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Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 13 de abril de 2026

Como cada lunes, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4550

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El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada lunes, La Tinka difundió los resultados ganadores del más reciente sorteo de Gana Diario. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: lunes 13 de abril de 2026.

Número del sorteo: 4550

Resultados: 15 12 1 34 21

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo todos los días, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Cómo aumentar tus probabilidades de ganar, según la IA

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aumentar tus chances en Gana Diario, algunas estrategias recomendadas por la inteligencia artificial (IA) son:

Unirte a una peña o grupo de lotería: Comprar boletos en conjunto con otras personas permite cubrir más combinaciones sin gastar mucho dinero, aumentando tus probabilidades de ganar. Si alguno de los boletos gana, el premio se reparte entre los miembros del grupo.

Escoger combinaciones de números menos populares: Aunque todos los números tienen la misma probabilidad, elegir números que no sean fechas comunes (como cumpleaños) o secuencias simples reduce la probabilidad de compartir un premio si ganas. Incluir números mayores a 31 y mezclar números pares e impares es aconsejable.

Ser constante con tu estrategia: Jugar regularmente con los mismos números evita perder premios potenciales si tus números favoritos salen cuando no juegas.

Hacer jugadas múltiples o combinadas: En lugar de seleccionar solo 5 números, puedes jugar con más números, lo que genera más combinaciones y aumenta tus oportunidades a cambio de un costo mayor.

Elegir números de forma aleatoria y evitar patrones: Escoger números sin significados personales o patrones es estadísticamente más recomendable, pues evita que muchas personas elijan los mismos números y aumenten la competencia.

Jugar responsablemente sin caer en la ilusión de que comprar más boletos siempre equivale a ganar: Incrementar la cantidad de boletos puede aumentar mínimamente la probabilidad, pero hacerlo sin estrategia ni presupuesto puede derivar en pérdidas.

Estas estrategias no garantizan ganancia, pues Gana Diario es un juego de azar, pero sí pueden optimizar tus posibilidades dentro de lo posible.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su portal de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el sorteo es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la jugada, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la apuesta, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para hacerte con el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

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