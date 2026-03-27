Laura Spoya niega relación con joven que compartió sugerente foto y Magaly Medina estalla: “¡Qué asco!”

Magaly Medina analiza la polémica publicación de Sebastián Gálvez, el supuesto nuevo novio de Laura Spoya, quien la 'marcó' como 'mía' sobre una foto de su trasero. ¿Qué opina la conductora sobre este gesto?. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente exposición mediática de Laura Spoya volvió a encender el debate en torno a los límites de la confianza, la exposición en redes sociales y las conductas que, en pleno 2026, siguen generando cuestionamientos. Todo comenzó con una publicación realizada por Sebastián Gálvez, un joven vinculado al entorno laboral de la exreina de belleza, cuya imagen no solo generó incomodidad en la propia protagonista, sino que además desató una ola de críticas que terminaron amplificándose en televisión nacional.

La fotografía, difundida a través de redes sociales antes de que Spoya sufriera un accidente que también la mantuvo en el ojo público, mostraba a la influencer de espaldas, en una escena aparentemente cotidiana, pero con un detalle que marcó la diferencia: un emoji acompañado de la palabra “mío” colocado sobre su parte trasera. Este gesto, que para algunos podría interpretarse como una broma, fue considerado por muchos como una muestra de posesividad e incluso de falta de respeto.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

La imagen no tardó en viralizarse, generando reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes cuestionaron tanto la actitud de Sebastián Gálvez como el tipo de relación que mantenía con Laura Spoya. La cercanía evidenciada en la publicación abrió una serie de interrogantes que el equipo del programa Magaly TV, la firme no dejó pasar.

Durante un enlace, el reportero del espacio abordó directamente a Spoya para aclarar la naturaleza del vínculo. La influencer, visiblemente firme en su postura, descartó cualquier relación sentimental y fue clara al señalar que todo se trataba de una relación laboral y de amistad. “Así es, tenía reunión con otras tres personas de mi equipo… La historia, la verdad, confianza de amigos. Ya le pedí que lo borrara, no lo había visto y sí me molestó. Ahora no tengo ni una relación con él ni con nadie”, declaró, dejando en evidencia que la publicación no contaba con su consentimiento previo.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus palabras no solo confirmaron que había marcado distancia —lo que muchos interpretaron como una clara ‘friendzone’—, sino también que el gesto del joven le generó incomodidad. El hecho de que pidiera eliminar la imagen refuerza la idea de que, pese a la confianza existente, existen límites que no deben cruzarse, especialmente cuando se trata de exposición pública.

Sin embargo, la controversia no terminó con sus declaraciones. Desde el set, la conductora Magaly Medina reaccionó con contundencia, calificando el comportamiento de Sebastián Gálvez como inapropiado. Fiel a su estilo directo, no dudó en expresar su rechazo frente a lo que consideró una actitud machista y vulgar.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

“Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así… ¡qué asco de verdad! A mí me asquea, qué vergüenza, pero ya estamos grandecitas para que un chiquillo te ponga eso”, lanzó la conductora, visiblemente incómoda con la imagen. Sus palabras no solo reflejaron una crítica personal, sino que también conectaron con una discusión más amplia sobre la manera en que se normalizan ciertos comportamientos en redes sociales.

Magaly Medina fue más allá al señalar que el gesto implicaba una forma de apropiación simbólica sobre el cuerpo de la influencer, algo que, en su opinión, resulta completamente fuera de lugar. En ese sentido, cuestionó no solo la acción en sí, sino el mensaje que transmite, especialmente considerando la visibilidad pública de Spoya.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.

El reportaje también recordó que no era la primera vez que Sebastián Gálvez mostraba actitudes cercanas hacia la modelo. En una salida previa a un restaurante, ya se habían observado gestos de confianza que llamaron la atención. Esto llevó al equipo del programa a plantear una pregunta directa: si esa cercanía era habitual con todos los miembros de su equipo o si existía un trato diferenciado.

Ante ello, Laura Spoya reafirmó que mantiene una relación cercana con su equipo de trabajo, pero dejó claro que la publicación en cuestión cruzó una línea. Su reacción evidencia una postura que busca equilibrar la confianza personal con el respeto a su imagen pública, especialmente en un entorno donde cada acción puede amplificarse.

Laura Spoya enfrenta polémica por imagen viral y Magaly la cuestiona duramente. Captura: Magaly TV La Firme.