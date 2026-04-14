Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

El competidor fue enfocado por las cámaras del programa luego de haber salido el domingo 12 de abril a emitir su voto en nuestro país | Panamericana / La Granja VIP

La noche del 13 de abril de 2026, los participantes de La Granja VIP recibieron información parcial sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Perú. Durante la transmisión, todos los concursantes, que previamente habían salido de su aislamiento para ejercer su derecho al voto, escucharon los primeros datos del conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre los asistentes, la atención se centró en Mark Vito Villanella, expareja de la candidata Keiko Fujimori, quien figuraba entre las favoritas según los primeros resultados.

El momento en el que se anunció el avance de Keiko Fujimori al balotaje fue transmitido en directo por el programa, generando expectación tanto en el set como en redes sociales. Ethel Pozo, conductora del reality, comunicó que con el 68% del conteo rápido, la candidata de Fuerza Popular lideraba con cerca del 16% de los votos.

Mark Vito, en 'La Granja VIP', muestra una expresión seria al enterarse de que Keiko Fujimori ha avanzado a la segunda vuelta electoral.

En ese instante, las cámaras enfocaron a Vito, quien permaneció en silencio y con el semblante serio, sin emitir comentarios ni gestos evidentes sobre la noticia. La reacción de su compañera Shirley Arica, quien lo observó tras escuchar el resultado, añadió un matiz de tensión al ambiente.

La producción del programa eligió mostrar en primer plano el rostro serio del deportista, quien evitó manifestarse públicamente sobre la posibilidad de que su exesposa alcanzara la segunda vuelta. Este episodio fue destacado en redes sociales y por diversos medios nacionales.

Mark Vito se reencontró con su novia en su local de votación

Durante la jornada electoral, Mark Vito Villanella vivió un episodio personal significativo fuera de cámaras. Al acudir a emitir su voto, fue sorprendido por su actual pareja, la educadora Leslie Echavarría, quien lo recibió en el local de votación con muestras de afecto y palabras de ánimo tras semanas de separación debido a la dinámica del reality. La presencia de Echavarría, junto a su padre, marcó un momento de apoyo familiar para el competidor.

Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie para brindarle apoyo. YouTube

En el reencuentro, Vito solicitó a su pareja que facilitara la comunicación con sus hijas mediante WhatsApp, ya que ellas no pudieron acompañarlo al local por encontrarse junto a su madre, la candidata presidencial. Este gesto reflejó la situación familiar del concursante en el contexto de la campaña electoral y su participación en el programa.

Keiko Fujimori se pronunció tras posible segunda vuelta

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al avance de los resultados en las elecciones generales de Perú y destacó el significado del conteo rápido difundido por las consultoras Datum e Ipsos. “El avance del conteo rápido representa motivo de mucha alegría para nuestro equipo”, expresó Fujimori en sus declaraciones matutinas del 13 de abril. No obstante, insistió en la necesidad de esperar la información oficial de la ONPE antes de celebrar cualquier resultado definitivo.

Fujimori agradeció el respaldo recibido por parte del electorado, así como el apoyo a los candidatos del Congreso bicameral. “Primero agradecemos el respaldo y la confianza a quienes probablemente han sido electos senadores y diputados. Como lo he señalado en varias oportunidades, de nuestro lado hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”, afirmó la lideresa, según las declaraciones recogidas por medios nacionales.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori saluda mientras deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. Wilfredo Fernandez/Fuerza Popular/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS NO REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Consultada sobre un posible escenario de alianzas políticas en caso de una segunda vuelta, Keiko Fujimori reiteró su postura frente a las agrupaciones de izquierda. “Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. De cara a esta segunda vuelta, por eso es que para mí es muy alentador, motivo de mucha alegría ver el conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro congreso bicameral de Fuerza Popular”, declaró la candidata.