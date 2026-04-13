Elecciones en Perú 2026: Llegan a Lima los primeros votos y actas de connacionales en el exterior

Autoridades de la ONPE supervisan la llegada y el escrutinio de los primeros votos y actas de peruanos residentes en el extranjero, crucial para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú / Cancillería)

Los primeros votos y actas de peruanos en exterior comenzaron a llegar, marcando un hito en las Elecciones Generales 2026 mientras avanza el escrutinio. El arribo del material electoral procedente de ciudades clave como La Paz, Córdoba y Mendoza se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con vigilancia diplomática, encabezada por la Cancillería del Perú.

El arribo inicial de estos documentos se concretó con el desembarque en Lima del primer grupo proveniente de La Paz, Bolivia, donde la cónsul general Elizabeth Castro garantizó la cadena de custodia hasta su entrega a la ONPE, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

Posteriormente, se sumaron los votos y actas llegados desde Córdoba y Mendoza, Argentina, también bajo la responsabilidad de los cónsules generales del Perú. El proceso de traslado y resguardo de todo el material electoral se desarrolla entre el 13 y el 17 de abril, dependiendo de la disponibilidad aérea, según detalló la Cancillería.

Los primeros votos y actas del exterior, procedentes de La Paz, Bolivia, arribaron a Lima bajo cadena de custodia garantizada por la cónsul general del Perú, Elizabeth Castro. (Foto: Cancillería)

Cancillería garantiza cadena de custodia en envío de votos del exterior al Perú

Con la llegada de los primeros paquetes electorales entre el 13 y el 17 de abril, el resguardo se sustenta en protocolos internacionales y nacionales de seguridad y custodia. En todas las etapas intervienen diplomáticos, miembros de la ONPE y autoridades policiales, asegurando la integridad desde la recolección en ciudades internacionales hasta la entrega en Lima.

Según la cónsul general Elizabeth Castro, citada por la Cancillería, la cadena de custodia será ininterrumpida, cumpliendo los protocolos establecidos, hasta la recepción final por parte de la ONPE.

Los cónsules generales del Perú en Córdoba y Mendoza, Argentina, entregaron material electoral a la ONPE, garantizando la cadena de custodia y cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. (Foto: Cancillería)

Sobre la protección de los documentos electorales, la Cancillería remarcó la importancia de la vigilancia sostenida en cada traslado y de la coordinación entre consulados, aerolíneas y fuerzas de seguridad. Las medidas de seguridad implementadas incluyen seguimiento policial y diplomático durante todo el trayecto, embalaje de urnas y actas en contenedores sellados y monitoreo constante hasta la llegada a Lima.

Peruanos en Estados Unidos tendrán nueva jornada de votación este 13 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el ente rector de los procesos electorales del país, dispuso la ampliación del horario de instalación y votación en las mesas de sedes consulares donde se presentaron incidentes logísticos durante la jornada del 12 de abril, según informó el Comunicado de Prensa 010-26.

En las localidades de Paterson, en Nueva Jersey, y Orlando, en Florida, donde no se pudieron conformar ocho y tres mesas respectivamente, se autorizó la instalación y habilitación de la votación el 13 de abril, de 7:00 a 18:00 horas conforme a las franjas horarias locales.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó de manera urgente a los ciudadanos sorteados como miembros de mesa titulares y suplentes a contactar a las oficinas consulares correspondientes para garantizar el desarrollo ordenado y transparente del proceso. Además, la Cancillería llamó a quienes no pudieron sufragar en la fecha inicial a “aprovechar esta nueva oportunidad para ejercer su derecho al sufragio y fortalecer el proceso democrático en el Perú”.

Ciudades que concentran el voto peruano en el extranjero

El despliegue internacional en las Elecciones Generales 2026 abarca sedes fundamentales para la migración peruana, donde la movilización de electores resulta determinante en el resultado electoral final. Madrid lidera las cifras en Europa, con 212 mesas para 105.493 votantes, seguida por Barcelona con 162 mesas para 79.606 ciudadanos. Milán y Roma también concentran una participación significativa con 132 y 52 mesas, respectivamente, mientras que en París se habilitaron 33 mesas para 14.849 peruanos.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

En América, Buenos Aires encabeza el volumen de electores, con 233 mesas para 115.097 habilitados, seguido por Santiago de Chile, que dispone de 230 mesas para 113.887 ciudadanos. En Estados Unidos, Miami suma 112 mesas para 55.530 electores; Nueva York, 96 mesas para 47.896 personas; y Los ángeles, 83 mesas para 40.180 peruanos registrados.

La participación global comenzó antes que en territorio peruano por la diferencia horaria. El 12 de abril, los primeros en emitir su voto fueron los peruanos residentes en Nueva Zelanda y Australia, seguidos por las jornadas en Asia como Tokio, Singapur y China. La estructura electoral en el exterior, coordinada por la Cancillería y los organismos nacionales, tiene como objetivo acercar a los ciudadanos a la vida democrática del Perú, convirtiendo la elección en un proceso transnacional.