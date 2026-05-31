Podrías tener líneas móviles a tu nombre y no saberlo: ¿cuáles son los peligros?

OSIPTEL permite a los usuarios verificar en línea las líneas móviles registradas a su nombre y reportar aquellas que no reconozcan mediante su plataforma “Checa tus líneas”.

En muchos casos, el problema no empieza con una llamada sospechosa ni con un mensaje extraño, sino con algo que pasa inadvertido: una línea telefónica registrada a nombre de una persona que nunca la solicitó. Esta situación, más frecuente de lo que parece, puede abrir la puerta a distintos tipos de fraude.

El problema suele pasar desapercibido porque muchas de esas líneas no se usan para llamadas “normales”, sino como soporte para operaciones: crear cuentas, recibir códigos de verificación, contactar víctimas o activar servicios. Mientras tanto, el titular legítimo ni siquiera sospecha que hay números asociados a su documento.

Para reducir ese riesgo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) renovó su aplicativo web Checa tus líneas, que permite verificar cuántas líneas móviles figuran a tu nombre y, si encuentras alguna que no reconoces, reportarla para que sea dada de baja tras una verificación de identidad.

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Fraude, deudas y suplantación: los peligros de una línea móvil que no reconoces

Tener una línea móvil registrada a tu nombre sin consentimiento puede traducirse en fraude y suplantación de identidad. Con un número “a nombre” de otra persona, terceros pueden abrir cuentas, validar registros con códigos SMS o llamadas, o reforzar engaños en los que aparentan ser el verdadero titular. Ese número se convierte en una llave para crear huellas digitales falsas.

El segundo riesgo es económico: si la línea está en modalidad pospago o control, puede acumular consumos, afiliaciones o cargos que luego terminan en reclamos. Incluso en prepago, la existencia de la línea puede vincularte a operaciones que tú no realizaste y generar un historial de incidentes difícil de explicar cuando aparece en una verificación.

También hay un riesgo de seguridad personal y reputacional. Un número a tu nombre puede usarse para contactar a otras personas, participar en extorsiones o cometer estafas. Aunque la investigación determine que no fuiste tú, el primer impacto suele recaer sobre el titular que figura en los registros. Por eso, revisar periódicamente cuántas líneas están asociadas a tu documento funciona como una medida preventiva básica.

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Suplantación de identidad: así puedes denunciar si no estás de acuerdo con un contrato de tu línea móvil| Andina

Cómo verificar si tienes líneas móviles registradas a tu nombre

El OSIPTEL explicó que el aplicativo web Checa tus líneas permite revisar, desde una PC o laptop, cuántos números están registrados a tu nombre y con qué características. El acceso se realiza en el sitio del servicio: checatuslineas.osiptel.gob.pe.

El paso a paso es directo: ingresa al aplicativo, selecciona tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros), escribe el número correspondiente y haz clic en “Consultar”. El sistema mostrará los números móviles registrados a tu nombre con los últimos cuatro dígitos ocultos, la modalidad de contrato (prepago, pospago o control) y la empresa operadora vinculada.

Si después de la consulta identificas una o más líneas que no reconoces, debes usar la nueva opción “No reconozco una o más líneas”. A continuación, se habilita un proceso de verificación de identidad: aparecerá un código QR del aplicativo ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que debes escanear con tu celular desde la app instalada y completar la identificación facial.

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Superada la autenticación, el sistema volverá a mostrarte las líneas registradas. Allí seleccionas las que no reconoces, avanzas con “Siguiente” y completas el formulario de reporte del caso. Al enviarlo, el aplicativo integra la solicitud con Checa tu caso del OSIPTEL y genera automáticamente un expediente que se deriva a la empresa operadora correspondiente, que tiene un plazo máximo de tres días hábiles para atenderlo.

Si necesitas orientación adicional, el OSIPTEL indicó que los usuarios pueden llamar a FonoAyuda 1844 o acudir a sus oficinas en las regiones y en algunos distritos de Lima.