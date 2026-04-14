Magaly increpa la reacción de Laura Spoya tras polémica foto en Jamaica: “La Laura de ese tiempo, que le caía bien a la gente, no existe”

Magaly Medina analiza el comportamiento de Laura Spoya, señalando que comete "error tras error" y no maneja bien su vida pública. La conductora critica su falta de sinceridad y la devaluación de su imagen. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La aparición de una fotografía comprometedora de Laura Spoya junto a Sebastián Gálvez en Jamaica ha desencadenado una ola de críticas lideradas por Magaly Medina, quien cuestiona la actitud evasiva y desafiante de la conductora ante la evidencia de su vínculo con el joven.

El origen del escándalo: una foto y muchas preguntas

La polémica estalló cuando el portal ‘Show.pe’ publicó una imagen en la que Laura Spoya aparece abrazada a Sebastián Gálvez en la piscina de un hotel en Jamaica. La exMiss Perú, en bikini rosado, muestra una cercanía que, según Magaly Medina, trasciende cualquier amistad laboral.

“No es un abrazo de amigo, de trabajador, es un abrazo de hombre y mujer (...) Esto realmente es un indicativo de algo que ella quiere negar, no lo oficializa porque seguramente se avergüenza de estar con un chibolo sin oficio ni beneficio”, sentenció la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

No es la primera vez que Spoya y Gálvez son vinculados sentimentalmente. El joven, que trabaja en el entorno profesional de la conductora y es hijo del alcalde de Jesús María, ya había sido motivo de especulación tras compartir imágenes sugerentes en redes sociales y protagonizar escenas de confianza fuera del ámbito laboral.

La conductora Magaly Medina analiza la reacción agresiva y cortante de Laura Spoya al ser consultada por un reportero sobre las fotos con su joven acompañante en Jamaica. La exreina de belleza se negó a dar explicaciones y se mostró muy fastidiada. Video: ATV / Magaly TV La Firme

En una ocasión, una historia de Instagram de Gálvez generó incomodidad al colocar un emoji y la palabra “mío” sobre la figura de Spoya, gesto que la conductora reconoció como fuera de lugar y que pidió eliminar.

La respuesta de Laura Spoya y la reacción de Magaly

Tras la difusión de la fotografía del viaje a Jamaica, periodista de Show.pe abordó a Laura Spoya a la salida de su podcast y durante la grabación de ‘Al Sexto Día’. Frente a la insistencia sobre su situación sentimental, Spoya respondió de manera tajante y visiblemente molesta: “Abúrranse, por favor. No me da la gana. Abúrranse ya”.

Esta postura desafiante generó una nueva andanada de críticas por parte de Magaly Medina, quien enfatizó que, como figura pública, Spoya debe asumir las consecuencias de sus actos y responder con madurez a la prensa y al público.

“Si te vas a Jamaica a esconderte con tu vacilón de turno, con tu saliente de turno, al que no quieres lucirlo porque te avergüenza, porque es muy chibolo, pero bueno, te gusta por otras cosas. Entonces, asumes; si te descubren, asumes que te estás dando un tentempié, un bocadito, un good time. Pero no te pones agresiva con las personas que solo intentamos hacer un trabajo”, expresó Medina en su programa, recalcando que la reacción de Spoya es evidencia de que busca evitar la oficialización del vínculo por vergüenza o por temor al qué dirán.

Las cámaras de Show.pe captaron la contundente respuesta de Laura Spoya cuando le preguntaron por una foto exclusiva donde se la ve abrazando a Sebastián Gálvez en una piscina. La modelo perdió la paciencia y gritó que no oficializará la relación "porque no le da la gana". Video: Show.pe

Magaly también señaló que la actitud de la conductora dista mucho de la imagen fresca y sincera que supo construir en sus primeros años de carrera. “La Laura de ese tiempo, que era espontánea, que le caía bien a la gente, que agradó al público, no existe nada, porque de esa Laura no sabemos si es una Laura mentirosa, si es una que oculta cosas, si es una que no nos dice la verdad, si es una que no le gusta reconocer cuando cometió un error”, sentenció la “Urraca”, advirtiendo que el público podría cansarse de la falta de transparencia.

La presión pública de la oficialización

En recientes emisiones de ‘Al Sexto Día’ y durante entrevistas, Laura Spoya defendió su derecho a decidir cuándo y cómo oficializar una relación sentimental. “No tiene nada de malo que yo tenga una relación con alguien porque soy una mujer soltera hace tiempo. Sin embargo, tengo el derecho de oficializar y no oficializar a quien yo quiera”, afirmó, recibiendo el respaldo de algunos colegas y parte del público.

No obstante, la contundencia de las imágenes y la secuencia de episodios —viaje, fotos, mensajes en redes y actitudes evasivas— alimentan la percepción de una estrategia para mantener el romance en reserva. Spoya ha intentado tomar con humor los rumores, ironizando sobre la “receta de colágeno” y la moda de los “colágenos”, pero la viralización de imágenes la han puesto en una posición incómoda.

En privado, la conductora ha manifestado incomodidad por la difusión de imágenes sin su consentimiento y ha aclarado que la publicación de Gálvez en el pasado le pareció inadecuada, motivo por el cual le pidió que la eliminara. Pese a ello, la presión mediática se mantiene, y la expectativa de una declaración definitiva sobre su vínculo con Gálvez sigue latente.

Sale a la luz una comprometedora imagen de Laura Spoya y su 'colágeno' durante su viaje a Jamaica. La foto, obtenida por el portal Show.pe, los muestra muy cercanos, a pesar de los esfuerzos de la modelo por mantener el romance en secreto. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La reacción de su aún esposo, Brian Rullan

La controversia alcanzó también a Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, quien se mostró preocupado por la exposición mediática y el impacto que podría tener en sus hijos. “Yo sí protejo a mis hijos y yo sí tengo que proteger lo que mis hijos vean en mi internet futuro. Entonces, yo tengo que ser padre de familia en ese aspecto”, señaló Rullan, marcando distancia y evitando entrar en confrontaciones públicas.

Para Magaly Medina, la transparencia y la sinceridad son claves para sostener la credibilidad y el afecto del público. “No nos aburrimos. Espero que tú te aburras ya de cometer error tras error, que realmente no dice nada bien de tu imagen”, concluyó la conductora.