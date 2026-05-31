Golazo de Alex Valera con media vuelta y violento remate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026.

El sábado 30 de mayo, Universitario de Deportes enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El delantero Alex Valera adelantó a los ‘cremas’ con una definición precisa de zurda en el estadio Monumental.
A los 32 minutos, la ‘U’ atravesaba un momento complicado y el ‘rojo matador’ dominaba el juego. Incluso, previamente le habían anulado un gol a Yorleys Mena por una presunta falta sobre Anderson Santamaría.
En esa jugada, José Carabalí avanzó por la banda izquierda tras recibir un pase largo. El ecuatoriano controló el balón, observó el área y envió un centro al punto penal. Allí apareció Alex Valera, quien controló, giró y remató con la zurda.
El disparo tomó dirección hacia el primer palo y terminó ingresando pese al esfuerzo de Ángel Zamudio, que no logró desviar el balón. Así llegó el 1-0 para Universitario.
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Este fue el primer gol de Universitario bajo la dirección de Héctor Cúper. El equipo de Ate quebró una racha de cinco partidos sin anotar, sumando encuentros de Liga 1 y Copa Libertadores. Alex Valera, además, llegó a su décimo tanto en la temporada.
Universitario vs Huancayo: partido especial por la despedida de Pérez Guedes
El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo tiene un significado especial para el club de Ate, ya que será el partido de despedida de Martín Pérez Guedes, quien se retira del fútbol profesional. El argentino decidió poner fin a su carrera por motivos personales y, tras cuatro temporadas, disputará su último cotejo con la camiseta crema.
Los jugadores de Universitario le rindieron un homenaje al entregarle la cinta de capitán en este partido. Andy Polo y Edison Flores, titulares, le cedieron la banda a Pérez Guedes, gesto que se hizo público tras la presentación de la formación inicial en las redes sociales del club.
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El club también prepara un video de homenaje que se emitirá después del partido ante Sport Huancayo, en un estadio Monumental que contará con más de 30 mil espectadores. La transmisión de L1 Max confirmó que este encuentro será el último de Pérez Guedes, quien a los 34 años se despide tanto de Universitario como del fútbol profesional.
Talía Azcárate señaló durante la transmisión: “Se retira del fútbol. Es una noticia tajante, que va a tener que decirlo y no tiene por qué dar motivos, está coordinado con el club y lo importante es que esté bien, porque sabemos que ha pasado por un momento...”.
Lo que viene para Universitario
Héctor Cúper anunció que, tras el partido ante Sport Huancayo, el plantel de Universitario iniciará un periodo de vacaciones. El entrenador les entregará un plan de trabajo individual para que se reincorporen a los entrenamientos en buenas condiciones físicas.
Solo dos futbolistas no tendrán descanso: Jairo Concha y Alex Valera, quienes fueron convocados a la selección peruana para los amistosos frente a Haití y España por fecha FIFA. El resto del equipo dispondrá de tiempo libre.
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Durante este receso, Cúper mantendrá reuniones con el área deportiva y la dirigencia para definir la continuidad del plantel. Evaluarán qué jugadores seguirán en el club, cuáles saldrán a préstamo y quiénes no continuarán. La primera baja confirmada es la de Paolo Reyna, transferido a Juan Pablo II.
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