuyo jefe, Piero Corvetto, fue cuestionado por la falta de la instalación de algunas mesas de sugrafio, sobre todo al sur de Lima, debido a la falta de material electoral en los locales.

A la espera de confirmación oficial al 100 %, el escenario muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los principales contendientes para la segunda vuelta presidencial en Perú, dejando atrás a Rafael López Aliaga, quien en los últimos días se inclinó por el discuros del fraude. El resultado final dependerá de la capacidad de ambos para atraer a los votantes independientes y a quienes respaldaron a los candidatos ya fuera de competencia.

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