Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE: va segundo, según conteo de ONPE

El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 4 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

A falta de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procese la cuarta parte de actas de votación, y pese a tener las posibilidades intactas de pasar a la segunda vuelta, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llamó a sus seguidores a protestar frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acusando la existencia de un presunto fraude electoral.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, indica el candidato de Renovación Popular en una publicación difundida en su cuenta oficial de Instagram que acompaña con una imagen en la que se puede leer “nos cansamos que jueguen con la democracia”.

El llamado de López se produce en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de la ONPE para distribuir el material electoral a los locales de votación el pasado 12 de abril, lo que generó que 211 mesas de votación no pudieran instalarse a nivel nacional y obligó a las autoridades a autorizar un segundo día de elecciones solo para los ciudadanos que emitían su voto en esos locales.

López Aliaga exigió detención del jefe de la ONPE

En declaraciones a la prensa el 12 de abril, el candidato de Renovación Popular responsabilizó tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber suspendido la publicación de los resultados a boca de urna pese a los daños ocasionados por el retraso y la falta de material electoral en Lima.

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE

El candidato sostuvo sin pruebas que las irregularidades registradas habrían perjudicado directamente a Renovación Popular, restándole hasta 1,2% de los votos —unos cien mil votantes, según sus cálculos—, y calificó como ilegal que miles de ciudadanos no pudieran votar, lo que a su juicio afecta gravemente la legitimidad y transparencia del proceso electoral.

“Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.

Luego de sus declaraciones, se anunció que los electores perjudicados por la no instalación de sus mesas de sufragio podrían votar al día siguiente, el 13 de abril, en una jornada extendida regida bajo las mismas normas.

Triple empate en segundo lugar

Actualmente, la definición de quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún mantienen sus chances intactas de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Conteo Rápido emitido por la AC Transparencia e IPSOS indica que existe un triple empate estadístico entre tres candidatos en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. (Foto: Perú 21)

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.