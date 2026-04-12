Perú

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

La producción del programa organizó el traslado de los participantes para cumplir con la jornada electoral. Dos de ellos se quedaron en la granja

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Los participantes de 'La Granja VIP' se encontraron con el público. La Granja VIP

Los integrantes de La Granja VIP vivieron una jornada diferente este 12 de abril, al abandonar temporalmente su encierro para ejercer su derecho al voto en las Elecciones 2026. Los concursantes salieron divididos en dos vans y se dirigieron a sus respectivos centros de sufragio, mientras que Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en la casa.

El ambiente entre los participantes estuvo marcado por la expectativa, la emoción y las bromas, en una experiencia que fue seguida de cerca por la producción y los seguidores del reality.

La participante de 'La Granja VIP', Shirley Arica, llegó a su local de votación para ejercer su derecho al sufragio.

La dinámica de La Granja VIP cambió de manera excepcional esta jornada. La producción autorizó la salida de quienes cumplían con los requisitos para votar en Perú, en atención al deber cívico. Pati Lorena no participó por ser residente de Estados Unidos, mientras que Pablo Heredia es de nacionalidad argentina. Ambos permanecieron en la granja bajo supervisión, mientras el resto del elenco fue trasladado bajo estrictos controles de seguridad y acompañamiento del equipo de producción.

Integrantes de La Granja VIP se encontraron con su público en jornada especial por las Elecciones 2026. Panamericana TV
Integrantes de La Granja VIP se encontraron con su público en jornada especial por las Elecciones 2026. Panamericana TV

Encuentro con sus fans y familiares

Entre los participantes que salieron a votar se encuentran Diego Chavarri, Gabriela Herrera, Mark Vito, Mónica Torres, Pamela López, Cri Cri, Renato Rossini Jr, Shirley Arica, Samahara Lobatón y Paul Michael. Cada uno fue asignado a una van y se dirigió a su respectivo local de votación. El trayecto estuvo cargado de cánticos y comentarios jocosos, reflejando el alivio de los concursantes por reencontrarse brevemente con el mundo exterior tras varias semanas de aislamiento.

La actriz Mónica Torres, participante del reality 'La Granja VIP', fue la primera en cumplir con su deber cívico. En el video, se le ve llegando a su centro de votación y posteriormente contando entre risas su experiencia a sus compañeros.

La primera en llegar a su centro de votación fue Mónica Torres, mostró emoción por el reconocimiento del público y agradeció las muestras de afecto. Shirley Arica vivió una experiencia similar, recibiendo abrazos y mensajes de apoyo de los presentes. Algunos de los participantes manifestaron sorpresa por la cantidad de personas que los identificaron, incluso no dudaron en tomarse fotos, como Cri Cri.

Los participantes de 'La Granja VIP' se encontraron con el público. La Granja VIP

Diego Chávarri tuvo emotivo encuentro con su novia

Uno de los momentos más emotivos del día lo protagonizó Diego Chávarri. Al llegar a su local de sufragio, el participante se encontró con su novia y su familia, quienes lo esperaban para acompañarlo en el proceso de votación. La escena fue presenciada por seguidores y curiosos que se acercaron al lugar, generando un ambiente de entusiasmo y cercanía.

El operativo de salida incluyó medidas de seguridad y protocolos específicos. La producción de La Granja VIP dispuso acompañamiento permanente para evitar cualquier tipo de contacto no autorizado o acceso a información externa. La cobertura se transmitió en tiempo real a través de YouTube, permitiendo a la audiencia seguir cada movimiento de los concursantes fuera del encierro.

Diego comparte un conmovedor momento con sus seres más queridos. La Granja VIP

La jornada electoral representó un desafío logístico para la organización del reality. El traslado de los participantes se realizó en dos grupos, con estricta vigilancia del equipo de producción y bajo condiciones controladas para garantizar la integridad del formato. Los concursantes fueron escoltados desde la granja hasta sus centros de votación y, tras cumplir con el deber cívico, regresaran al encierro sin interacción con el público más allá de lo permitido por los protocolos.

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