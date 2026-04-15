Perú

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga y pasaría a segunda vuelta, según resultados ONPE al 89%

De momento, el exministro de Pedro Castillo se perfila como el rival de Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio, mientras que el exalcalde de Lima quedaría en el tercer lugar

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Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.
Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, superó al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga en la cantidad de votos válidos obtenidos en las urnas, según los resultados de la ONPE al 89,990%.

Con 83.278 actas contabilizadas por la ONPE, Sánchez cuenta con 1.827.348 votos, equivalente a 11,985% de votos válidos, mientras que López Aliaga suma 1.820.106 votos, el 11,937% de votos válidos.

En el transcurso del lunes, el candidato de Juntos por el Perú ya había logrado sobrepasar a Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno). Ello a medida de que se empezaban a considerar los votos de regiones, donde el escudero de Pedro Castillo tiene mayor respaldo en comparación de Lima.

Resultados de la ONPE al 89,990% de actas contabilizadas.
Resultados de la ONPE al 89,990% de actas contabilizadas.

Así, de momento, el exministro de Pedro Castillo sería quien enfrente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 el próximo domingo 7 de junio.

La presencia de Fujimori en el balotaje es un hecho al lograr 2.583.716 votos, que representa el 16.945% de los votos válidos. De esta manera, la hija del exdictador pasaría a segunda vuelta por cuarta vez consecutiva.

Rafael López Aliaga amenaza al presidente del JNE

En un plantón frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato Rafael López Aliaga amenazó a su presidente Roberto Burneo y exigió que se declaren nulas las elecciones, a pesar de no existir alguna causal para ello. “Le damos exactamente veinticuatro horas... para declarar la nulidad de este fraude electoral”, dijo, sin mostrar prueba alguna.

López Aliaga también arremetió contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y demandó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a que junto con la Policía lo detengan, pese a que no se le imputa un delito en concreto y no existe flagrancia. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, amenazó.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El líder de Renovación Popular no es el único pretende alegar una inexistente manipulación. Antes de superar al exalcalde de Lima, Roberto Sánchez advirtió con una movilización “apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano”. “Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar”, añadió.

Solo el candidato Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno exigió a candidatos a no invocar un supuesto fraude sin contar con pruebas que puedan acreditarlo.

“Hay un presidente mexicano que decía: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Lo que el Perú quiere hoy día es paz y para eso están nuestras instituciones. Yo no voy a ser un demagogo que por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles. Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe. Y si no las tiene, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño al Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra. Y eso tenemos que rechazarlo", declaró en conferencia de prensa.

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