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Rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras operativo “Qatar” de Fuerzas Armadas y PNP

Intervención del Comando Unificado permitió liberar a trabajadores retenidos por organización criminal en La Libertad

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Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.
Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.

La madrugada en la provincia de Pataz se vio interrumpida por una operación de alto riesgo que, con el paso de las horas, se convertiría en un mensaje contundente del Estado frente al avance de la criminalidad organizada en zonas mineras.

En una acción conjunta, el Comando Unificado Pataz, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte, ejecutó la operación “Qatar”, logrando el rescate de veinte mineros artesanales secuestrados en el interior de la bocamina “Sanone”, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en la región La Libertad.

De acuerdo con la información oficial, todo se inició cuando inteligencia militar detectó la incursión de una organización criminal armada, la cual habría ingresado violentamente al yacimiento minero con el objetivo de tomar el control territorial. La irrupción se produjo mediante disparos y actos de intimidación, generando pánico entre los trabajadores y consolidando el secuestro de los mineros que se encontraban en el socavón.

Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.
Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.

Ante este escenario, el despliegue fue inmediato. Las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutaron una maniobra táctica de control territorial, ingresando a la zona minera con precisión operativa. La intervención derivó en un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes, al advertir la presencia de las fuerzas del orden, así como su capacidad operativa y superioridad estratégica, optaron por huir a través de los conductos interiores de la mina.

El operativo se desarrolló en condiciones complejas, propias de un entorno subterráneo, donde la visibilidad, el acceso y la seguridad representan riesgos adicionales. Sin embargo, la planificación permitió asegurar el área y avanzar en la prioridad principal: la liberación de los rehenes. Tras controlar la situación, se logró rescatar a los veinte mineros secuestrados, quienes fueron puestos a buen recaudo sin registrarse heridos ni pérdidas humanas, un resultado que refuerza la efectividad de la intervención.

Gobierno extiende la emergencia en Pataz ante la persistencia del crimen organizado
Gobierno extiende la emergencia en Pataz ante la persistencia del crimen organizado

En medio de este contexto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó el desempeño de las fuerzas involucradas, subrayando el compromiso institucional frente a este tipo de amenazas.

Nuestras Fuerzas Armadas junto a la PNP, actúan con disciplina, preparación y absoluto compromiso con la nación. En Pataz logramos la liberación de 20 personas retenidas al interior de un socavón, consolidamos la presencia efectiva del Estado, trabajando con la firme decisión de recuperar el control del territorio, proteger la vida de la población y enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que amenazan la paz social”, afirmó.

Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.
Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.

En este contexto, la operación “Qatar” se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por el sector Defensa, en la que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lidera acciones y operaciones militares orientadas a restablecer el orden interno, proteger a la población y debilitar las economías ilegales que afectan el desarrollo nacional. La intervención en la bocamina “Sanone” no solo representa un rescate exitoso, sino también un avance en la recuperación progresiva del control territorial por parte del Estado.

Por su parte, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones sostenidas y contundentes en la provincia, con el objetivo de garantizar la integridad de la población, el respeto del Estado de derecho y la recuperación de espacios que han sido vulnerados por organizaciones criminales. Este tipo de intervenciones, señalaron, son fundamentales para devolver la seguridad a las comunidades y frenar el avance de actividades ilícitas.

Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.
Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.

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