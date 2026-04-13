Perú

Keiko Fujimori: “Para mí es motivo de mucha alegría ver el conteo rápido, pero vamos a esperar con prudencia”

El equipo de Fuerza Popular resalta la relevancia de los primeros resultados no oficiales en las elecciones generales, mientras exhorta a la ciudadanía y dirigentes a esperar las cifras oficiales bajo una actitud cautelosa y propicia al diálogo

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La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó que el avance del conteo rápido en las elecciones generales de Perú representa “motivo de mucha alegría” para su equipo, aunque insistió en que esperará los resultados oficiales “con la prudencia del caso”.

Así lo manifestó en declaraciones ofrecidas la mañana de este lunes 13 de abril, tras los reportes de Datum e Ipsos que la posicionan en primer lugar y la proyectan a una segunda vuelta.

Fujimori agradeció a quienes respaldaron a Fuerza Popular y a los candidatos electos al Congreso bicameral. La lideresa subrayó la importancia del diálogo para la siguiente etapa legislativa.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. EFE/ Renato Pajuelo
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. EFE/ Renato Pajuelo

“Primero agradecemos el respaldo y la confianza a quienes probablemente han sido electos senadores y diputados. Como lo he señalado en varias oportunidades, de nuestro lado hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”, declaró ante la prensa.

En el mismo encuentro, la candidata fue consultada sobre la posible necesidad de alianzas políticas en la segunda vuelta. Fujimori reiteró su postura frente a los sectores de izquierda, recalcando: “Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. De cara a esta segunda vuelta, por eso es que para mí es muy alentador, motivo de mucha alegría ver el conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro congreso bicameral de Fuerza Popular”.

Discursos de gratitud

Durante la noche anterior, en un mensaje público transmitido por Canal N tras conocerse el conteo rápido al 100% de Datum y los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori dirigió unas palabras a la ciudadanía.

Resultados ONPE EN VIVO al 42.835%: más de 52 mil actas pendientes mantienen abierta la contienda electoral 2026. Imagen creada con IA.
Resultados ONPE EN VIVO al 42.835%: más de 52 mil actas pendientes mantienen abierta la contienda electoral 2026. Imagen creada con IA.

La candidata explicó que optó por esperar los datos del conteo rápido antes de dar un pronunciamiento, argumentando: “He querido esperar los resultados del conteo rápido para poder pronunciarme”.

En su intervención, Fujimori expresó: “Quiero expresar mi agradecimiento profundo a todos los peruanos que han expresado su confianza en nosotros el día de hoy”. La lideresa de Fuerza Popular destacó el papel de su equipo, mencionando: “Quiero agradecer a los miembros de la plancha, a algunos miembros de nuestro partido, a mi familia, a mis hijas que están arriba viéndome”.

La candidata también reconoció el trabajo de los actores del proceso electoral: “Gracias también a los miembros de mesa, que hasta ahora siguen haciendo el conteo de los votos, a los personeros, no solo de los de Fuerza Popular, sino de todos los partidos políticos”, remarcó.

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Frente a los resultados

Al referirse a la publicación de los primeros resultados, Keiko Fujimori subrayó el enfoque con el que recibe el respaldo obtenido. “Recibo estos resultados, por supuesto, con profunda gratitud, con humildad, pero también con gran responsabilidad”, aseguró en su mensaje.

En el diálogo con la prensa, la aspirante presidencial fue consultada sobre la composición del próximo Congreso y el papel de Fuerza Popular en la estabilidad política. La periodista destacó: “Lidera en Fuerza Popular porque tienen un gran número de diputados, de senadores, ¿no? Entendemos que va a ser clave también para tener la estabilidad en los próximos cinco años, de cualquiera que sea el próximo gobierno”. Fujimori respondió reiterando su compromiso con el diálogo y el trabajo en el Legislativo.

La jornada electoral generó expectativa nacional, con el país atento a los reportes de Datum e Ipsos y a los datos oficiales de la ONPE. La candidatura de Fujimori se mantiene en el centro del escenario político peruano, mientras los partidos y la ciudadanía esperan la confirmación de los resultados que definirán la configuración del Congreso y la segunda vuelta presidencial.

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