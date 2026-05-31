Tribunal de Honor exhorta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a evitar agresiones en debate presidencial

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un acalorado debate presidencial de cara a las elecciones de 2026, expresando sus puntos de vista ante el público peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del debate presidencial de la segunda vuelta electoral, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a mantener una conducta respetuosa durante el encuentro y evitar cualquier tipo de agresión, ataque personal o comentario discriminatorio.

El pronunciamiento fue emitido mediante un comunicado dirigido a ambos aspirantes a la Presidencia, quienes participarán este 31 de mayo en el debate organizado en el Centro de Convenciones de Lima. El organismo recordó que esta actividad constituye uno de los momentos más importantes de la campaña electoral y representa una oportunidad para que la ciudadanía conozca las propuestas de gobierno de cada candidatura.

En ese sentido, el Tribunal de Honor pidió que el intercambio de ideas se desarrolle dentro de los principios establecidos por el Pacto Ético Electoral y que los candidatos centren sus intervenciones en los temas de interés nacional, evitando situaciones que puedan afectar el clima democrático del proceso.

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Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piden evitar ataques personales y discriminación

A través de su comunicado, el colegiado requirió expresamente a ambos candidatos abstenerse de recurrir a agresiones verbales, ataques personales o cualquier manifestación discriminatoria durante el debate. La exhortación también alcanza a los miembros y simpatizantes de las organizaciones políticas participantes.

El organismo señaló que las expresiones emitidas durante el evento deben respetar la dignidad de las personas y contribuir al desarrollo de una contienda electoral basada en propuestas y argumentos. Asimismo, recordó que el respeto entre adversarios políticos constituye uno de los pilares fundamentales del proceso democrático.

El Tribunal de Honor también instó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a que su participación se encuentre alineada con el espíritu del Pacto Ético Electoral, mecanismo impulsado para promover campañas basadas en el respeto, la tolerancia y el intercambio responsable de ideas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan sus planes en el debate de la segunda vuelta| Composición Infobae Perú

Llamado a la responsabilidad de candidatos

La entidad recordó además que millones de peruanos seguirán atentamente el debate presidencial, por lo que consideró necesario que ambos aspirantes actúen con responsabilidad y mantengan un comportamiento acorde con la importancia del cargo al que postulan.

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En el mismo pronunciamiento, el Tribunal se dirigió a los simpatizantes que acompañarán a los candidatos en los exteriores del recinto donde se realizará el debate. A ellos les pidió actuar con moderación y evitar cualquier conducta que pueda generar incidentes o alterar el normal desarrollo de la jornada electoral.

La exhortación busca que tanto los participantes directos como quienes respalden a cada candidatura contribuyan a preservar un ambiente de respeto antes, durante y después del encuentro entre los postulantes.

Los candidatos presidenciales se miran fijamente frente al Palacio de Gobierno en Lima, Perú, con una "S" del versus en color rojo destacando la polarización política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precedente del debate técnico

El Tribunal de Honor también aprovechó la ocasión para reconocer el comportamiento mostrado durante el debate técnico realizado el pasado 24 de mayo. En ese sentido, saludó la participación de los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, destacando el cumplimiento de los acuerdos adoptados previamente para la organización de dicha actividad.

Asimismo, felicitó a ambas agrupaciones por respetar las disposiciones establecidas en las mesas de trabajo y resaltó la conducta mostrada por los simpatizantes que acudieron a respaldar a sus respectivas organizaciones políticas.

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El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este antecedente, el organismo expresó su expectativa de que el debate presidencial se desarrolle en un ambiente similar de respeto y convivencia democrática, permitiendo que la ciudadanía pueda evaluar las propuestas de los candidatos en un contexto de diálogo y confrontación de ideas libre de agresiones personales.