Pasaporte directo y sin citas: ¿Cómo será el trámite para obtener el documento desde junio?

Desde este lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones implementa un modelo de atención directa para la expedición del pasaporte electrónico.
La medida elimina la necesidad de obtener una cita previa, permitiendo que los ciudadanos acudan directamente a las oficinas habilitadas y gestionen el documento por orden de llegada. La iniciativa responde a la demanda de un proceso más ágil y transparente, tras meses de quejas por demoras y dificultades en la plataforma virtual.
Juan Ramiro Alvarado Gómez, superintendente nacional de Migraciones, explicó que la decisión busca acercar los servicios migratorios al ciudadano y erradicar prácticas irregulares en el acceso a citas.
El funcionario detalló a Exitosa Noticias que el antiguo sistema fue vulnerado por intermediarios que acaparaban cupos a través de herramientas digitales y complicidad interna. “Ese modelo resultó ineficiente”, reconoció Alvarado Gómez.
En la práctica, el cambio implica que los usuarios podrán acercarse a cualquiera de las sucursales habilitadas en Lima y regiones, donde serán atendidos en el horario habitual de cada oficina. La atención presencial se extenderá a ocho sucursales en la capital y a treinta y una en provincias, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC.
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El trámite requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, más el comprobante de pago de S/ 120.90 por derecho de expedición. El abono puede realizarse en el Banco de la Nación, por medio de la plataforma digital Págalo.pe, o en agencias habilitadas con billetera digital Yape y terminales POS.
Cada usuario recibe un ticket y debe permanecer en el local hasta la entrega del documento, con opción de ausentarse momentáneamente durante el procesamiento.
Beneficios para el usuario
La eliminación de las citas virtuales ocurre tras detectarse irregularidades en la asignación de turnos. Según el superintendente de Migraciones, el sistema fue afectado por bots y tramitadores que generaron barreras para el ciudadano común. El modelo presencial busca restablecer la equidad en el acceso y evitar la reventa de turnos, un problema que se agudizó en los últimos meses.
Durante la fase final de implementación, que abarcó los días 28, 29 y 30 de mayo, se realizaron pruebas en todo el país para garantizar la operatividad del nuevo esquema. La entidad recomienda acudir con anticipación y cumplir los requisitos para evitar retrasos. La experiencia en jornadas especiales, como la Feria del Pasaporte, mostró una alta demanda y la necesidad de ajustes logísticos.
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Para adultos mayores, gestantes y personas con menores a cargo, se mantiene la atención prioritaria. En 2026, Migraciones procesó más de 323.000 pasaportes electrónicos, un aumento del 3% respecto al año anterior. Entre el 8 de abril y el 25 de mayo se emitieron 104.000 documentos, cifra que evidencia el crecimiento sostenido en la solicitud de pasaportes.
El nuevo sistema también se implementa en ciudades como Tacna, donde se reportaron dificultades por demoras y limitaciones en la atención. La apertura de la modalidad presencial en todas las sedes busca evitar colas extensas y mejorar la experiencia del usuario.
La Superintendencia Nacional de Migraciones exhorta a informarse a través de canales oficiales y recuerda que la expedición del pasaporte requiere cumplir con el pago y la presentación de los documentos exigidos.
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