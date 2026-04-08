Perú

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

La exMiss Perú aclaró entre bromas que no tiene una relación sentimental con el joven de 29años y que todo se trata de amistad y trabajo.

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Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez. YoTube: La Manada
Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez. YoTube: La Manada

La vida en el streaming y la exposición mediática no dejan de generar titulares para Laura Spoya, quien se ha visto envuelta en nuevos rumores de romance tras un viaje de Semana Santa a Jamaica junto a Sebastián Gálvez.

Sin embargo, la exMiss Perú ha optado por tomar la situación con humor y aclarar, tanto en su programa 'La Manada’ como en redes sociales, que no existe ninguna relación más allá de la amistad y la colaboración profesional.

El origen de los rumores: un viaje y una foto polémica

Recientemente, Sebastián Gálvez, joven vinculado al entorno laboral de Laura Spoya, compartió en Instagram una imagen en la que la influencer aparece de espaldas, acompañada por un emoji y la palabra “mío” sobre su parte trasera.

El gesto, que pudo haber sido una broma entre amigos, fue visto por muchos usuarios como posesivo e inapropiado, desatando una ola de comentarios y especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre ambos.

La situación se agravó cuando la publicación llegó a la televisión nacional. Durante un informe en 'Magaly TV La Firme’, la conductora criticó duramente el comportamiento de Gálvez y la supuesta falta de límites en la exposición digital, calificando la acción de “machista” y “fuera de lugar”.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya responde con humor: “Me han recetado colágeno”

En la última edición de ‘La Manada’, Laura Spoya ironizó sobre los rumores y dejó claro que su vida sentimental no está ligada a Sebastián Gálvez.

“Estoy en reestructuración de mi columna, me han recomendado vitaminas, glucosamina, magnesio, zinc… y claro, el colágeno es súper importante para mis articulaciones. Después de los 30, el colágeno es cuestión de estética, para la piel y el pelo”, bromeó, mientras sus compañeros del programa sumaban risas y comentarios sobre “el chibolo” (en alusión a Gálvez).

La modelo y conductora aseguró que la relación con Sebastián es estrictamente profesional y de amistad, y que el viaje a Jamaica fue parte de una actividad grupal de trabajo. En tono divertido, explicó que lo único que le han recetado recientemente es colágeno, desmarcándose de cualquier insinuación romántica.

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”. TikTok.

“No la conozco”: aclarando la relación con Sebastián Gálvez

Consultada sobre la foto polémica, Spoya fue directa: “Así es, tenía reunión con otras tres personas de mi equipo… La historia, la verdad, confianza de amigos. Ya le pedí que lo borrara, no lo había visto y sí me molestó. Ahora no tengo ni una relación con él ni con nadie”, afirmó, dejando claro que la publicación no contaba con su consentimiento previo y que marcó el límite de la confianza.

La influencer reconoció que la imagen le generó incomodidad y que su decisión de pedir que fuera eliminada refleja su postura sobre el respeto a la imagen personal en redes sociales, especialmente ante la mirada pública.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina y la crítica a la “apropiación” en redes

Desde su programa, Magaly Medina calificó de “asqueroso” el gesto de Sebastián Gálvez y cuestionó la normalización de conductas posesivas en redes sociales.

“Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así… ¡qué asco de verdad! A mí me asquea, qué vergüenza, pero ya estamos grandecitas para que un chiquillo te ponga eso”, señaló la conductora, generando un debate sobre los límites del humor y la exposición digital.

Medina fue más allá y advirtió sobre el mensaje que este tipo de publicaciones transmite a la audiencia, especialmente considerando la visibilidad de figuras como Spoya.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Sebastián Galvez?

Sebastián Gálvez es un joven vinculado al entorno televisivo peruano, conocido por haber trabajado en la producción del reality ‘Esto es Guerra’ y por ser hijo del alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares.

Su nombre ganó notoriedad tras el accidente de la conductora Laura Spoya en Surco, cuando fue captado retirando objetos de la camioneta de Spoya mientras la policía y paramédicos atendían la escena.

La presencia de Gálvez generó cuestionamientos sobre su intervención, ya que manipuló pertenencias en una zona que debía resguardarse para la investigación.

No existen declaraciones oficiales sobre su participación ni sobre posibles vínculos sentimentales con Spoya, aunque imágenes difundidas en medios de espectáculos muestran cercanía entre ambos.

La polémica creció por su parentesco político y por la aparente facilidad con la que accedió al vehículo accidentado. La discusión pública sigue abierta, sin confirmación de que su actuación esté siendo investigada por las autoridades.

Laura Spoya - Sebastián Gálvez- Jesús Alberto Gálvez Olivares – Perú – entretenimiento – 17 febrero
Las imágenes del choque en Surco muestran a Sebastián Gálvez retirando objetos del vehículo de Laura Spoya ante la Policía, lo que desató sospechas sobre un posible trato preferencial. (Amor y Fuego)

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