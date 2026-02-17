Quién es Sebastián Gálvez: el joven que retiró objetos de la camioneta de Laura Spoya tras el choque y sería su saliente

El hijo del alcalde de Jesús María fue captado retirando pertenencias de la camioneta de la exMiss Perú, lo que ha generado controversia y todo tipo de teorías en la comunidad del espectáculo nacional (Amor y Fuego)

Un nombre comenzó a repetirse en redes y programas de espectáculos horas después del accidente de Laura Spoya en Surco. Las imágenes mostraban a un joven que descendió de un auto blanco y retiró objetos de la camioneta de la conductora, mientras agentes policiales permanecían en la zona y paramédicos la auxiliaban.

La escena abrió interrogantes inmediatas sobre su identidad y el motivo de su intervención en un lugar que debía resguardarse para las diligencias.

Con el paso de las horas se confirmó que se trata de Sebastián Gálvez, extrabajador del reality Esto es Guerra e hijo del alcalde de Jesús María, un detalle que intensificó la controversia.

Presencia en la escena y primeras sospechas

Las imágenes del choque en Surco muestran a Sebastián Gálvez retirando objetos del vehículo de Laura Spoya ante la Policía, lo que desató sospechas sobre un posible trato preferencial. (Amor y Fuego)

Los registros difundidos muestran que Sebastián Gálvez llegó poco después del impacto contra un muro. En las imágenes aparece cerca de la camilla que trasladaba a Laura Spoya hacia la ambulancia. Luego se le observa retirando pertenencias del vehículo sin que se reportara una intervención policial en ese momento.

El hecho llamó la atención porque la investigación sobre las causas del choque seguía abierta. Usuarios en redes cuestionaron por qué pudo manipular objetos en una escena que debía preservarse. Un abogado consultado sobre el caso señaló: “Ahí hay algo irregular, que la policía lo había permitido. Llama bastante la atención, hay una ilegalidad de por medio, alterar una escena de esa naturaleza podría configurar incluso un delito”.

La secuencia generó especulaciones sobre un posible trato preferencial. No existen pronunciamientos oficiales que confirmen esa hipótesis, pero la discusión se instaló con rapidez en plataformas digitales y espacios televisivos.

Además, se difundió que Laura Spoya habría contactado primero a Gálvez tras el accidente. Esa versión alimentó preguntas sobre la cercanía entre ambos y sobre la razón por la cual fue él quien acudió al lugar para recoger sus pertenencias.

¿Quién es Sebastián Gálvez?

Exintegrante del equipo de producción de Esto es Guerra, Sebastián Gálvez pasó del anonimato televisivo al centro del debate tras el accidente de Laura Spoya. (Instagram)

Sebastián Gálvez es conocido en el entorno televisivo por su paso por el reality Esto es Guerra, donde trabajó en el área de producción durante varios años. La información fue confirmada por Israel Dreyfus, quien indicó: “Sí, sí lo conozco, él trabajó en producción en Esto Es Guerra bastantes años. Tendrá casi 30 años, 28 o 29”.

El programa Q’ Bochinche también abordó el tema y ofreció detalles sobre su trayectoria. Samuel Suárez afirmó: “Mucha gente de su centro de trabajo dijo ‘Samu, yo sí lo reconozco perfectamente’. Es una persona bastante conocida en el medio, la gente que sí trabaja conoce mucho, es bien conocida en el área de Pachacamac”.

En redes sociales, Gálvez se presenta como creador digital. Comparte contenido vinculado al deporte y actividades personales. Su nombre cobró mayor notoriedad tras difundirse imágenes donde aparece en actitud cercana con Laura Spoya en una cevichería el mismo día del accidente.

De acuerdo con la información difundida en programas de espectáculos, tendría 29 años, mientras que la exMiss Perú tiene 34. Aunque no existe confirmación pública sobre un vínculo sentimental formal, las imágenes y la cercanía mostrada reforzaron la versión de que mantienen una relación estrecha.

El vínculo político y las dudas públicas

Hijo del alcalde de Jesús María, Sebastián Gálvez quedó bajo escrutinio tras difundirse su parentesco y su actuación en la escena del accidente. (Instagram)

Un aspecto que intensificó el debate es su parentesco con el alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares. Fotografías difundidas en redes lo muestran junto a su padre en actividades públicas del distrito, lo que confirma la relación familiar.

Este dato avivó comentarios sobre si su entorno político pudo influir en su actuación en la escena del accidente. Las sospechas se centraron en la aparente facilidad con la que retiró objetos del vehículo sin ser impedido por la autoridad.

Hasta el momento no existe una versión oficial de la Policía ni de la Municipalidad de Jesús María sobre lo ocurrido ese día. Tampoco se ha informado si la intervención de Gálvez forma parte de la investigación en curso.

La controversia no solo gira en torno a su presencia en el lugar del impacto, sino también al contexto que rodea el caso. Laura Spoya había sido cuestionada por salir de fiesta la noche previa al accidente, según se difundió en programas de espectáculos. La aparición de Gálvez añadió un nuevo elemento a la narrativa mediática.

Entre imágenes, declaraciones y especulaciones, el nombre de Sebastián Gálvez pasó de un segundo plano en la producción televisiva a ocupar titulares en la prensa de entretenimiento. Su identidad, su relación con la conductora y su vínculo con la alcaldía de Jesús María mantienen abierto el debate público sobre lo ocurrido tras el choque.