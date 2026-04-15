Perú

Amiga de Reimond Manco admite que alteró chats presentados en Magaly TV La Firme para acusarlo de infidelidad: “Lo hice de cólera”

La joven reconoció en una transmisión en vivo su responsabilidad en el caso, afirmó que actuó bajo un impulso de ira. Además, pidió disculpas al futbolista y a su familia

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Durante un live, la mujer aseguró que los chats difundidos fueron editados en un momento de cólera y lamentó el daño provocado al entorno del exfutbolista. José Pastor/ TikTok

Maydiel, amiga de Reimond Manco, reconoció públicamente que editó los chats que presentó en el programa Magaly TV, la firme para acusar al exfutbolista de infidelidad. En una transmisión en vivo junto al deportista, la mujer admitió que su actuar fue impulsado por la ira y que los mensajes mostrados no correspondían a la realidad. El caso pone en cuestión la veracidad de las pruebas expuestas en televisión y suma un nuevo capítulo a la controversia mediática.

De acuerdo con lo revelado por Magaly TV, la firmeReimond Manco fue señalado por mantener presuntos intercambios de contenido íntimo con Maydiel a pesar de estar casado con Lilia Moretti. El reportaje incluyó capturas de pantalla de chats y material audiovisual que, según la denunciante, probaban una conducta inapropiada por parte del exjugador. Sin embargo, la versión de los hechos comenzó a desmoronarse cuando la propia joven utilizó las redes sociales para retractarse y explicar el origen real de los mensajes.

Durante el live con MancoMaydiel explicó: “Esas declaraciones que no ciertas, en realidad. No son ciertas para nada. Debo de admitir que saqué... voy a contar tal cual, Reimond, tal cual las cosas. Nosotros, manejábamos varios grupos de WhatsApp y yo como su moderadora y mano derecha tenía administración de varios grupos, pero como eran varios grupos, él no sabía de que yo estaba en la administración del grupo de varones”.

“Entonces ellos, se mandan cosas entre ustedes, se la miden. Saqué ese contenido, ese pack, como lo llamé hace un rato, para usarlo a favor mío y en contra de él. O sea, no es que él me ha mandado ese tipo de cosas.”, explicó.

Mujer asegura que editó los chats que mostró en Magaly TV La Firme.
Mujer asegura que editó los chats que mostró en Magaly TV La Firme.

Modificó los chats

La joven, visiblemente afectada, reconoció que los chats exhibidos ante la audiencia nacional fueron modificados y creados en un momento de enojo. “Miren a qué nivel llegué, a dónde me llevó la ira, que todos esos chats los alteré. Ustedes saben que hoy en día es fácil hacer todo eso. Y lo hice en un momento de cólera, de rabia, y créanme que yo ya he hablado con Reimond. Estoy muy arrepentida porque aquí hay niños de por medio. Y no solamente lo digo por sus hijos, sino también lo digo por los míos, porque también soy madre de familia”, explicó.

Reimond Manco responde tras denuncia y reclama respeto por su entorno.
Reimond Manco responde tras denuncia y reclama respeto por su entorno.

“Acepto que me equivoqué, reconozco lo que hice. En privado yo he hablado con él. He pedido las disculpas del caso”, agregó Maydiel en la misma transmisión.

Reimond Manco, por su parte, escuchó la confesión y reiteró la afectación que la difusión del reportaje provocó en su entorno familiar. El futbolista sostuvo que la situación trascendió al ámbito privado y lamentó que el reportaje haya sido emitido pese a la retractación de la joven. De acuerdo al exfutbolista, la producción recibió mensajes de Maydiel solicitando que no se difundiera el material, pero la nota salió al aire de todas maneras.

Hasta el momento, la esposa de MancoLilia Moretti no ha realizado declaraciones públicas ni ha eliminado publicaciones con el futbolista, y mantiene abiertos los comentarios en sus redes sociales. Este hecho ha sido interpretado por algunos seguidores como un gesto de respaldo al exjugador.

Seguidora de Reimond Manco reconoce equivocación, retira acusaciones y ofrece disculpas públicas.
Seguidora de Reimond Manco reconoce equivocación, retira acusaciones y ofrece disculpas públicas.

La transmisión en vivo donde Maydiel se retractó tuvo amplia repercusión en plataformas como TikTok y Facebook, donde los usuarios debatieron sobre la responsabilidad de los medios y la importancia de la veracidad en las denuncias públicas. El episodio también generó llamados a la cautela al momento de compartir contenido sensible, especialmente cuando involucra a menores de edad y familias.

La retractación pública de Maydiel ha abierto un debate en torno a la ética en la exposición mediática y el uso de pruebas digitales. El caso sigue generando repercusiones en la opinión pública peruana y se mantiene como uno de los temas más discutidos en el ámbito del entretenimiento nacional.

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