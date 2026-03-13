Maju Mantilla y Gustavo Salcedo regresan juntos al Perú y desatan rumores de reconciliación, pero él explota con la prensa

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron captados por las cámaras de 'Amor y Fuego' a su llegada de Colombia. La pareja, que atraviesa una crisis matrimonial, fue consultada sobre un posible viaje de reconciliación, generando distintas reacciones. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El regreso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo al Perú, tras su reciente viaje juntos a Colombia, avivó una vez más las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la exreina de belleza y el empresario.

Sin embargo, el momento quedó marcado por la tensión y el hermetismo, sobre todo cuando ambos fueron interceptados por reporteros de ‘Amor y Fuego’ en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y las preguntas giraron hacia la veterinaria María Pía Vallejos, quien meses atrás fue vinculada sentimentalmente a Salcedo en medio de su separación mediática.

Un reencuentro y muchas preguntas

Las imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos en el aeropuerto, tras pasar varios días en Colombia, capturaron la atención de la prensa de espectáculos y del público. Aunque en otras ocasiones se les había visto compartiendo tiempo y viajes, tanto en Paracas como en el extranjero, ni Maju ni Gustavo han confirmado hasta el momento si han decidido retomar su relación después de varios meses de distanciamiento y rumores de ruptura.

Al ser abordada, Maju Mantilla mostró una actitud serena y respondió con amabilidad inicial a las preguntas de los reporteros, aunque evitó confirmar o negar la reconciliación. “Yo ya hablé con ustedes, no tengo más que decir”, dijo la exconductora de televisión, antes de subir a su auto y dejar el lugar. Dejó claro, con un gesto afirmativo, que mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos, pero prefirió no profundizar en su situación sentimental.

Por su parte, Gustavo Salcedo mostró una actitud mucho menos paciente. El empresario, que en el pasado había dado entrevistas extensas sobre su separación y hasta pidió disculpas públicas a Maju, se mostró visiblemente incómodo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

La incomodidad escaló cuando el reportero le preguntó por la veterinaria María Pía Vallejos, con quien Salcedo fue visto saliendo durante la crisis matrimonial con Mantilla. “¿Y dónde quedó Pía?”, interrogó el periodista, a lo que Gustavo respondió de forma tajante: “No te voy a responder, no tengo por qué contar lo que siento ni a ti ni a nadie”.

El tono se tensó aún más cuando el reportero insistió sobre su vínculo con la joven veterinaria, quien días atrás había declarado a la prensa que no tenía nada que aclarar sobre su relación con Salcedo. El empresario reiteró su negativa a responder y manifestó su molestia por lo que consideró una intromisión en su vida privada: “Yo siempre he sido bien respetuoso con ustedes, pero ustedes ya se excedieron. No voy a dar ninguna declaración”.

El trasfondo de la tensión y un triángulo mediático

La reacción de Gustavo Salcedo no solo sorprendió por el contraste con sus actitudes anteriores, sino que también dejó en evidencia el delicado momento que atraviesa la pareja. Durante su separación, Salcedo mantuvo una relación con María Pía Vallejos, quien incluso llegó a declarar públicamente estar enamorada de él.

Sin embargo, tras la difusión de imágenes de Salcedo y Mantilla juntos en varios lugares, la veterinaria optó por no dar más detalles, limitándose a decir que no tenía nada que aclarar. La prensa no ha dejado de seguir los pasos de la expareja, y cada aparición pública juntos alimenta las especulaciones sobre una posible reconciliación.

En declaraciones pasadas, Maju Mantilla había dejado abierta la puerta a una nueva oportunidad, aunque dejando claro que su prioridad es la tranquilidad familiar. “Siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas, pero lo bueno es que hemos tratado de buscar calma”, sostuvo en su momento.

Por ahora, ni Mantilla ni Salcedo han confirmado oficialmente un regreso, aunque el viaje a Colombia y su llegada conjunta sugieren al menos un acercamiento y la voluntad de mantener una relación cercana por el bienestar de sus hijos.